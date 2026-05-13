'டிஜிட்டல் டிடாக்ஸ்' உண்மையில் வேலை செய்கிறதா? சரியாக ஃபாலோ செய்வது எப்படி?

இளைஞர்கள் ஒரு நாளில் சுமார் ஒன்பது மணி நேரத்தை திரைகளுடனேயே கழிக்கிறார்கள் என சமீபத்திய ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

By ETV Bharat Health Team

Published : May 13, 2026 at 1:06 PM IST

காலையில் அலாரம் அடித்ததும் அதை அணைக்க தேடும் கைகள், அப்படியே இயல்பாக வாட்ஸ்அப் நோட்டிபிகேஷன்களையும், இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்களையும் நோண்ட தொடங்கிவிடுகின்றன. ஒரு நிமிடம் என்று ஆரம்பிக்கும் இந்த தேடல், ஒரு மணி நேரத்தை கடந்து நம் அன்றாடப் பணிகளை தாமதப்படுத்துவது இப்போது பலரது வீடுகளிலும் நடக்கும் எதார்த்தமான கதை.

அலுவலக வேலை, நண்பர்களுடன் அரட்டை, வீட்டுக்கு தேவையான மளிகை முதல் உணவு வரை அனைத்திற்கும் ஏதோ ஒரு திரையை சார்ந்தே நாம் வாழப் பழகிவிட்டோம். ஆனால், எப்போதும் ஆன்லைனில் இருப்பது நம்மை அறியாமலேயே நம் மனதையும் உடலையும் ஒருவித சோர்வுக்குள்ளாக்குகிறது. இந்தத் தொடர் சங்கிலியை உடைத்து, நிஜ உலகை ரசிக்க கொஞ்சம் இடைவேளை எடுப்பதுதான் 'டிஜிட்டல் டிடாக்ஸ்'.

டிஜிட்டல் டிடாக்ஸ் என்றால்?

மருத்துவ ரீதியாக ஒருவருக்கு இருக்கும் போதை பழக்கத்தை மெல்ல மெல்ல குறைப்பதை 'டிடாக்ஸ்' என்பார்கள். அதேபோலத்தான், போன் மற்றும் இணையதளங்கள் மீதான அதீத மோகத்தை குறைத்து, சுயக் கட்டுப்பாட்டை வளர்ப்பதே இந்த டிஜிட்டல் டிடாக்ஸ்.

இதற்காக தொழில்நுட்பத்தை முழுமையாக துறக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. தொழில்நுட்பம் நம்மை ஆள அனுமதிக்காமல், நாம் அதை சரியான அளவில் பயன்படுத்துவதே இதன் முக்கிய நோக்கம். சுருக்கமாக சொன்னால், அலைபேசியின் பிடியில் இருந்து விடுபட்டு, நம்முடைய நேரத்தை நமக்கானதாக மாற்றுவது.

தொழில்நுட்பம் தரும் மறைமுக காயங்கள்

சமீபத்திய ஆய்வுகள் அதிர்ச்சியூட்டும் சில தகவல்களை தருகின்றன. இளைஞர்கள் ஒரு நாளில் சுமார் ஒன்பது மணி நேரத்தை திரைகளுடனேயே கழிக்கிறார்கள். நடுத்தர வயதினரும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. இதனால் 'தகவல் சுமை' (Information Overload) ஏற்படுகிறது. அதாவது, தேவையற்ற ஆயிரக்கணக்கான தகவல்கள் நம் மூளைக்குள் புகுந்து, எதைப் பற்றியும் தீர்க்கமாக சிந்திக்க விடாமல் ஒருவித பதற்றத்தை உருவாக்குகின்றன.

சமூக வலைதளங்களில் மற்றவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது போன்ற பிம்பத்தை பார்த்து, நம் வாழ்வு குறையுள்ளதோ என்று நினைக்கும் 'சமூக வலைதளச் சோர்வு' பலரிடம் மன அழுத்தத்தை விதைக்கிறது. இதனால்தான் இப்போது பலரும் மீண்டும் பழைய காலப் பொழுதுபோக்குகளைத் தேடிச் செல்கிறார்கள். கையில் போன் இல்லாமல் பூங்காவில் அமர்ந்து பேசுவது, செஸ் விளையாடுவது, நீண்ட தூரப் பயணங்களில் பாட்டுக் கேட்காமல் ஜன்னல் வழியே வேடிக்கை பார்ப்பது எனத் தங்களை நிதானப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள்.

இது ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துமா?

2025 ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு ஆய்வுகளின்படி, டிஜிட்டல் டிடாக்ஸ் எடுப்பவர்கள் முன்பை விட அதிக மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாகத் தெரியவந்துள்ளது. குறிப்பாக, ஒரு வாரம் சமூக வலைதளங்களில் இருந்து விலகி இருப்பவர்களுக்குப் பதற்றம் குறைந்து, தன்னம்பிக்கை கூடுகிறது.

ஒரு சுவாரசியமான பரிசோதனையில், சிலருடைய ஸ்மார்ட்போன்களில் அவசர அழைப்புகளைத் தவிர மற்ற அனைத்தும் முடக்கப்பட்டன. வெறும் இரண்டு வாரங்களிலேயே அவர்களுடைய மனநிலை, மன அழுத்தத்திற்காக மாத்திரை எடுப்பவர்களை விடச் சிறப்பான முன்னேற்றத்தை காட்டியது. போன் பார்ப்பதை குறைத்த அந்த நேரத்தில் அவர்கள் உடற்பயிற்சி செய்ததும், நண்பர்களை நேரில் சந்தித்துப் பேசியதுமே இந்த மாற்றத்திற்குக் காரணம்.

யாருக்கு இது உடனடி தேவை?

இந்த தொழில்நுட்ப விலகல் பெண்களுக்கும், கூட்டு குடும்ப சூழலில் இருப்பவர்களுக்கும் அதிகப் பலனைத் தருகிறது. மற்றவர்களுக்கு உடனுக்குடன் பதில் சொல்ல வேண்டிய சமூக அழுத்தம் பெண்களிடம் அதிகம் இருப்பதாக ஆய்வுகள் சொல்கின்றன.

அதிலும் குறிப்பாக இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற தளங்களில் இருந்து ஒரு வாரம் ஒதுங்கியிருப்பது பெண்களின் மன ஆரோக்கியத்தில் பெரும் நேர்மறை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மற்றவர்களோடு நம்மை ஒப்பிடுவதைக் குறைக்கும்போது நிம்மதி தானாகத் தேடி வருகிறது.

மாற்றத்திற்கான எளிய வழிகள்

டிஜிட்டல் டிடாக்ஸ் என்பது ஒரே நாளில் போனை தூக்கி எறிவதல்ல. அது சாத்தியமும் இல்லை. ஆனால், சில எளிய பழக்கங்கள் மூலம் பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம்:

  • ஒரு நாளில் எத்தனை முறை தேவையே இல்லாமல் போனை திறக்கிறீர்கள் என்று பாருங்கள்.
  • குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு மேல் சில செயலிகளைப் பயன்படுத்த மாட்டேன் என்று உங்களுக்குள் உறுதி எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
  • பக்கத்தில் இருப்பவரிடம் மெசேஜ் செய்யாமல் நேரில் சென்று பேசுங்கள்.
  • "நான் ஒரு வாரம் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்க மாட்டேன்" என்று நண்பர்களிடம் சொல்லிவிடுங்கள். அப்போதுதான் பதில் வராதபோது அவர்கள் வருத்தப்பட மாட்டார்கள்.
  • தூங்குவதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பே போனை அணைத்து அல்லது தூரமாக வைத்து விடுங்கள். இது உங்கள் தூக்கத்தின் தரத்தை அபாரமாக உயர்த்தும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

