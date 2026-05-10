ETV Bharat / health

ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிக்கும் 6 அன்றாட பழக்கங்கள்: எய்ம்ஸ் மருத்துவர் கொடுக்கும் லிஸ்ட் இதோ!

ஒரு நாளைக்கு 7 மணி நேரத்திற்கும் குறைவாக தூங்குபவர்களுக்கு இதய நோய் ஏற்படும் அபாயம் 48 சதவீதமும், பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயம் 15 சதவீதமும் அதிகரிக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : May 10, 2026 at 1:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஆரோக்கியம் என்பது ஒரே இரவில் மேஜிக் போல கிடைத்துவிடுவதல்ல. நாம் தினமும் செய்யும் மிகச்சிறிய செயல்களும், நாம் எடுக்கும் சின்ன சின்ன முடிவுகளும்தான் நீண்ட கால அடிப்படையில் நம் உடல்நிலை எப்படி இருக்கப்போகிறது என்பதை தீர்மானிக்கின்றன.

எவ்வளவு நேரம் தூங்குகிறோம், மன அழுத்தத்தை எப்படி தாங்கிக்கொள்கிறோம், என்ன உணவை விரும்பி சாப்பிடுகிறோம், ஏன்.. நம்மைச் சுற்றியுள்ள மனிதர்களுடன் நாம் எப்படி பழகுகிறோம் என்பது கூட நம் நல்வாழ்வின் மிக முக்கியமான அஸ்திவாரங்கள்.

பெரும்பாலான தீராத நோய்கள், எந்தவிதமான முன்னெச்சரிக்கை அறிகுறிகளையும் காட்டாமல் பல ஆண்டுகளாக தங்களை நம் உடலுக்குள் வளர்த்துக்கொள்கின்றன. அதனால் தான், நம் உடல் கொடுக்கும் மெல்லிய சமிக்ஞைகளைக் கூட ஆரம்பத்திலேயே கவனிப்பது மிக மிக அவசியம்.

இது தொடர்பாக, எய்ம்ஸ் மருத்துவர் சௌரப் சேதி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் சில முக்கியமான விஷயங்களை பகிர்ந்துள்ளார். தூக்கமின்மை, தீராத மன அழுத்தம், குடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் தனிமை ஆகியவை நம் உடலிலும் மனதிலும் எவ்வளவு ஆழமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன என்பதை குறிப்பிடுகிறார். அவற்றை விரிவாக பார்ப்போம்.

ஆரோக்கியம் என்பது ஒரு நீண்ட கால முதலீடு

சர்க்கரை நோய், இதய நோய்கள் போன்ற பாதிப்புகள் திடீரென ஒரு நாளில் தோன்றுவதில்லை. பல ஆண்டுகளாக நாம் பின்பற்றும் தவறான பழக்கவழக்கங்களின் விளைவாகவே இவை ஏற்படுகின்றன. நமது தூக்கம், உடற்பயிற்சி, உணவு முறை மற்றும் மன அழுத்தம் ஆகியவை அறிகுறிகள் தோன்றுவதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நமது உடலின் தன்மையை வடிவமைக்கின்றன.

மருத்துவர் சேதி, 'உலகில் ஏற்படும் 80 சதவீத நாள்பட்ட நோய்களை முறையான வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மூலம் நம்மால் தடுத்து நிறுத்த முடியும். நாம் இன்று செய்யும் சிறிய மாற்றங்கள் எதிர்காலத்தில் பெரிய மருத்துவ செலவுகளை தவிர்க்க உதவும்' என குறிப்பிடுகிறார்.

தூக்கம்: உடலை சீரமைக்கும் மருந்து

ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு சிறந்த தூக்கம் ஒரு இயற்கை மருந்தாக செயல்படுகிறது. நாம் தூங்கும்போதுதான் உடல் தன்னைத்தானே பழுதுபார்த்து கொள்கிறது, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வலுவடைகிறது மற்றும் நினைவாற்றல் சீராகிறது.

ஒரு நாளைக்கு 7 மணி நேரத்திற்கும் குறைவாக தூங்குபவர்களுக்கு இதய நோய் ஏற்படும் அபாயம் 48 சதவீதமும், பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயம் 15 சதவீதமும் அதிகரிக்கிறது. மேலும், தூக்கமின்மை உடல் பருமன் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பை 55 சதவீதம் அதிகரிக்கிறது. எனவே, தூக்கத்தைப் புறக்கணிப்பது வாழ்நாளை குறைப்பதற்கு சமம்.

மன அழுத்தம்

தொடர்ச்சியான மன அழுத்தம் உடலை எப்போதும் ஒருவித பதற்ற நிலையிலேயே வைத்திருக்கிறது. இதனால் உடலில் கார்டிசோல் அளவு அதிகரித்து, தேவையற்ற வீக்கங்கள் (Inflammation) உண்டாகின்றன. இது காலப்போக்கில் உயர் ரத்த அழுத்தம், ஹார்மோன் குறைபாடுகள் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவு போன்ற பாதிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.

அமெரிக்காவில் நிகழும் பத்து முக்கிய மரண காரணங்களில் ஆறிற்கு இந்த தீராத மன அழுத்தம் ஒரு முக்கியக் காரணியாக இருப்பதாக மருத்துவர் சேதி குறிப்பிடுகிறார். மன அமைதி என்பது வெறும் மனநலம் சார்ந்தது மட்டுமல்ல, அது உடல் உறுப்புகளின் ஆரோக்கியத்தோடும் நேரடித் தொடர்புடையது.

குடல் ஆரோக்கியமே ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியம்

நமது குடலில் வாழும் நுண்ணுயிரிகளே நமது மனநிலை மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியைத் தீர்மானிக்கின்றன. மோசமான குடல் ஆரோக்கியம் கவலை (Anxiety), உடல் எடை அதிகரிப்பு மற்றும் அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படுதல் போன்ற பிரச்சனைகளுக்குக் காரணமாகிறது.

"நீங்கள் இன்று எதைச் சாப்பிடுகிறீர்களோ, அதுதான் இன்னும் 10 ஆண்டுகள் கழித்து உடல்நிலை எப்படியிருக்கும் என்பதை தீர்மானிக்கிறது" என்கிறார் மருத்துவர். நார்ச்சத்து மிகுந்த உணவுகள் மற்றும் பதப்படுத்தப்படாத உணவுகளை உட்கொள்வது குடலைப் பாதுகாக்கும்.

அறிகுறிகளை அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள்

வயிற்று உப்புசம், நெஞ்செரிச்சல் அல்லது மலம் கழிக்கும் பழக்கத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் போன்ற குடல் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்குப் பெரும்பாலான மக்கள் 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை காத்திருந்த பிறகே மருத்துவரை அணுகுகின்றனர்.

ஆரம்பத்திலேயே சரி செய்யக்கூடிய எளிய பிரச்சனைகள், காலப்போக்கில் சிக்கலான நோய்களாக மாற இதுவே காரணமாகிறது. உடல் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு தகவலை சொல்ல முயற்சிக்கிறது என்பதை உணர்ந்து, சிறிய மாற்றங்களையும் கவனிப்பது அவசியம்.

சமூக உறவுகளின் முக்கியத்துவம்

மனிதர்கள் அடிப்படையில் மற்றவர்களுடன் இணைந்து வாழும் தன்மை கொண்டவர்கள். சமூகத்திலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்படுவது மனச்சோர்வு, இதய நோய்கள் மற்றும் நினைவாற்றல் குறைபாடு ஆகியவற்றை உண்டாக்குகிறது.

தனிமை என்பது ஆரோக்கியத்திற்கு எவ்வளவு ஆபத்தானது என்றால், அது ஒரு நாளைக்கு 15 சிகரெட்டுகளை பிடிப்பதற்கு சமமான பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இது முன்கூட்டிய மரணம் ஏற்படும் வாய்ப்பை 26 சதவீதம் அதிகரிக்கிறது. எனவே, நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவது வெறும் மகிழ்ச்சிக்காக மட்டுமல்ல, அது ஆரோக்கியத்திற்கும் அவசியமானது.

இதையும் படிங்க:

ஊட்டச்சத்து மாத்திரைகள் ஆரோக்கியமான முதுமைக்கு குறுக்குவழியா? எச்சரிக்கும் ஆய்வு!

நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு வரப்பிரசாதமாகும் சம்பா கோதுமை! இந்த ரெசிபிகளை ட்ரை பண்ணி பாருங்க!

உடல் சூட்டை அதிகரிக்கும் உணவுகள் - வெயில் காலத்தில் மறந்தும் சாப்பிடாதீங்க!

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

GUT HEALTH
SLEEP
DAILY HEALTH CHOICES
HEALTHY HABITS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.