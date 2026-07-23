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குறைமாத குழந்தைகளின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்? பெற்றோர்களின் அச்சத்திற்கு விடை தரும் சர்வதேச ஆய்வு!

குறைமாதத்தில் பிறந்த குழந்தைகள் எதிர்கால வாழ்க்கையில் பொதுவாக சிறப்பாக இருந்தாலும், திருமண உறவிலோ அல்லது பொருளாதார வளர்ச்சியிலோ சில பின்னடைவுகளை சந்திக்கிறார்கள்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 23, 2026 at 4:18 PM IST

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முன்கூட்டியே அல்லது மிக குறைந்த எடையில் பிறக்கும் குழந்தைகளை பற்றி பெற்றோர்களுக்கு எப்போதும் ஒரு பயமும் கவலையும் இருந்து கொண்டே இருக்கும். "இப்படிப் பிறக்கும் குழந்தைகள் வளரும்போது மற்ற குழந்தைகளைப் போல் ஆரோக்கியமாகவும், வாழ்க்கையில் வெற்றியடையவும் முடியுமா?" என்பதே பெரும்பாலான பெற்றோரின் முதன்மையான கேள்வியாக இருக்கிறது. இந்த கேள்விக்கு மிக தெளிவான பதிலையும், புதிய நம்பிக்கையையும் அளிக்கிறது இங்கிலாந்தில் உள்ள வார்விக் பல்கலைக்கழகம் நடத்திய ஆய்வு.

1980-களின் நடுப்பகுதியில் ஜெர்மனியில் பிறந்த 416 நபர்களை, அவர்கள் பிறந்த நொடி முதல் 34 வயது எட்டும் வரை சுமார் 34 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து கண்காணித்து இந்த ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. சர்வதேச அளவில் இவ்வளவு நீண்ட காலம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகள் மிகவும் அரிது. இதில் 214 பேர் 32 வாரங்களுக்கு முன்பே பிறந்த குறைமாத குழந்தைகள் (Preterm) அல்லது 1.5 கிலோவிற்கும் குறைவான எடையில் பிறந்தவர்கள். மீதமுள்ளவர்கள் முழு மாதங்கள் நிறைவடைந்து ஆரோக்கியமாகப் பிறந்தவர்கள்.

குறைமாத குழந்தைகளின் எதிர்காலம் எப்படி இருந்தது?

இந்த ஆய்வில் பங்கெடுத்தவர்கள் 34 வயதை அடைந்தபோது, அவர்களின் வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதார நிலை, காதல், திருமணம், நட்பு மற்றும் குடும்ப உறவுகள் குறித்து விரிவான தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. இதன் முடிவில், மனிதர்களின் 30-களிலான வாழ்க்கையை ஆராய்ச்சிக்குழு மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கிறது,

முதலாவதாக, 'சிறப்பான வாழ்க்கை முறை'. இதில் இருப்பவர்கள் பொருளாதாரம், குடும்பம், சமூக உறவுகள் என அனைத்துத் துறைகளிலும் சிறந்து விளங்குகிறார்கள். முழு மாதத்தில் பிறந்தவர்களில் 74% பேரும், குறைமாதத்தில் பிறந்தவர்களில் 56% பேரும் இந்தச் சிறப்பான வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டுள்ளனர்.

இரண்டாவதாக, 'மிதமான வாழ்க்கை முறை'. இவர்கள் வாழ்க்கையில் பொதுவாக சிறப்பாக இருந்தாலும், திருமண உறவிலோ அல்லது பொருளாதார வளர்ச்சியிலோ சில பின்னடைவுகளை சந்திக்கிறார்கள். முழு மாதத்தில் பிறந்தவர்களில் 24% பேரும், குறைமாதத்தில் பிறந்தவர்களில் 26% பேரும் இந்த நிலையில் உள்ளனர்.

மூன்றாவதாக, 'சவால்கள் நிறைந்த வாழ்க்கை முறை'. இதில் இருப்பவர்கள் வேலைவாய்ப்பு, பணப் புழக்கம், நல்ல நண்பர்கள் மற்றும் காதல் உறவுகளை அமைத்துக் கொள்வதில் தொடர்ந்து சிரமப்படுகிறார்கள். முழு மாதத்தில் பிறந்தவர்களில் வெறும் 1.5% மட்டுமே இந்த நிலையில் இருக்கும் நிலையில், குறைமாதத்தில் பிறந்தவர்களில் 18% பேர் (அதாவது 5-ல் ஒருவர்) இத்தகைய சவால்களை எதிர்கொள்கிறார்கள்.

அறிவுத்திறன் பாதிக்குமா?

ஒரு குழந்தையின் எதிர்கால வாழ்க்கையை எது தீர்மானிக்கிறது என்பதை அறிய, குழந்தைப் பருவத்தின் பல காரணிகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒப்பீடு செய்தனர். குடும்ப வருமானம், பெற்றோரின் உறவு முறை, குழந்தையின் சுயக்கட்டுப்பாடு, பள்ளி தோழர்களுடனான தொடர்பு என பல விஷயங்கள் ஆராயப்பட்டன.

ஆனால், இவை அனைத்தையும் விட, 8 வயதில் குழந்தைக்கு இருக்கும் அறிவுத்திறன் (IQ) மட்டுமே அவர்களின் 34 வயது வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும் முதன்மையான காரணியாக இருக்கிறது என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 8 வயதில் ஒரு குழந்தையின் IQ திறன் 15 புள்ளிகள் அதிகரிக்கும் போது, அவர்கள் பெரியவர்களானதும் எதிர்கொள்ளும் பொருளாதார மற்றும் சமூகப் பின்னடைவுகளுக்கான வாய்ப்பு 79% குறைகிறது.

இந்த ஆய்வை நடத்திய பேராசிரியர் டீட்டர் வோல்கே இது குறித்து கூறுகையில், குறைமாதத்தில் பிறக்கும் பெரும்பாலான குழந்தைகள் தங்களின் 30-களில் மற்றவர்களைப் போலவே நல்ல வேலையுடனும், குடும்பத்துடனும் நன்றாகவே வாழ்கிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறார். அதே சமயம், சவால்களை எதிர்கொள்ளும் சிறுபான்மையினருக்கு உதவ முடியும் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

ஏனெனில், குழந்தைப் பருவத்து IQ திறன் என்பது மாற்ற முடியாத ஒன்றல்ல. அது குழந்தை வளரும் சூழலுக்கு ஏற்ப மாறுபடக்கூடியது. குழந்தைப் பருவத்தில் பெற்றோர் அளிக்கும் அன்பான வழிகாட்டுதல், சிந்தனையைத் தூண்டும் நல்ல கல்விச் சூழல் மற்றும் தொடக்கக்கால கற்றல் திறனை ஊக்குவிக்கும் பயிற்சிகள் மூலம் ஒரு குழந்தையின் IQ திறனை நிச்சயமாக உயர்த்த முடியும். இதன் மூலம் குறைமாதப் பிறப்பினால் ஏற்படும் பின்னடைவுகளைத் தாண்டி, அக்குழந்தைகள் பெரியவர்களானதும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைக்க வழிவகுக்க முடியும் என்கிறார்.

ஆய்வு:

https://warwick.ac.uk/news/pressreleases/one-in-five/

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TAGGED:

IQ LEVEL OF PREMATURE BABY
CHILD CARE
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