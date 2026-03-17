பதின்பருவ பெண் பிள்ளைகளிடம் காணப்படும் அதீத சோர்வு - இந்த 5 பிரச்சனைகள் தான் முக்கிய காரணம்!
இந்திய கிராமப்புறங்களில் உள்ள 62.5 சதவீத பதின்பருவப் பெண்கள் ரத்த சோகையினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்கிறது ஆய்வு.
Published : March 17, 2026 at 3:26 PM IST
பதின்பருவம் என்பது ஒரு பெண்ணின் வாழ்வில் உடல் ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் பல மாற்றங்கள் நிகழும் காலகட்டம். இக்காலத்தில் பெண் குழந்தைகள் அடிக்கடி சோர்வாக உணர்வதையும், உற்சாகமின்றி இருப்பதையும் நாம் கவனித்திருக்கலாம். பல நேரங்களில் இதனை வெறும் வளர்ச்சியின் அறிகுறியாகவோ அல்லது சோம்பலாகவோ கருதி நாம் கடந்து விடுகிறோம்.
ஆனால், இந்த தொடர் சோர்வு அவர்களின் கல்வி, அன்றாட செயல்பாடுகள் மற்றும் மனநலனை பெருமளவில் பாதிக்கிறது. குறிப்பாக இந்தியாவில் பதின்பருவ பெண்களிடையே காணப்படும் இரும்புச்சத்து குறைபாடு (Iron Deficiency) இதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது.
ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள், ஹார்மோன் மாற்றங்கள் மற்றும் தற்போதைய வாழ்வியல் முறை மாற்றங்கள் என பல காரணங்கள் ஒன்றிணைந்து பெண்களின் ஆற்றலை உறிஞ்சுகின்றன. இப்படியிருக்க, அவை என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
தூக்கமின்மை: பதின்பருவத்தினருக்கு தினமும் 8 முதல் 10 மணி நேரத் தூக்கம் அவசியம். ஆனால் மொபைல் போன் பயன்பாடு, சமூக வலைத்தளங்கள் மற்றும் படிப்பு சுமையால் அவர்களின் தூக்கம் பாதிக்கப்படுகிறது என்கிறது NIH ஆய்வு. திரைகளில் இருந்து வெளிவரும் நீல நிற ஒளி, தூக்கத்தை தூண்டும் மெலடோனின் (Melatonin) ஹார்மோனைப் பாதித்து, அவர்களைப் பகல் நேரங்களில் சோர்வாகவும் மந்தமாகவும் உணர செய்கிறது.
அதிகப்படியான மாதவிடாய் ரத்தப்போக்கு : சில பெண்களுக்கு மாதவிடாய் காலத்தில் சராசரியை விட அதிக ரத்தப்போக்கு ஏற்படுகிறது. இதனை மருத்துவ ரீதியாக 'மெனோராஜியா' (Menorrhagia) என்று அழைக்கிறார்கள். ஒரு சுழற்சியில் 80 மில்லி மீட்டருக்கும் அதிகமான ரத்தத்தை இழப்பது இரும்புச்சத்து இருப்பை வேகமாக குறைத்துவிடும். இதனால் மாதவிடாய் காலங்களில் அவர்கள் கடுமையான சோர்வை உணர்வார்கள்.
இரும்புச்சத்து குறைபாடு மற்றும் ரத்த சோகை: பதின்பருவப் பெண்களின் சோர்வுக்கு முதன்மையான காரணமாக இருப்பது இரும்புச்சத்து குறைபாடுதான். பெண் குழந்தைகள் பூப்பெய்திய பிறகு, ஒவ்வொரு மாதவிடாய் சுழற்சியின் போதும் உடலில் இருந்துரத்தம் வெளியேறுகிறது.
இது உடலில் உள்ள இரும்புச்சத்து இருப்பைக் குறைக்கிறது. ரத்தத்தில் உள்ள சிவப்பணுக்கள் ஆக்சிஜனை உடல் முழுவதும் கடத்துவதற்கு ஹீமோகுளோபின் அவசியம், அந்த ஹீமோகுளோபினை உருவாக்க இரும்புச்சத்து தேவை.
National Family Health Survey-5 (NFHS-5) தரவுகளின்படி, இந்தியாவில் சுமார் 59.1% வளரிளம் பெண்கள் ரத்த சோகையினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இரும்புச்சத்து மட்டுமல்லாது ஃபோலேட், வைட்டமின் B12 மற்றும் வைட்டமின் A குறைபாடுகளும் இதற்கு காரணமாகின்றன.
European Journal of Cardiovascular Medicine இதழில் வெளியான ஒரு ஆய்வின்படி, இந்திய கிராமப்புறங்களில் உள்ள 62.5 சதவீத பதின்பருவப் பெண்கள் ரத்த சோகையினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் 40 சதவீத பேருக்கு லேசான பாதிப்பும், 18 சதவீத பேருக்கு நடுத்தர பாதிப்பும், 4.5% பேருக்குக் கடுமையான பாதிப்பும் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
அடிக்கடி கொட்டாவி விடுவது, பலவீனம், கவனக்குறைவு, வெளிறிய தோல் மற்றும் உடைந்து போகும் நகங்கள் போன்றவை இதன் முக்கிய அறிகுறிகளாகும்.
ஹார்மோன் மாற்றங்கள் மற்றும் மன அழுத்தம்: பதின்பருவத்தில் ஏற்படும் ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்ட்டிரோன் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் அவர்களின் ஆற்றல் நிலையைப் பாதிக்கின்றன. இது தவிர, தைராய்டு பிரச்சனைகள் அல்லது பி.சி.ஓ.எஸ் (PCOS) போன்ற பாதிப்புகளும் சோர்வுக்கு காரணமாகலாம் என்கிறது ஆய்வுகள்.
அதேபோல், பள்ளிப் படிப்பு, சமூக ஊடகப் ஒப்பீடுகள் மற்றும் குடும்ப எதிர்பார்ப்புகள் காரணமாக ஏற்படும் மன அழுத்தம், உடலில் கார்டிசோல் அளவை அதிகரித்து அவர்களை மனரீதியாகவும் உடல்ரீதியாகவும் சோர்வடையச் செய்கிறது.
தவறான உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள்: இன்றைய பதின்பருவப் பெண்கள் சத்தான உணவுகளைத் தவிர்த்துவிட்டு ஜங்க் உணவுகளை அதிகம் விரும்புகிறார்கள். உடல் எடையை குறைக்கிறேன் என்ற பெயரில் உணவைத் தவிர்ப்பதும், முறையற்ற டயட் முறைகளைப் பின்பற்றுவதும் ஊட்டச்சத்துக் குறைபாட்டை ஏற்படுத்துகிறது.
குறிப்பாக சைவ உணவுகளை மட்டும் உண்பவர்கள், தாவர வகை உணவுகளில் இருந்து கிடைக்கும் இரும்புச்சத்தை உடல் கிரகிக்க தேவையான வைட்டமின் சி நிறைந்த உணவுகளை சேர்த்துக் கொள்ளாதது சோர்வை அதிகரிக்கிறது.
