நினைவாற்றல் அதிகரிக்க ஒமேகா-3 மாத்திரைகள் உதவுமா? மருத்துவர்கள் சொல்வது என்ன?
ஞாபக மறதியை தவிர்க்க மாத்திரைகளை தேடுவதை விட, நமது அன்றாட வாழ்வியல் முறையில் சில ஆரோக்கியமான மாற்றங்களை செய்வது அவசியமாகும்,
Published : October 26, 2026 at 7:01 AM IST
ஞாபக மறதியை தவிர்க்கவும், மூளையின் திறனை மேம்படுத்தவும் பலரும் பலவிதமான வழிமுறைகளை தேடி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக, 'ஒமேகா-3' (Omega-3) அல்லது மீன் எண்ணெய் மாத்திரைகளை சாப்பிட்டால் நினைவாற்றல் கூடும், வயதான காலத்தில் வரும் மறதி நோய்களை தடுக்கலாம் என்ற நம்பிக்கை மக்களிடையே பெருமளவில் பரவியிருக்கிறது.
சந்தையிலும் இவை மூளைக்கான எளிய தீர்வாக விளம்பரப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. ஆனால், இந்த நம்பிக்கையை முழுமையாக மாற்றியமைக்கும் விதமாகப் புதிய ஆய்வு ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.
ஆய்வு வெளிப்படுத்திய உண்மைகள்
அமெரிக்காவில் உள்ள 'கெக் மெடிசின் ஆஃப் தி சதர்ன் கலிபோர்னியா' பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் 55 முதல் 80 வயதுடைய 365 நபர்களிடம் இரண்டு ஆண்டுகளாக விரிவான ஆய்வு ஒன்றை நடத்தினர். இவர்கள் அனைவரும் அல்சைமர் (Alzheimer's) நோய் வருவதற்கான அதிக வாய்ப்புள்ளவர்கள்.
இந்த ஆய்வில், ஒரு பகுதியினருக்கு தினமும் 2,000 மில்லிகிராம் DHA (ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலம்) மாத்திரைகளும், மற்றொரு பகுதியினருக்கு மருத்துவப் பலன்கள் எதுவும் இல்லாத போலியான மாத்திரைகளும் (Placebo) வழங்கப்பட்டன. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இதன் முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன.
ஒமேகா-3 மாத்திரைகளை தொடர்ந்து உட்கொண்டவர்களின் மூளை மற்றும் தண்டுவட திரவத்தில் DHA அளவு அதிகரித்தது உண்மைதான். ஆனால், எந்தவித மருத்துவப் பலனும் இல்லாத போலியான மாத்திரைகளை சாப்பிட்டவர்களோடு ஒப்பிடும்போது, இவர்களின் நினைவாற்றலிலோ, சிந்திக்கும் திறனிலோ அல்லது மூளையின் சுருக்கத்தைத் தடுப்பதிலோ எந்தவொரு பெரிய மாற்றமும் ஏற்படவில்லை.
அதாவது, நாம் சாப்பிடும் சத்து மாத்திரை உடலின் குறிப்பிட்ட பகுதியை சென்றடைந்தாலும், அது நினைவாற்றலை மேம்படுத்தும் என்ற எதிர்பார்க்கப்பட்ட பலனை தரவில்லை என்பதை இந்த ஆய்வு தெளிவாக உணர்த்துகிறது.
மருத்துவர் கருத்துகள் என்ன சொல்கின்றன?
பி.டி. ஹிந்துஜா மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவ ஆராய்ச்சி மையத்தின் நரம்பியல் துறை ஆலோசகர் டாக்டர் கௌஸ்துப் மகாஜன் கூறுகையில், "ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் (குறிப்பாக DHA) மூளைச் செல்களின் அமைப்பிற்கும் செயல்பாட்டிற்கும் அவசியமானவை.
ஆனால், அவை மூளைக்குத் தேவை என்பது, அவற்றை மாத்திரையாக சாப்பிட்டவுடனே நினைவாற்றல் அதிகரிக்கும் என்றோ அல்லது அல்சைமர் போன்ற நரம்பியல் நோய்களைத் தடுத்துவிடும் என்றோ அர்த்தமாகிவிடாது" என்று குறிப்பிடுகிறார்.
மூளை என்பது ஏதோ ஒரு சத்து கிடைத்தவுடன் வேகமாக இயங்கும் எந்திரம் அல்ல என்றும், அதன் செயல்பாடு ரத்த ஓட்டம், வளர்சிதை மாற்றம், தூக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சி போன்ற பல காரணிகளை சார்ந்தது என்றும் அவர் மேலும் விளக்குகிறார்.
இதேபோல், கல்யாண் போர்டிஸ் மருத்துவமனையின் நரம்பியல் துறை கூடுதல் இயக்குனர் டாக்டர் ரக்கேஷ் லல்லா கூறுகையில், "ஒமேகா-3 மாத்திரைகள் நினைவாற்றல் மற்றும் செறிவூட்டலுடன் பரவலாக இணைத்துப் பேசப்பட்டாலும், அவை நினைவாற்றலைத் தொடர்ந்து மேம்படுத்துகின்றன என்பதற்கோ அல்லது மறதி நோயைத் தடுக்கின்றன என்பதற்கோ உறுதியான சான்றுகள் இல்லை" என்று தெரிவிக்கிறார்.
எதை முன்னுரிமையாக கொள்ள வேண்டும்?
ஞாபக மறதியை தவிர்க்க மாத்திரைகளை தேடுவதை விட, நமது அன்றாட வாழ்வியல் முறையில் சில ஆரோக்கியமான மாற்றங்களை செய்வது அவசியமாகும்,
- சத்தான உணவுப் பழக்கம்: மீன், வால்நட்ஸ், சியா விதைகள் , ஆளிவிதைகள் போன்ற இயற்கை உணவுகளிலேயே உடலுக்கு தேவையான ஒமேகா-3 இயற்கையாக கிடைக்கிறது.
- முறையான உடற்பயிற்சி மற்றும் தூக்கம்: உடற்பயிற்சியும் ஆழ்ந்த தூக்கமும் மூளை செல்களுக்கு ஓய்வும் புத்துணர்ச்சியும் அளிக்கக்கூடியவை.
- நோய் மேலாண்மை: உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் நீரிழிவு போன்ற உடல்நலப் பிரச்சனைகளை சரியான முறையில் கட்டுப்பாட்டில் வைத்து கொள்ள வேண்டும்.
மாத்திரைகளைத் தாங்களாகவே உட்கொள்வதில் உள்ள ஆபத்துகள்
மருத்துவரின் முறையான ஆலோசனையின்றி அதிக அளவில் ஒமேகா-3 மாத்திரைகளை நாமாகவே எடுத்துக்கொள்வது வயிற்று உப்பசம், நெஞ்செரிச்சல் மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு போன்ற பக்கவிளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று டாக்டர் ரக்கேஷ் லல்லா எச்சரிக்கிறார்.
குறிப்பாக, ரத்தத்தை மெலிதாக்கும் மருந்துகளை உட்கொள்பவர்கள் இதுபோன்ற சப்ளிமெண்ட்டுகளை எடுக்கும்போது ரத்தப்போக்கு அபாயம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, எந்தவொரு சத்து மாத்திரையையும் தாங்களாகவே முடிவு செய்து உட்கொள்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
முறையான மருத்துவ ஆலோசனை அவசியம்
ஞாபக மறதி என்பது வயது முதிர்வால் மட்டுமே வருவதில்லை. மாறாக, கடுமையான மன அழுத்தம், தூக்கமின்மை அல்லது உடலில் உள்ள வேறு சில அடிப்படை பிரச்சனைகளினாலும் இது ஏற்படலாம்.
எனவே, நினைவாற்றலில் மாற்றங்களையோ அல்லது தளர்வையோ உணர்ந்தால் உடனடியாக மாத்திரைகளைத் தேடி ஓடாமல், தகுதியான மருத்துவரை அணுகி அதற்கான உண்மையான காரணத்தைக் கண்டறிந்து சரி செய்வதே சரியான அணுகுமுறையாகும்.
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