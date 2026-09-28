கம்மியாக சாப்பிட்டால் உடல் எடை குறையுமா? ஆரோக்கியமான முறையில் குறைக்க 12 டிப்ஸ்!
எடையை குறைப்பதை விட, உடலில் உள்ள தேவையற்ற கொழுப்பை குறைப்பதையே முதன்மை இலக்காக வையுங்கள்.
Published : September 28, 2026 at 11:00 AM IST
எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று நினைத்த உடனே நம் மனதில் தோன்றும் முதல் எண்ணம், சாப்பிடும் அளவை பாதியாக குறைப்பதுதான். காலையில் ஒரு தோசை, மதியத்திற்கு தயிர் சாதம், இரவுக்கு வெறும் பழங்கள் என்று பட்டினி கிடந்தால் சீக்கிரமாக மெலிந்து விடலாம் என்று பலர் நினைக்கிறார்கள்.
ஆனால், இதில் ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்கிறது. உணவை கடுமையாக குறைக்கும் போது நம் உடம்பில் உள்ள எடையும் கொழுப்பும் குறையுமே தவிர, ஆரோக்கியம் தங்குவதில்லை. உண்மையில் நம் உடம்பு இயங்குவது ஒரு தனித்துவமான வழியில்.
"உணவை குறைத்தால் உடனே எடை குறைந்துவிடும்" என்று மேலோட்டமாக கணக்கு போட்டு முடிவெடுக்க முடியாது. உடம்பிற்கு தேவையான சக்தியை கொடுக்காமல் பட்டினி போடும்போது, அது நம் சுறுசுறுப்பையும் தசை பலத்தையும் சேர்த்து பறித்து கொண்டுவிடும்.
அப்படியானால், உடம்பை சோர்வாக்காமல், சத்துகள் குறையாமல், உண்மையிலேயே ஆரோக்கியமான முறையில் எடையை குறைப்பது எப்படி? இதை பற்றி மருத்துவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதை பார்ப்போம்.
எடையை குறைப்பதும், கொழுப்பை குறைப்பதும் ஒன்றல்ல!
ஜெய்பூரில் உள்ள 'சிகே பிர்லா' மருத்துவமனையின் சர்க்கரை நோய் மற்றும் எண்டோக்ரினாலஜி நிபுணர் டாக்டர் ஹிதாஷ்வி கொண்டாலியா இதுகுறித்து கூறும்போது, "ஒருவர் திடீரென உணவைக் கடுமையாக கட்டுப்படுத்தும்போது, தொடக்கத்தில் குறையும் எடை என்பது உடலிலிருக்கும் தண்ணீரும், தசைநாா்களுமே தவிர, கொழுப்பு கிடையாது.
நமது உடல் இயக்கம் சீராக இருக்கவும், ஆற்றல் பெருகவும் வலுவான தசைகள் மிகவும் அவசியம். எண்களை வேகமாக குறைக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தில் ஓடினால், அது உங்களுக்கு உண்மையான நன்மையைத் தராது" என்கிறார்.
உடல் எடையை மீண்டும் உயர்த்தும் ஆபத்து
நீங்கள் பட்டினி கிடக்கும்போதோ அல்லது மிக குறைவாக சாப்பிடும்போதோ, நமது உடல் அதை ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலையாகவே எடுத்துக்கொள்கிறது. "உணவு கிடைக்கவில்லை, அதனால் உடம்பில் இருக்கும் ஆற்றலை சேமித்து வைக்க வேண்டும்" என்று முடிவெடுத்து, கலோரி எரிக்கும் வேகத்தைக் கணிசமாக குறைத்து கொள்கிறது.
அதே நேரத்தில், மூளைக்கு பசியைத் தூண்டும் வலுவான சமிக்ஞைகளை அனுப்ப தொடங்குகிறது. இதை தான் மருத்துவ உலகில் 'மெட்டபாலிக் அடாப்டேஷன்' (Metabolic Adaptation) என்று அழைக்கிறார்கள்.
இதன் விளைவு என்னவென்றால்:
1-வது வாரம்: "இந்த டயட் முறை ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யுது!"
3-வது வாரம்: "என்ன இது, எடை கொஞ்சம்கூட குறையவே மாட்டேங்குதே?"
5-வது வாரம்: "பசி தாங்க முடியலையே, பிரியாணி சாப்பிடணும் போல இருக்கே!"
இறுதியில், பசி தாங்க முடியாமல் மீண்டும் வழக்கம்போல் சாப்பிடத் தொடங்கும்போது, குறைந்த எடையை விட அதிகமாக எடை கூடிவிடும் ஆபத்து இருக்கிறது.
புரதச்சத்து: பாடிபில்டா்களுக்கு மட்டுமே சொந்தமானது இல்லை!
உணவை குறைப்பதற்கு பதிலாக, சரியான உணவை தேர்ந்தெடுப்பதே புத்திசாலித்தனம். இதில் மிக முக்கிய பங்கு வகிப்பது புரதச்சத்து (Protein). எடையை குறைக்கும் பயணத்தில் தசை இழப்பு ஏற்படாமல் தடுத்து, உடலை உறுதியாக வைத்திருக்க புரதம் பெரிதும் உதவுகிறது.
இதற்காக தினமும் ஜிம்மிற்கு சென்று புரதப் பொடிகளை குடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. நாம் தினமும் சாப்பிடும் உணவிலேயே புரதச்சத்தைச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்:
- காய்கறிகள் மற்றும் கீரைகள்
- நல்ல கொழுப்புச் சத்துகள் (நட்ஸ், விதைகள்)
- முழு தானியங்கள் (சிறுதானியங்கள், கைக்குத்தல் அரிசி)
இவை அனைத்தும் சேர்ந்த கலவையான உணவுதான் உங்கள் எடையை சரியான வழியில் குறைக்கும்.
சமையலறையோடு உடற்பயிற்சியும் அவசியம்!
"நான் சாப்பிடுவதை குறைத்துவிட்டேன், அப்புறம் ஏன் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும்?" என்று பலர் கேட்பதுண்டு. ஆனால், உடலில் உள்ள தசைகள் பலவீனமாகாமல் இருப்பதற்கு அவற்றுக்கு சிறிய பயிற்சி தேவைப்படுகிறது.
டாக்டர் கொண்டாலியா, "எடை குறைப்பில் உணவுக் கட்டுப்பாடு எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவிற்கு தசை வலிமைப் பயிற்சிகளும் (Resistance/Strength Training), மிதமான நடைபயிற்சியும் (Aerobic Exercise) மிக மிக முக்கியம்
இருப்பினும், உடற்பயிற்சி என்பது நபருக்கு நபர் மாறுபடும். 25 வயதுடைய ஒரு இளைஞருக்கு கொடுக்கப்படும் பயிற்சியும், 65 வயதுடைய பிற நோய்கள் உள்ள ஒருவருக்குக் கொடுக்கப்படும் பயிற்சியும் ஒன்றாக இருக்க முடியாது. வயது, உடல்நிலை மற்றும் தற்போதைய எடையைப் பொறுத்தே உடற்பயிற்சியைத் திட்டமிட வேண்டும்" என்கிறார்.
உணவு என்பது எதிரி கிடையாது!
கடுமையான டயட் முறையை பின்பற்றுபவர்கள் செய்யும் பெரிய தவறு, உணவை "நல்லது", " கெட்டது" எனப் பிரிப்பதுதான். "அரிசி சாதம் ஆபத்தானது", "கார்போஹைட்ரேட் நல்லது இல்லை" என்று நினைத்து, தனக்கு பிடித்த உணவுகளையெல்லாம் தியாகம் செய்ய தொடங்குகிறார்கள்.
ஆரோக்கியமான எடை குறைப்பு என்பது உணவை தியாகம் செய்வதோ அல்லது பட்டினி கிடப்பதோ கிடையாது, உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை சரியான அளவில் கொடுப்பதுதான்.
ஆரோக்கியமான முறையில் எடை குறைக்க 12 டிப்ஸ்:
- எடையை குறைப்பதை விட, உடலில் உள்ள தேவையற்ற கொழுப்பைக் குறைப்பதையே முதன்மை இலக்காக வையுங்கள்.
- மிக கடுமையான கலோரி குறைப்பை தவிர்க்க வேண்டும்.
- தசைகளைப் பாதுகாக்க தேவையான அளவு புரதச்சத்து சாப்பிடுங்கள்.
- வாரத்திற்கு சில நாட்களாவது எடைகளை உயர்த்தும் அல்லது தசைக்கு பலம் தரும் பயிற்சிகளை செய்யுங்கள்.
- மிதமான கார்டியோ அல்லது நடைபயிற்சியை உடற்பயிற்சியுடன் இணையுங்கள்.
- உங்கள் தினசரி உணவில காய்கறிகளின் அளவு அதிகமாக இருக்கட்டும்.
- நெய், நட்ஸ் போன்ற ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டாம்.
- நார்ச்சத்துள்ள சிக்கலான கார்போஹைட்ரேட்டுகளை தேர்ந்தெடுங்கள்.
- வைட்டமின்கள் மற்றும் தாது உப்புகள் நிறைந்த உணவுகளை உண்ணுங்கள்.
- உங்கள் வயது, மருத்துவ வரலாறு மற்றும் வாழ்க்கை முறைக்கு ஏற்ப உணவை திட்டமிடுங்கள்.
- கம்மியாக சாப்பிட்டு உடல் எடையை குறைக்கலாம் என்ற ஆபத்தான வழியில் செல்லாதீர்கள்.
- 2 வாரத்திற்கு மட்டும் செய்யும் டயட்டாக இல்லாமல், வாழ்நாள் முழுதும் பின்பற்றக்கூடிய ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கத்தை உருவாக்குங்கள்.