வைட்டமின் டி முதல் மன அமைதி வரை - உடலுக்கு சூரிய ஒளி ஏன் அவசியம்?
தினமும் சூரிய ஒளியில் சில நிமிடங்கள் நேரம் செலவிடுவதால் எலும்புகள் வலிமை பெற்று, வயதான காலத்தில் ஏற்படும் எலும்பு முறிவுகளை தவிர்க்க முடியும்.
Published : January 17, 2026 at 5:15 PM IST
இயற்கை நமக்கு தந்திருக்கும் விலைமதிப்பற்ற கொடைகளில் சூரிய ஒளி முதன்மையானது. பல கலாச்சாரங்களில் சூரியன் உயிர் கொடுக்கும் கடவுளாக பார்க்கப்படுவதற்கு பின்னால் ஆழமான அறிவியல் காரணங்கள் உள்ளன. நவீன காலத்தில் நாம் பெரும்பாலான நேரத்தை நான்கு சுவர்களுக்குள்ளேயே, மின்விளக்குகளின் வெளிச்சத்தில் கழிக்கிறோம்.
இதனால் நம் உடல் இயற்கையான சூழலில் இருந்து விலகி செல்கிறது. ஆனால், தினமும் ஒரு 10 முதல் 30 நிமிடங்கள் வரை நம் உடலில் சூரிய ஒளி படும்படி இருப்பது நம் ஆரோக்கியத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்பது பலருக்கு தெரிவதில்லை.
சூரிய ஒளி என்பது வெறும் வெளிச்சம் மட்டுமல்ல, அது நம் உடலின் உள் உறுப்புகளின் செயல்பாட்டிற்கும், மனநிலைக்கும் தேவையான ஒரு எரிபொருள் போன்றது. அதிகாலை வெயில் அல்லது மாலை நேர வெயிலில் சிறிது நேரம் நடப்பது அல்லது அமர்வது நமது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதோடு, அன்றாட வாழ்வை உற்சாகமாக மாற்றுகிறது.
அதே சமயம், அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு என்பதை போல, புற ஊதா கதிர்களின் பாதிப்பு ஏற்படாமல் பார்த்து கொள்வதும் அவசியம். சூரிய ஒளியின் மூலம் நாம் பெறக்கூடிய அற்புதமான மருத்துவ ரீதியான நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
வைட்டமின் டி-யின் முதன்மை ஆதாரம்: சூரிய ஒளி நம் உடலுக்கு தேவையான 'வைட்டமின் டி' (Vitamin D) கிடைப்பதற்கான மிக முக்கியமான ஆதாரமாகும். அதனால்தான் இதற்கு "சூரிய ஒளி வைட்டமின்" என்ற பெயரே உண்டு. நமது உடலுக்கு தேவையான வைட்டமின் டி-யில் 90 சதவீதத்திற்கும் மேலானது சூரிய ஒளியின் மூலமே கிடைக்கிறது.
சூரியனின் புற ஊதா-பி (UVB) கதிர்கள் நமது தோலில் படும்போது, தோலில் உள்ள கொலஸ்ட்ரால் மூலக்கூறுகள் வைட்டமின் டி3-யாக மாற்றப்படுகின்றன. இது எலும்பு ஆரோக்கியம், நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் வலிமை மற்றும் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் அவசியமானது.
மனநிலையை மேம்படுத்துகிறது: சூரிய ஒளிக்கும் நம்முடைய மன மகிழ்ச்சிக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. சூரிய ஒளி நம் கண்களின் வழியாக மூளையை தூண்டி, 'செரோடோனின்' (Serotonin) எனப்படும் ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்ய உதவுகிறது.
இது ஒரு "மகிழ்ச்சி ஹார்மோன்" ஆகும். இது உடலில் அதிகரிக்கும்போது மன அழுத்தம், பதற்றம் போன்றவை குறைந்து, மனநிலை புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்கும். இதனால்தான் வெயில் காலங்களில் மக்கள் அதிக உற்சாகமாக இருப்பதை உணர முடியும்.
உடல் கடிகாரத்தைச் சீரமைக்கிறது: நமது உடல் இயற்கையாகவே ஒரு கால நேரத்தை கணக்கிடும் சுழற்சியை கொண்டுள்ளது. காலையில் சூரிய ஒளியைப் பார்ப்பது நமது மூளைக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறது.
பகலில் வெளிச்சம் படுவதால், இரவு நேரத்தில் தூக்கத்திற்கு தேவையான 'மெலடோனின்' ஹார்மோன் சரியாக சுரந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்தை தருகிறது. எனவே, தூக்க குறைபாடு உள்ளவர்கள் காலையில் சிறிது நேரம் வெயிலில் இருப்பது நல்ல பலனைத் தரும்.
உடல் எடையை குறைக்க உதவுகிறது: ஆய்வுகளின்படி, காலை 8 மணி முதல் மதியம் 12 மணிக்குள் சுமார் 30 நிமிடங்கள் வெயிலில் செலவிடுவது உடல் எடை குறைவதோடு தொடர்புடையது என கூறப்படுகிறது. அதிகாலை சூரிய ஒளி நம் உடலில் வளர்சிதை மாற்றத்தை சீராக்கி, கொழுப்பை கரைக்க துணைபுரிகிறது. மற்ற காரணிகள் உடல் எடையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும், சூரிய ஒளி ஒரு தூண்டுகோலாக செயல்படுகிறது.
எலும்புகளை வலுப்படுத்துகிறது: நமது உடல் நாம் உண்ணும் உணவில் இருக்கும் கால்சியத்தை உறிஞ்சுவதற்கு வைட்டமின் டி மிகவும் அவசியம். வைட்டமின் டி குறைபாடு ஏற்பட்டால் எலும்புகள் பலவீனமடைந்து 'ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்' போன்ற நோய்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. தினமும் சூரிய ஒளியில் இருப்பதால் எலும்புகள் வலிமை பெற்று, வயதான காலத்தில் ஏற்படும் எலும்பு முறிவுகளை தவிர்க்க முடியும்.
கிருமி நீக்கம்: நாம் வசதி கருதி வீட்டின் ஜன்னல்களை மூடியே வைத்திருக்கிறோம். இதனால் வீட்டின் உள்ளே சேரும் தூசிகளில் கிருமிகள் வளரக்கூடும். சூரிய ஒளியில் உள்ள புற ஊதா கதிர்களுக்கு கிருமிகளை கொல்லும் ஆற்றல் உண்டு.
இருட்டான அறையில் வளரும் கிருமிகளை விட, சூரிய ஒளி படும் இடங்களில் கிருமிகளின் எண்ணிக்கை மிக குறைவாக இருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. எனவே, வீட்டின் திரைச்சீலைகளைத் திறந்து சூரிய ஒளி உள்ளே வர அனுமதிப்பது வீட்டின் காற்றுத் தரத்தை மேம்படுத்தும்.
பருவக்கால மனச்சோர்வை தடுக்கிறது: குறிப்பாக, குளிர்காலங்களில் சூரிய வெளிச்சம் குறைவாக இருக்கும்போது பலருக்கு மனச்சோர்வு (SAD - Seasonal Affective Disorder) ஏற்படுகிறது. 2024-ம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஆய்வில், குளிர்காலத்தில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பகல் வெளிச்சத்தில் செலவிடுவது மனச்சோர்வு அறிகுறிகளில் இருந்து பாதுகாப்பதாகத் தெரியவந்துள்ளது. தினமும் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வது இந்த வகை மன அழுத்தத்தை 50% வரை குறைக்கிறது.
எவ்வளவு நேரம் வெயிலில் இருக்கலாம்? ஒவ்வொருவரின் தோலின் நிறம், வசிக்கும் இடம் மற்றும் காலநிலையைப் பொறுத்துத் தேவையான நேர அளவு மாறுபடும். பொதுவாக மிதமான வெயிலில் 10 முதல் 20 நிமிடங்கள் இருப்பது போதுமானது. சூரிய ஒளி கிடைக்காத சூழலில் இருப்பவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையின் பேரில் வைட்டமின் டி மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம். எதுவாக இருந்தாலும், அதிகப்படியான வெயில் சரும பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதால் பாதுகாப்புடன் கையாள்வது சிறந்தது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.