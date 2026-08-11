தினமும் தக்காளி சாப்பிட்டால் கல்லீரல் கொழுப்பு குறையுமா? சர்வதேச ஆய்வு சொல்வது என்ன?
தக்காளி சாப்பிட்டதால் கல்லீரலில் இருந்த கொழுப்பு மட்டுமே குறைந்ததே தவிர, கல்லீரலின் தடிப்பு, ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவு அல்லது கொலஸ்ட்ரால் அளவுகளில் எந்த பெரிய முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை.
Published : August 11, 2026 at 12:47 PM IST
நமது வீடுகளில் தக்காளி இல்லாத சமையலையே பார்க்க முடியாது. காலை டிபனுக்கு வைக்கும் சட்னி, மதிய உணவுக்கு வைக்கும் சாம்பார், ரசம், கிரேவி என எல்லாவற்றிலும் தக்காளிக்குத்தான் முதலிடம். அப்படி நாம் தினமும் அன்றாட உணவில் தவறாமல் சேர்த்துக்கொள்ளும் இந்த தக்காளி, நம் கல்லீரலில் தேங்கும் ஆபத்தான கொழுப்பை குறைக்க உதவும் என்கிறது சர்வதேச ஆய்வு.
இன்றைய சூழலில் தவறான உணவு முறை, போதிய உடற்பயிற்சி இன்மை, அதிக உடல் எடை அல்லது உயர் ரத்த அழுத்தம் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் பலருக்கும் கல்லீரலில் கொழுப்பு சேரும் பிரச்சனை (Fatty Liver / MASLD) ஏற்படுகிறது. "இதை சரி பண்ண என்ன சாப்பிடலாம், உணவிலேயே ஏதேனும் வழி இருக்கிறதா?" என்ற கேள்வி நம்மிடம் எப்போதும் உண்டு.
இப்படியிருக்க தக்காளி உண்மையில் கல்லீரலில் உள்ள கொழுப்பை குறைக்குமா, இந்த ஆய்வில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன கண்டுபிடித்துள்ளார்கள் என்பதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிந்துகொள்ளலாம் வாங்க.
ஆய்வில் தெரியவந்த சுவாரசியமான விஷயம் என்ன?
கல்லீரலில் கொழுப்பு படிவு பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்ட சிலரை தேர்ந்தெடுத்து இந்த புதிய ஆய்வை நடத்தியிருக்கிறார்கள். ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களை இரண்டு வெவ்வேறான குழுக்களாக பிரித்து கவனித்தார்கள்.
- முதல் குழுவினர்: வழக்கமாக சாப்பிடும் உணவையே சாப்பிட்டார்கள். ஆனால், அவர்களின் உணவில் தக்காளி முற்றிலும் சேர்க்கப்படவில்லை.
- இரண்டாவது குழுவினர்: தினமும் 200 கிராம் பச்சை தக்காளியையும், அதனுடன் 50 கிராம் தக்காளி சாஸையும் (Tomato Sauce) தங்கள் தினசரி உணவோடு சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தார்கள்.
சுமார் ஆறு வாரங்களுக்கு பிறகு இரு குழுவினரின் உடல்நிலையையும் பரிசோதித்து பார்த்தபோது, தக்காளி சாப்பிட்ட இரண்டாவது குழுவினருக்கு கல்லீரலில் படிந்திருந்த கொழுப்பின் அளவு கணிசமாக குறைந்திருப்பது தெரியவந்தது.
இதில் மிகவும் கவனிக்கத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், அவர்களின் ஒட்டுமொத்த உடல் எடையில் பெரிய அளவில் எந்த மாற்றமும் வராதபோதிலும், கல்லீரலில் இருந்த கொழுப்பு மட்டும் தனியாக குறைந்திருப்பது இந்த ஆய்வில் தெரியவந்த முக்கியமான அம்சமாகும்.
தக்காளி மட்டும் போதாது!
தக்காளி சாப்பிடுவது ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதுதான் என்று இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டினாலும், இதில் சில சந்தேகங்களும் கட்டுப்பாடுகளும் இருக்கவே செய்கின்றன. அவற்றை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்வது அவசியம்.
- குறுகிய கால ஆய்வு: இந்த ஆய்வு வெறும் 6 வாரங்கள் மட்டுமே நடத்தப்பட்டது. அதனால், நீண்ட காலம் தொடர்ந்து தக்காளி சாப்பிட்டு வந்தால் கல்லீரல் பிரச்சனை முற்றிலும் சரியாகிவிடுமா என்பதை இந்த ஒரே ஆய்வை வைத்து மட்டும் உறுதி செய்ய முடியாது.
- அனைவருக்கும் செட் ஆகுமா?: இந்த ஆய்வில் மிக அதிக உடல் எடை கொண்டவர்களையோ அல்லது முதியவர்களையோ சேர்த்து கொள்ளவில்லை. அதனால் தீவிரமான கல்லீரல் நோய் அல்லது சர்க்கரை நோய் உள்ள எல்லோருக்கும் இது ஒரே மாதிரியான பலனை தருமா என்று சொல்ல முடியாது.
- எது முக்கிய காரணம் என்பதில் தெளிவு இல்லாதது: ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களுக்கு பச்சை தக்காளியும் தக்காளி சாஸும் சேர்ந்தே கொடுக்கப்பட்டதால், இதில் பச்சைத் தக்காளி கொழுப்பை குறைத்ததா அல்லது தக்காளி சாஸ் குறைத்ததா என்பதில் தெளிவான விடை கிடைக்கவில்லை.
மேலும், தக்காளி சாப்பிட்டதால் கல்லீரலில் இருந்த கொழுப்பு மட்டுமே குறைந்ததே தவிர, கல்லீரலின் தடிப்பு, ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவு அல்லது கொலஸ்ட்ரால் அளவுகளில் எந்த பெரிய முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை. அதனால், தக்காளியை மட்டுமே நோயை குணப்படுத்தும் முழுமையான மருந்தாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது என்று வல்லுநர்கள் சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள்.
வேறு என்ன நன்மைகள்?
தக்காளியில் உள்ள வைட்டமின்களும் நச்சு எதிர்ப்பு சத்துக்களும் நம் இதய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க பெரிதும் உதவுகின்றன. மேலும், இதில் உள்ள சில இயற்கை சத்துக்கள் புற்றுநோய் வராமல் தடுக்க உதவும் குணங்களையும் கொண்டுள்ளன. இருப்பினும், சில குறிப்பிட்ட ஆரோக்கிய பிரச்சனை உள்ளவர்கள் இதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
- நெஞ்செரிச்சல் பிரச்சனை உள்ளவர்கள்: நெஞ்செரிச்சல் அல்லது அஜீரணப் பிரச்சனை (GERD) உள்ளவர்கள் தக்காளியை அதிகமாக சாப்பிட்டால், அதில் உள்ள அமிலத்தன்மை காரணமாக அந்த பிரச்சனை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும்.
- கலோரிகள்: கடைகளில் கிடைக்கும் தக்காளி சாஸ் போன்ற பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளில் கலோரி மற்றும் சர்க்கரை அதிகமிருக்கலாம் என்பதால், அவற்றை அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடாமல் தவிர்ப்பதே நல்லது.
கல்லீரல் ஆரோக்கியத்திற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
கல்லீரலில் கொழுப்பு சேருவதை தடுக்கவோ அல்லது குறைப்பக்கோ ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட உணவை மட்டும் அளவுக்கு அதிகமாக நம்பியிருப்பது சரியான தீர்வாகாது.
நமது ஒட்டுமொத்த உடல் எடையில் குறைந்தது 5 முதல் 10 சதவீதத்தை குறைப்பது, தினமும் தவறாமல் நடைப்பயிற்சி அல்லது மிதமான உடற்பயிற்சி செய்வது மற்றும் காய்கறிகள் நிறைந்த சரிவிகித உணவை சாப்பிடுவதுமே கல்லீரலை பாதுகாப்பதற்கான மிக சிறந்த வழியாகும்.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13331848/