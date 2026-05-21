அழகுக்கு மட்டுமல்ல ஆரோக்கியத்திற்கும் உதவும் செம்பருத்தி: கொட்டிக்கிடக்கும் நன்மைகள் இதோ!
Published : May 21, 2026 at 10:01 AM IST
நம் வீட்டு வாசலில் அல்லது தோட்டத்தில் எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய செம்பருத்தி பூக்களை நாம் வெறும் அழகுக்காக மட்டுமே வளர்த்து வருகிறோம். அதிகபட்சமாக பெண்கள் தங்கள் தலைமுடி பராமரிப்பிற்காக செம்பருத்தி இலைகளையும் பூக்களையும் பயன்படுத்துவதை நாம் பார்த்திருப்போம்.
ஆனால், கண்ணை கவரும் சிவப்பு நிறத்தில் பூத்து குலுங்கும் இந்த செம்பருத்தி பூக்களுக்குள் ஏராளமான மருத்துவ ரகசியங்கள் ஒளிந்துள்ளன என்பது பலருக்கும் தெரிவதில்லை. வெறும் செடிதானே என்று நாம் கடந்து போகும் இந்த செம்பருத்தியில் உடலுக்கு தேவையான வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் கொட்டிக்கிடக்கின்றன.
இது நமது அன்றாட வாழ்வியலில் ஏற்படக்கூடிய சர்க்கரை நோய், ரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதயம் தொடர்பான சிக்கல்களுக்கு ஒரு சிறந்த இயற்கை தீர்வாக அமைகிறது. செம்பருத்தியின் இதழ்களை கொண்டு தேநீர் தயாரித்து குடிப்பதன் மூலம் என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என்பதையும், அது எப்படி நம் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறது என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் செம்பருத்தி தேநீர்
செம்பருத்தி பூ இதழ்களை் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் தேநீருக்கு ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும் ஆற்றல் உண்டு என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். இது ரத்த ஓட்டத்தைச் சீராக்குவதுடன், கல்லீரலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது.
செம்பருத்தியில் உள்ள இயற்கை சத்துக்கள் ரத்த நாளங்களை விரிவடைய செய்து, இதயம் சீராக செயல்பட வழிவகுக்கின்றன. உயர் ரத்த அழுத்த பிரச்சனை உள்ளவர்கள் முறையான ஆலோசனையுடன் செம்பருத்தி தேநீரை தங்கள் வாழ்நாளில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
சர்க்கரை அளவைச் சீராக்க உதவும்
இன்றைய காலகட்டத்தில் பலரையும் பாதிக்கும் சர்க்கரை நோயை கட்டுக்குள் வைக்க செம்பருத்தி பெரும் உதவியாக இருக்கிறது. செம்பருத்தி தேநீர் அல்லது அதன் இதழ்களை சேர்த்த தண்ணீரை பருகும்போது, உடலில் உள்ள இன்சுலின் சுரப்பு மேம்படுவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இது ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை இயற்கையாகவே குறைக்க உதவுகிறது.
குறிப்பாக, 'International Journal of Trend in Scientific Research and Development' வெளியிட்டுள்ள ஆய்வு முடிவுகளின்படி, சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ரத்த அழுத்த மாற்றங்களை செம்பருத்தி தேநீர் கட்டுப்படுத்துகிறது. இதில் உள்ள ஆக்ஸிஜனேற்ற தடுப்பான்கள் (Anti-oxidants) செல்களை பாதுகாத்து உடலில் ஏற்படும் வீக்கங்களைக் குறைக்கின்றன.
உடல் எடையைக் குறைக்க எளிய வழி
உடல் எடையை குறைக்க விரும்புபவர்களுக்கு செம்பருத்தி ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். இது உடலில் உள்ள ஸ்டார்ச் மற்றும் சர்க்கரைச் சத்துக்களை உடல் உறிஞ்சும் வேகத்தை குறைக்கிறது. இதன் மூலம் தேவையற்ற கொழுப்புகள் உடலில் சேர்வது தடுக்கப்படுகிறது.
'National Library of Medicine' தகவல்களின்படி, ஆயுர்வேதத்தில் உடல் எடையைக் குறைப்பதற்கும், மனதை அமைதிப்படுத்துவதற்கும் செம்பருத்தி நீண்டகாலமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இது உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பைக் குறைத்து, நல்ல கொழுப்பின் அளவை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
இதய ஆரோக்கியம் மற்றும் புற்றுநோய் தடுப்பு
செம்பருத்தி பூக்களில் உள்ள அழற்சி எதிர்ப்பு குணங்கள் இதய தமனிகளில் கொழுப்பு படிவதைத் தடுக்கின்றன. இது இதய நோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பைக் குறைப்பதாக 'Cleveland Clinic' தனது ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்டுள்ளது. அதேபோல், செம்பருத்தியில் உள்ள புரோட்டோகாட்சூயிக் (Protocatechuic) அமிலம் புற்றுநோய் செல்கள் வளர்வதைத் தடுக்கும் ஆற்றல் கொண்டது.
குறிப்பாகப் பெருங்குடல் புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கவும், உடலில் உள்ள தேவையற்ற கட்டிகளின் அளவைக் குறைக்கவும் இது முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. செம்பருத்தியில் உள்ள வைட்டமின் சி மற்றும் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகள் நமது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியைப் பல மடங்கு அதிகரிக்கின்றன.
செரிமானம் மற்றும் பெண்களுக்கான நன்மைகள்
நமது செரிமான மண்டலத்தை வலுப்படுத்துவதில் செம்பருத்திக்கு முக்கிய இடமுண்டு. இது குடல் இயக்கத்தைச் சீராக்கி உணவு எளிதில் ஜீரணமாக வழிவகுக்கிறது. இதனால் மலச்சிக்கல், வாந்தி மற்றும் குமட்டல் போன்ற தொல்லைகள் நீங்கும்.
பெண்களுக்கு மாதவிடாய் காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய வயிற்று வலி, மனநிலை மாற்றங்கள் மற்றும் பதற்றத்தை குறைக்க செம்பருத்தி தேநீர் ஒரு சிறந்த மருந்தாகச் செயல்படுகிறது. மேலும், கண்களில் ஏற்படும் தொற்று மற்றும் கண் வலிக்குச் செம்பருத்தி இலைகளின் சாறு மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று பல்வேறு ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.
உடலை குளிர்விக்கும் இயற்கை மருந்து
ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் உடலின் வெப்பத்தை தணிக்கும் ஒரு குளிர்ச்சியான மூலிகையாக செம்பருத்தி கருதப்படுகிறது. இதனை தேநீராகவோ, கஷாயமாகவோ அல்லது எண்ணெயாகவோ மாற்றி பயன்படுத்தலாம். சுவாசம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் முதல், உடலில் ஏற்படும் காயங்கள் மற்றும் மன அழுத்தம் வரை செம்பருத்தி பல வகைகளில் குணமளிக்கிறது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.