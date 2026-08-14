சொடக்கு போடுவது உடலுக்கு கெடுதலா? இந்த பழக்கத்தை நிறுத்துவது எப்படி?
சொடக்கு எடுக்கும்போது மூட்டுகளுக்கு இடையே இடைவெளி அதிகமாவது போலவும், விரல்களில் உள்ள அழுத்தம் குறைந்து நன்றாக அசைக்க முடிவது போலவும் உணர்கிறார்கள்.
Published : August 14, 2026 at 7:00 AM IST
வேலை செய்து கொண்ட இருக்கும்போதோ, சோர்வாக உணரும்போதோ அல்லது சும்மா அமர்ந்திருக்கும்போதோ சட்டென்று விரல்களை மடக்கி 'டக் டக்' என சொடக்கு எடுப்பது பலருக்கு ஒரு பழக்கமாகவே மாறியிருக்கிறது. ஆனால், அவ்வாறு செய்யும்போதெல்லாம் வீட்டில் உள்ள பெரியவர்கள், "சொடக்கு போடாத, கை விரல்கள் தடிமனாகிவிடும்", "வயதான காலத்தில் வாத நோய் வந்துவிடும்" என்று கண்டிப்பதை நாம் கேட்டிருப்போம்.
உண்மையிலேயே விரல்களைச சொடக்கு எடுப்பதால் எலும்புகளுக்கோ, மூட்டுகளுக்கோ ஏதேனும் பாதிப்பு ஏற்படுமா? இந்த சத்தம் எப்படி உருவாகிறது? பெரியவர்கள் சொல்வது போல இது ஆர்த்ரைடிஸ் (Arthritis) எனும் மூட்டுவலி நோய்க்கு வழிவகுக்குமா? அறிவியலும் மருத்துவ ஆராய்ச்சிகளும் இதுபற்றி என்ன சொல்கின்றன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
சொடக்கு எடுப்பதால் மூட்டுவலி வருமா?
விரல்களைச் சொடக்கு எடுப்பதால் மூட்டுகளுக்கோ எலும்புகளுக்கோ எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படுவதில்லை என்பது ஆய்வுகளில் உறுதியாகியுள்ளது. ஸ்விஸ் மருத்துவ இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வில், கிடைக்கப்பெற்ற எந்தவொரு தரவிலும் சொடக்கு எடுப்பதற்கும் மூட்டுவலி (Arthritis) வருவதற்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை என்று தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
50 ஆண்டுகள் செய்த சுய பரிசோதனை!
இது தொடர்பாக ஒரு மருத்துவர் தனக்குத்தானே செய்து கொண்ட சுவாரசியமான பரிசோதனை மருத்துவ உலகையே வியப்பில் ஆழ்த்தியது. Arthritis & Rheumatology இதழில் வெளியான தகவலின்படி, அந்த மருத்துவர் சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தனது இடது கை விரல்களை மட்டும் தினமும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முறை சொடக்கு எடுத்து வந்தார். ஆனால், தனது வலது கை விரல்களை அவர் ஒருபோதும் சொடக்கு எடுத்ததே இல்லை.
50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தனது இரண்டு கைகளையும் ஆய்வு செய்து பார்த்தபோது, இடது கை விரல்களுக்கும் வலது கை விரல்களுக்கும் இடையே எந்தவித வித்தியாசமும் இருக்கவில்லை. அதோடு, இரு கைகளிலுமே மூட்டுவலிக்கான எந்த அறிகுறியும் தென்படவில்லை.
எனவே, சொடக்கு எடுப்பதால்,
- மூட்டுகள் தடிமனாகும் அல்லது பெரிதாகும் என்பதும்,
- கைகளின் பிடிப்புச் சக்தி (Grip strength) குறையும் என்பதும்,
- வாத நோய் அல்லது மூட்டுவலி வரும் என்பதும் வெறும் கட்டுக்கதையே தவிர வேறு ஒன்றுமில்லை.
ஏன் சொடக்கு எடுக்க தோன்றுகிறது?
ஆய்வுகளின்படி, உலகில் சுமார் 54 சதவீதம் பேர் விரல்களை சொடக்கு எடுக்கும் பழக்கம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். மனிதர்கள் இதை செய்வதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன.
- சொடக்கு எடுக்கும்போது ஏற்படும் அந்த தனித்துவமான சத்தம் சிலருக்கு ஒருவித திருப்தியையும் மகிழ்ச்சியையும் தருகிறது.
- சொடக்கு எடுக்கும்போது மூட்டுகளுக்கு இடையே இடைவெளி அதிகமாவது போலவும், விரல்களில் உள்ள அழுத்தம் குறைந்து நன்றாக அசைக்க முடிவது போலவும் உணர்கிறார்கள்.
- கவலை, பதற்றம் அல்லது மன அழுத்தமாக இருக்கும்போது, சிலர் கைகளை கசக்குவது அல்லது தலைமுடியை சுழற்றுவது போல விரல்களை சொடக்கு எடுக்க தொடங்குகிறார்கள். இது கவனத்தை திசைதிருப்பவும் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது.
- ஆரம்பத்தில் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக செய்ய தொடங்கி, நாளடைவில் சிந்திக்காமலேயே தானாக செய்யும் அளவுக்கு இது ஒரு பழக்கமாக மாறிவிடுகிறது. .
'டக்' என்ற சத்தம் எப்படி உருவாகிறது?
விரல்களை இழுக்கும்போதோ அல்லது மடக்கும்போதோ அந்த சத்தம் எவ்வாறு உருவாகிறது என்பதில் நீண்ட காலமாகப் பல்வேறு கருத்துகள் இருந்தன. மூட்டுகளில் உள்ள திரவத்தில் நைட்ரஜன் குமிழிகள் உடைவதால் அல்லது தசைநார்கள் (Ligaments) நகர்வதால் இந்த சத்தம் வருகிறது என்று முன்பு கருதப்பட்டது.
ஆனால், 2015ம் ஆண்டு எம்.ஆர்.ஐ ஸ்கேன் உதவியுடன் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், விரல்களை வேகமாக இழுக்கும்போது ஏற்படும் எதிர்மறை அழுத்தத்தால் மூட்டு திரவத்தில் ஒரு சிறிய வெற்றிடம் அல்லது குமிழி (Cavity) உருவாகிறது. அந்த வெற்றிடம் உருவாகும்போது தான் சத்தம் கேட்கிறது எனக் கண்டறிந்தனர்.
தொடர்ந்து 2018-ஆம் ஆண்டு வெளியான மற்றொரு ஆய்வில், அந்த வெற்றிடக் குமிழி பகுதி அளவு சுருங்கும்போதும் உடைந்து மறையும்போதும் தான் சத்தம் வருகிறது என்று விளக்கப்பட்டது.
சொடக்கு எடுத்த பிறகு, அந்த வெற்றிடம் முழுமையாக மறைந்து மீண்டும் திரவத்தில் பழைய நிலைமை வர சுமார் 20 நிமிடங்கள் ஆகும். அதனால் தான், ஒருமுறை சொடக்கு எடுத்த உடனே அதே விரலில் உடனடியாக மீண்டும் சொடக்கு எடுக்க முடிவதில்லை.
பக்க விளைவுகள்
பொதுவாகச் சொடக்கு எடுப்பது ஆபத்தானது அல்ல என்றாலும், சில விஷயங்களில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:
- சொடக்கு எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வலி ஏற்பட்டாலோ, மூட்டுகளில் வீக்கம் உண்டானாலோ அல்லது விரலின் வடிவம் மாறுவது போல தெரிந்தாலோ அது சாதாரண விஷயம் அல்ல. உடனே மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
- மிகக் கடுமையான விசையைக் கொடுத்து, தவறான கோணத்தில் விரல்களை இழுத்தால், விரல்கள் மூட்டிலிருந்து விலகவோ அல்லது சுற்றியுள்ள தசைநார்கள் கிழியவோ வாய்ப்புள்ளது.
- சொடக்கு எடுக்கும்போது வலி இருந்தால், உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஆர்த்ரைடிஸ் அல்லது 'கவுட்' (Gout) போன்ற மூட்டு தொடர்பான நோய்கள் இருக்கக்கூடும்.
சொடக்கு எடுக்கும் பழக்கத்தை நிறுத்துவது எப்படி?
சொடக்கு எடுப்பது உடலுக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என்றாலும், உங்களுடன் இருப்பவர்களுக்கு அந்த சத்தம் இடையூறாகவும் எரிச்சலாகவும் இருக்கலாம். ஒருவேளை இந்த பழக்கத்திலிருந்து விடுபட நீங்கள் நினைத்தால், பின்வரும் எளிய வழிகளைப் பின்பற்றலாம்.
- நீங்கள் எப்போது, ஏன் சொடக்கு எடுக்கிறீர்கள் (பதற்றம், சலிப்பு அல்லது மன அழுத்தம்) என்பதை கவனித்து, அதற்குரிய தீர்வைக் காணுங்கள்.
- மன அழுத்தத்தை குறைக்க ஆழ்ந்த மூச்சுப் பயிற்சி , தியானம் அல்லது உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம்.
- சொடக்கு எடுக்க தோன்றும் போது, 'ஸ்ட்ரெஸ் பால்' பிசைவது அல்லது வேறு ஏதேனும் பொருள்களை கையில் வைத்துக்கொண்டு கவனம் திருப்புங்கள்.
- விரல்களை சொடக்கு எடுக்க கை போகும்போதே விழிப்புணர்வுடன் அதை தடுத்து நிறுத்துங்கள்.
ஆய்வு:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28699710/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0119470