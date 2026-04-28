ETV Bharat / health

EXPLAINER | ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வந்தால் முதலில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? மருத்துவர் காஞ்சனமாலா விளக்கம்

வெயிலின் தாக்கம் அதிகம் இருக்கிற காலை 11 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை வெளியே செல்வதை முடிந்தவரை தவிர்க்கவும். எப்போதும் குடிநீர் அல்லது ஜூஸ் கையில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

ஹீட் ஸ்ட்ரோக் சிகிச்சைக்காக சென்னை கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைகளில் செய்யப்பட்டுள்ள வசதிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 28, 2026 at 6:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்

சென்னை: இறப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஹீட் ஸ்ட்ரோக் பாதிப்பிலிருந்து தற்காத்துக்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமெனவும், கோடை வெப்பத்திலிருந்து தப்பித்துக்கொள்ள நீராகாரங்களை அதிகளவில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எனவும் சென்னை கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் அவசர சிகிச்சை பிரிவின் தலைவர் மருத்துவர் காஞ்சனமாலா அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்.

காலை 9 மணிக்கே வெளியே செல்ல முடிவதில்லை. மதியம் 12 மணி போன்று வெயில் சுட்டெரிக்கிறது. அப்படியென்றால் உச்சி வெயில் குறித்து சொல்லவா வேண்டும்? நமது மாநிலத்தை பொறுத்தவரை கோடைகால வெப்பத்தின் தாக்கம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது. வரும் வாரங்களில் இதன் தாக்கம் மேலும் அதிகரிக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இதை கவனத்தில் கொண்டு அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் ஓ.ஆர்.எஸ் கரைசல் வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் எனவும், ஹீட் ஸ்ட்ரோக்கால் பாதிக்கப்பட்டு வருபவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க தேவையான அனைத்து வசதிகளும் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்றும் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது.

மருத்துவர் காஞ்சனமாலா (ETV Bharat Tamil Nadu)

வெயிலின் தாக்கம் குறித்தும், பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அறிந்துகொள்ள ஈடிவி பாரத் சார்பில் சென்னை கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் அவசர சிகிச்சை பிரிவின் தலைவர் காஞ்சனமாலாவை தொடர்புகொண்டோம். அவர் வெயிலிலிருந்து தப்பித்துக்கொள்ளும் வழிமுறைகள் குறித்த அறிவுரைகளை நமக்கு வழங்கினார்.

மருத்துவர் காஞ்சனமாலா பேசுகையில், “வெயில் காலத்தில் நாம் அணியும் உடை மிகவும் முக்கியமானது. பருத்தி ஆடை, காற்றோட்டம் கிடைக்கும் வகையில் தளர்வான ஆடைகளை அணிய வேண்டும். வெயிலின் தாக்கம் அதிகம் இருக்கிற காலை 11 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை வெளியே செல்வதை முடிந்தவரை தவிர்க்கவும். எப்போதும் குடிநீர் அல்லது ஜூஸ் கையில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

ஹீட் ஸ்ட்ரோக்கின் அறிகுறிகள்

வெயிலில் செல்லும்போது உடல் சோர்வாக இருப்பதே ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வருவதற்கான முதல் அறிகுறி. எனவே உடனடியாக சிகிச்சை அளிப்பது அவசியம். இதற்கான சிகிச்சை, கூழ், பதநீர், நொங்கு, இளநீர், நீர் மோர் போன்ற நீராகாரங்களை எடுத்துக்கொள்வது தான்.

தண்ணீருக்கு பதிலாக, நீர்மோரில் ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்து கலந்து குடித்தால் நீரிழப்பை சரிசெய்ய முடியும். அதீத நீரிழப்பால் மிகவும் சோர்வாகவும், எழுந்துகொள்ள முடியாத நிலையிலும் இருப்பவர்களுக்கும், ஹீட் ஸ்ட்ரோக்கால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் ஓ.ஆர்.எஸ் கொடுக்கலாம்.

ஹீட் ஸ்ட்ரோக்கிற்கு தனியாக மருந்து எதுவும் கிடையாது. உடலில் வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும்போது, அதை எவ்வளவு விரைவாக குளிர்விக்கிறோம் என்பது தான் அதற்கான சிகிச்சை.

உடல் வெப்ப அதிகரிப்பால் ஒருவர் மயக்கம் போட்டு விழுந்தால், அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்வதற்கு முன், முதலில் அவர்கள் மீது தண்ணீர் ஊற்றி குளிர்விக்க வேண்டும். ஐஸ் கிடைத்தால் தண்ணீருடன் சேர்த்து ஊற்றி குளிர்விக்கலாம். அதன்பின்னர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லலாம்.

உடனடியாக உடலை குளிர்விக்காமல் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றாலும் பெரிய பலன் கிடைக்காது. ஏனென்றால் மருத்துவமனையிலும் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு முதலில் உடலை குளிர்வித்து அதன்பின்னர் தான் சிகிச்சை அளிக்கப்படும்.

மனிதர்களுக்கு உடல் வெப்பம் 106 டிகிரிக்கு மேல் சென்றுவிட்டால், உடலை குளிர்வித்தாலும் உயிரை காப்பாற்றுவது மிகவும் சிரமமானது. இந்த நிலையில் இறப்பு விகிதம் 60 சதவீதம் வரை இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே கோடை வெப்பத்தில் வெளியே செல்லாமல் தற்காத்து கொள்வது மிகவும் முக்கியமானது.

ஹீட் ஸ்ட்ரோக் என்றால் என்ன?

மனித உடலின் வெப்பம் 98.4 டிகிரி என்ற அளவில் இருக்க வேண்டும். அதுவே வெளியே வெப்பமானது 100 டிகிரிக்கு மேல் இருக்கும்போது, உடலை 98.4 டிகிரிக்கு கொண்டுவருவது கடினமாக இருக்கும். வெளிப்புற வெப்பத்தின் அளவு குறைந்தால் தான் உடலின் வெப்பத்தையும் இயல்பு நிலைக்கு கொண்டுவர முடியும்.

அதுவே சுற்றுபுறத்தில் வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும்போது மனித உடலிலிருந்து வெப்பம் வெளியே செல்ல முடியாது. உடலில் வெப்பம் அதிகளவில் தங்கும்போது, செல்கள் கொதிநிலைக்கு செல்லும். அப்போது அதன் செயல்பாடுகள் குறைத்து, மனித உடலின் கழிவுகள் வெளியேறாமலும், ஆற்றல் உற்பத்தியாகாமலும் இருக்கும். இந்த நிலையில் உடல் உறுப்புகள் செயலிழக்க ஆரம்பித்து இறக்க நேரிடலாம். இதற்கு பெயர் தான் ஹீட் ஸ்ட்ரோக்.

யாருக்கெல்லாம் பாதிப்பு அதிகம்?

சிறுவயது குழந்தைகளுக்கு ஹீட் ஸ்ட்ரோக் பாதிப்பு அதிகம் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன. பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை என்பதால், குழந்தைகள் அதிக நேரம் வெயிலில் விளையாடிக் கொண்டிருப்பார்கள். குழந்தைகள் பாதுகாப்பு இல்லாமல் விளையாடுவது ஆபத்தில் முடியும். எனவே பெற்றோர் அவர்களை கண்காணித்து அவர்களுக்கு நீராகாரங்களை கொடுக்க வேண்டும்.

அடுத்து கர்ப்பிணிகள், நோயெதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளவர்கள், வயதானவர்கள் ஹீட் ஸ்ட்ரோக்கால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவர். உடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் நீர்ச்சத்தை சமநிலையில் வைத்திருப்பவர்களுக்கு பாதிப்பு குறைவாக இருக்கும்.

சிறு குழந்தைகள் விளையாடும்போதும், பெரியவர்கள் படுத்துக்கொண்டு இருக்கும்போதும், வெளியில் சென்று வந்ததும் சோர்வடைவதும் ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வருவதற்கான முதல் அறிகுறியாகும். காரணமே இல்லாமல் சோர்வாக படுத்தே இருத்தல், மயக்கம், தலைசுற்றல், திடீரென கீழே விழுதல், வலிப்பு வருதல் போன்றவையும் ஹீட் ஸ்ட்ரோக்கின் அறிகுறிகள்.

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்

  • உடலுக்கு தேவையான நீர்ச்சத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
  • நேரடி வெயிலில் இருப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
  • ஏசி ரூமில் இருந்தாலும் நீராகாரங்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
  • உலக சுகாதார அமைப்பின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஓ.ஆர்.எஸ் பவுடரை ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து குடிக்கவும். திரவ வடிவில் இருப்பது பலன் தராது.
  • பாக்கெட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஜூஸ் குடித்தால் இந்த சூழ்நிலைக்கு பலன் தராது.

TAGGED:

HEAT STOKE SYMPTOMS
SUMMER ISSUES
HEAT WAVE ISSUES
ஹீட் ஸ்ட்ரோக்
HEAT STROKE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.