திடீர் மயக்கம் வருகிறதா? அது இதய நோயின் 'ரெட் சிக்னலாக' இருக்கலாம்!

பசியினால் அல்லது களைப்பினால் மயக்கம் வரலாம் என்றாலும், அடிக்கடி மயக்கம் வருவது அல்லது காரணமே இல்லாமல் நினைவிழப்பது போன்றவை இதயத்தில் உள்ள கோளாறுகளை சுட்டிக்காட்டுகின்றன

By ETV Bharat Health Team

Published : January 21, 2026 at 4:33 PM IST

பரபரப்பான இன்றைய வாழ்க்கை சூழலில், திடீரென ஏற்படும் தலைச்சுற்றல் அல்லது மயக்கத்தை நாம் பெரும்பாலும் தண்ணீர் குடிக்காதது, மன அழுத்தம், வெயிலில் அலைந்தது அல்லது சரியான நேரத்திற்கு சாப்பிடாதது போன்ற சாதாரண காரணங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து கடந்து விடுகிறோம்.

ஆனால், மருத்துவ ரீதியாக 'சின்கோப்' (Syncope) என்று அழைக்கப்படும் இந்த தற்காலிக நினைவு இழப்பு, உங்கள் இதயம் விடுத்துள்ள அபாய எச்சரிக்கையாக இருக்கக்கூடும். மூளைக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டம் ஒரு சில விநாடிகள் குறைந்தால் மட்டுமே ஒருவருக்கு மயக்கம் ஏற்படும்.

அந்த ரத்த ஓட்ட குறைபாட்டிற்குப் பின்னால் தீவிரமான இதய நோய்கள் மறைந்திருக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, மயக்கத்தை சாதாரண வாழ்க்கைமுறை பிரச்சனையாகக் கருதாமல், அது உயிருக்கு ஆபத்தான இதய நோயின் அறிகுறியா என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சி.கே. பிர்லா மருத்துவமனையின் இதய மின்லியல் நிபுணர் அன்சூல் படோடியா, "மயக்கம் என்பது வெறுமனே கடந்து போகக்கூடியது இல்லை. அது ஒரு அறிகுறி மட்டுமே," என்கிறார். திடீரென மூளைக்குச் செல்லும் ரத்த ஓட்டம் குறைவதையே இது குறிக்கிறது. ஏன் அந்த ஓட்டம் குறைந்தது என்பதைக் கண்டறிவதே மிக முக்கியம்.

பசியினால் அல்லது களைப்பினால் மயக்கம் வரலாம் என்றாலும், அடிக்கடி மயக்கம் வருவது அல்லது காரணமே இல்லாமல் நினைவிழப்பது போன்றவை இதயத்தில் உள்ள கோளாறுகளை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இதயத் துடிப்பு சீரற்ற முறையில் இருப்பது (Rhythm disturbances), இதய வால்வுகளில் உள்ள பாதிப்புகள் அல்லது இதயத் தசைகளின் பலவீனம் (Cardiomyopathy) போன்றவற்றின் ஒரே அடையாளமாக மயக்கம் மட்டுமே இருக்கலாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது எப்போது? அனைத்து மயக்கங்களும் சாதாரணமானவை அல்ல. பின்வரும் சூழல்களில் மயக்கம் ஏற்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்,

  • ஓடும்போதோ அல்லது கடினமான வேலைகளைச் செய்யும்போதோ மயக்கம் வருவது.
  • எந்த செயல்பாடும் இன்றி ஓய்வாக இருக்கும்போதே மயக்கம் ஏற்படுவது.
  • தலைச்சுற்றல், கண் இருட்டுதல் போன்ற எந்த அறிகுறியும் இல்லாமல் திடீரென சரிந்து விழுவது.
  • படபடப்பு, நெஞ்சு வலி, மூச்சுத்திணறல் ஆகியவற்றுடன் மயக்கம் ஏற்படுவது.
  • குடும்பத்தில் யாராவது திடீர் இதய செயலிழப்பால் (Sudden Cardiac Death) இறந்திருந்தால், மயக்கத்தை மிகத் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

ஏன் அலட்சியம் ஆபத்தானது? சி.கே. பிர்லா பி.எம். பிர்லா இதய மருத்துவமனையின் இதய நிபுணர் அசோக் மல்பாணி கூறுகையில், "பல நேரங்களில் நோயாளிகள் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட மயக்கத்தை மன அழுத்தம் அல்லது நீரிழப்பு என்று தவறாகக் கருதி சிகிச்சையை தள்ளிப்போடுகிறார்கள். இது உயிருக்கே ஆபத்தாக முடியலாம்," என எச்சரிக்கிறார்.

இதயத் துடிப்பில் ஏற்படும் மாறுதல்கள் அல்லது இதயத்தின் தற்காலிக நிறுத்தங்கள் போன்றவற்றால் ஏற்படும் மயக்கம், ஒரு பெரிய 'கார்டியாக் அரெஸ்ட்' ஏற்படுவதற்கு முன்னால் உடல் கொடுக்கும் கடைசி எச்சரிக்கையாக இருக்கலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

