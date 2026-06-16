தூக்கம்: குறையவும் கூடாது, கூடவும் கூடாது! உங்கள் வயதுக்கு எவ்வளவு தூக்கம் தேவை தெரியுமா?
வார இறுதி நாட்கள் அல்லது விடுமுறை நாட்களாக இருந்தாலும் சரி, தினமும் ஒரே குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தூங்க சென்று, குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எழும் பழக்கத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும்.
Published : June 16, 2026 at 5:16 PM IST
இன்றைய நவீன உலகில், நாம் பல விஷயங்களுக்காக நேரத்தை ஒதுக்குகிறோம். ஆனால், ஆரோக்கியத்தின் மிக முக்கியமான தூணான 'தூக்கத்தை' பெரும்பாலும் அலட்சியப்படுத்திவிடுகிறோம். சிலருக்கு இரவு முழுவதும் படுக்கையில் புரண்டாலும் தூக்கம் வருவதில்லை, வேறு சிலரோ, எவ்வளவு தூங்கினாலும் படுக்கையை விட்டு எழ முடிவதில்லை.
"தூக்கம் கெட்டால் உடல் கெடும்" என்ற பழமொழி நமக்கு தெரிந்ததே. ஆனால், தூக்கம் குறைவாக இருப்பது மட்டுமல்ல, அளவுக்கு அதிகமாக தூங்குவதும் கூட ஆபத்தானது என்கிறார்கள் மருத்துவ நிபுணர்கள். இந்த சூழலில், நமது வயது என்ன? அதற்கு எவ்வளவு தூக்கம் தேவை? தூக்கமின்மை மற்றும் அதிக தூக்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்னென்ன? அவற்றை எப்படி சரி செய்வது? என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
வயதுக்கேற்ற தூக்கம்: யாருக்கு எவ்வளவு நேரம்?
நமது உடலின் தேவைகள் வயதுக்கு ஏற்ப மாறுகின்றன. அதேபோல, தூக்கத்தின் அளவும் மாறுபடும் என Sleep Foundation அமைப்பு தனது ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கிறது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு:
- 1 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள்: 12 முதல் 16 மணி நேரம்
- 1 - 2 வயது வரை: 11 முதல் 14 மணி நேரம்
- 3 - 5 வயது வரை: 10 முதல் 13 மணி நேரம்
- 6 - 12 வயது வரை: 9 முதல் 12 மணி நேரம்
- 13 - 18 வயது வரை: 8 முதல் 10 மணி நேரம்
- 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெரியவர்கள்: 7 மணி நேரம் அல்லது அதற்கு மேல்
பெரியவர்கள் தினமும் குறைந்தது 7 மணி நேரமாவது நிம்மதியாக தூங்குவது அவசியம் என்று ஹார்வர்ட் ஆய்வுத்தளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தூக்கமும் நோய்களும்: ஆய்வுகள் எச்சரிக்கும் ஆபத்து
நாம் தூங்கும் நேரத்திற்கும், நம் உடலில் ஏற்படும் நோய்களுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதாக பல மருத்துவ ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன.
குறைவாக தூங்குபவர்களுக்கு மனச்சோர்வு, கடுமையான பதற்றம், உடல் பருமன், சர்க்கரை நோய், மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. அதுமட்டுமின்றி, இதய ரத்த நாளங்களில் அடைப்பு ஏற்படுதல் மற்றும் இதய துடிப்பில் சீரற்ற நிலை போன்ற உயிருக்கே ஆபத்தான நிலைகளும் ஏற்படலாம்.
அதே வேளையில், American Heart Association வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, இரவில் 9 மணி நேரத்திற்கு மேல் அதிகமாக தூங்குவதும் ஆபத்தானதுதான். அதிக தூக்கமானது கார்டியோமெடபாலிக் சிண்ட்ரோம் (Cardiometabolic Syndrome), ரத்த நாளங்கள் தடிமனாதல் மற்றும் பக்கவாதம் அல்லது இதய நோய்களால் ஏற்படும் மரண அபாயத்தை கணிசமாக அதிகரிக்கிறது என்று இந்த ஆய்வு கூறுகிறது. எனவே, தூக்கம் சமநிலையில் இருப்பது மிக முக்கியம்.
தூக்கமின்மைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பது எப்படி?
இரவில் தூக்கம் வராமல் தவிப்பவர்கள் தங்களது அன்றாட வாழ்வியல் முறையில் சில எளிய மாற்றங்களை செய்தாலே இந்த சிக்கலில் இருந்து விடுபடலாம் என நிபுணர்கள் ஆலோசனைகளை வழங்குகின்றனர்..
- ஒரே சீரான தூக்க நேரம்: வார இறுதி நாட்கள் அல்லது விடுமுறை நாட்களாக இருந்தாலும் சரி, தினமும் ஒரே குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தூங்க சென்று, குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எழும் பழக்கத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும்.
- டிஜிட்டல் சாதனங்களுக்குத் தடை: படுக்கையறை அமைதியாகவும், தூங்குவதற்கு ஏற்ற சூழலிலும் இருக்க வேண்டும். தூங்குவதற்கு 30 முதல் 60 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே மொபைல் போன், டிவி, லேப்டாப் போன்ற டிஜிட்டல் சாதனங்களை பயன்படுத்துவதை முழுமையாக தவிர்க்க வேண்டும்.
- உணவு முறையும், காஃபின் தவிர்த்தலும்: காபியில் உள்ள காஃபின் (Caffeine) மற்றும் சர்க்கரை அதிகமுள்ள உணவுகள் தூக்கத்தை கெடுக்கும் என NIH ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. எனவே, படுக்க போகும் முன் டீ, காபி குடிப்பதை தவிர்க்கவும். இரவில் நிம்மதியான தூக்கத்தை தூண்டும் பால், பாதாம், மற்றும் கிவி பழங்களை சாப்பிடலாம். மேலும், தூங்குவதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே இரவு உணவை முடித்து கொள்ள வேண்டும் என ஹார்வர்ட் ஹெல்த் அறிவுறுத்துகிறது.
- பகல் நேரக் குட்டி தூக்கம்: பகலில் நீண்ட நேரம் தூங்குவது இரவில் தூக்கத்தை கெடுக்கும். எனவே, பகல் நேரத்தில் 30 நிமிடங்களுக்கு மேல் குட்டி தூக்கம் போடுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
- தினசரி உடற்பயிற்சி: உடற்பயிற்சி செய்வது உடலை ஆரோக்கியமாக வைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், உடலுக்குத் தேவையான சோர்வைத் தந்து, இரவில் இயற்கையாகவே நல்ல தூக்கத்தை வரவழைக்கும்.
ஆய்வு:
https://newsroom.heart.org/news/sleep-matters-duration-timing-quality-and-more-may-affect-cardiovascular-disease-risk#:~:text=Too%20much%20sleep%20or%20sleeping,from%20heart%20disease%20or%20stroke.
https://www.health.harvard.edu/blog/how-much-sleep-do-you-actually-need-202310302986