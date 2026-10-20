மன அழுத்தம் vs பதற்றம்: என்ன வித்தியாசம்? எதில் அதிக ஆபத்து?
மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றம் ஏற்படும் போது உடலில் வெளிப்படும் அறிகுறிகளில் பல ஒற்றுமைகள் காணப்படுகின்றன. இதனால் பலரும் இவை இரண்டையும் அடையாளம் காண்பதில் குழப்பமடைகிறார்கள்.
Published : October 20, 2026 at 7:00 AM IST
நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் பலரும் மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றம் ஆகிய இரண்டு சொற்களையும் ஒரே மாதிரியான சூழல்களில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். ஆனால், மருத்துவ ரீதியாகவும் அறிவியல் அடிப்படையிலும் இவை இரண்டும் வெவ்வேறான உடல் மற்றும் மனநிலைகளை குறிக்கின்றன.
நாம் எப்போதாவது எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் அல்லது நெருக்கடிகளுக்கு உடல் அளிக்கும் இயற்கையான எதிர்வினையே மன அழுத்தமாகும். அதே சமயம், குறிப்பிட்ட காரணமோ அல்லது வெளிப்படையான தூண்டுதலோ இல்லாமல் நீண்ட நேரம் நீடிக்கும் ஒருவித அச்சுறுத்தல் உணர்வே பதற்றமாகும்.
மனித உடல் எத்தகைய ஆபத்துகளையும் எதிர்கொள்ளும் வகையில் தன்னை தயார்படுத்தி கொள்ளும் 'போராடு அல்லது தப்பியோடிவிடு' என்ற இயற்கையான தற்காப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக இவை இரண்டும் செயல்படுகின்றன.
ஆபத்தான சூழல்களில் ஒருவரை விழிப்புணர்வுடன் வைத்திருக்கவும், முழு கவனத்துடன் செயல்பட செய்யவும் இந்த இயங்குமுறை அவசியமானதுதான். எனினும், இவை எல்லை மீறும் போது மனிதர்களின் அன்றாட இயல்பு வாழ்க்கையை பெரிதும் பாதிக்கக்கூடும். இவற்றுக்கிடையேயான மெல்லிய கோட்டையும், அவற்றுக்கான எளிய மேலாண்மை முறைகளையும் தெளிவாக புரிந்துகொள்வது மனநலத்தை பாதுகாக்க உதவும்.
மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றத்தின் அடிப்படை வேறுபாடுகள்
மனித உடல் எப்போதெல்லாம் ஏதேனும் ஒரு ஆபத்தை எதிர்கொள்கிறதோ, அப்போதெல்லாம் அவசர கால ஹார்மோன்களை ரத்தத்தில் கலக்க செய்கிறது. இந்த ஹார்மோன்கள் இதயத்துடிப்பை அதிகரித்து, உடலின் முக்கிய உறுப்புகளுக்கும் கை கால்களுக்கும் ரத்த ஓட்டத்தை வேகமாக செலுத்துகின்றன. இதனால் மனிதர்கள் எந்த ஒரு சூழ்நிலையையும் உடனடியாக எதிர்கொள்ளவோ அல்லது அங்கிருந்து தப்பியோடவோ தயாராகிறார்கள்.
இந்த சமயத்தில் சுவாசத்தின் வேகம் அதிகரித்து, ரத்த அழுத்தமும் உயர்கிறது. புலனுணர்வு கூர்மையடைந்து, உடலுக்கு தேவையான ஆற்றல் ரத்தத்தின் மூலம் விரைவாக விநியோகிக்கப்படுகிறது. இந்த முழுமையான உடல் செயல்பாட்டு நிகழ்வைத்தான் வல்லுநர்கள் மன அழுத்தம் என்கிறார்கள்.
மறுபுறம், பதற்றம் என்பது இந்த மன அழுத்தத்திற்கு உடல் அளிக்கும் தொடர்ச்சியான எதிர்வினையாக அமைகிறது. ஒரு முக்கியமான நிகழ்விற்கு செல்வதற்கு முன்பு ஏற்படும் அசெளகரியம், நடுக்கம் அல்லது அச்ச உணர்வைத்தான் பெரும்பாலானோர் பதற்றம் என்கிறார்கள்.
இது ஒருவரை எப்போதும் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க செய்தாலும், சிலருக்கு இது உடல் மற்றும் உணர்வு ரீதியான சவால்களை உருவாக்குகிறது. இந்த தற்காப்பு இயங்குமுறை உடல் ரீதியான அல்லது மன ரீதியான உண்மையான அச்சுறுத்தல்களின் போது தூண்டப்படலாம். இது சில நேரங்களில் பயனுள்ளதாக இருந்தாலும், நாள்படும் போது சாதாரண வேலைகளைச் செய்வதற்குக் கூட தடையாக மாறிவிடுகிறது.
அறிகுறிகளில் உள்ள ஒற்றுமைகள் மற்றும் வேற்றுமைகள்
மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றம் ஏற்படும் போது உடலில் வெளிப்படும் அறிகுறிகளில் பல ஒற்றுமைகள் காணப்படுகின்றன. இதனால் பலரும் இவை இரண்டையும் அடையாளம் காண்பதில் குழப்பமடைகிறார்கள்.
மன அழுத்தம் ஏற்படும் போது ஒருவருக்குத் தென்படும் அறிகுறிகள்:
- வேகமாகத் துடிக்கும் இதயத்துடிப்பு
- வழக்கத்தை விட விரைவான சுவாசம்
- காரணமின்றி தோன்றும் கவலை கலந்த எண்ணங்கள்
- மனநிலை மாறுபாடுகள், எளிதில் கோபமடைதல் அல்லது எரிச்சல்
- காரணமில்லாத சோகம் அல்லது மகிழ்ச்சியற்ற தன்மை
- எதையோ இழந்துவிட்டதைப் போன்ற அல்லது எல்லாவற்றையும் தாண்டிச் சுமை அதிகரித்ததைப் போன்ற உணர்வு
- தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளும் எண்ணம்
- குமட்டல் மற்றும் தலைச்சுற்றல்
- வயிற்றுப்போக்கு அல்லது மலச்சிக்கல் போன்ற செரிமானப் பிரச்சினைகள்
பதற்றம் ஏற்படும் போது ஒருவருக்குத் தென்படும் அறிகுறிகள்:
- வேகமாகத் துடிக்கும் இதயம் மற்றும் விரைவான சுவாசம்
- விவரிக்க முடியாத அசெளகரியம் அல்லது எதையோ நினைத்த பயம்
- உடல் வியர்த்தல்
- வயிற்றுப்போக்கு அல்லது மலச்சிக்கல்
- காரணமற்ற நரம்புத் தளர்ச்சி அல்லது நடுக்கம்
- தசைகளில் இறுக்கம்
- எதிலும் நிலை கொள்ளாமல் தவித்தல்
- எப்போதுமே மனதில் ஒருவித சஞ்சலமும் தொடர்ச்சியான கவலையும் இருப்பது
மன அழுத்தத்தையும் பதற்றத்தையும் பிரித்தறிவது எப்படி?
இந்த இரண்டும் ஒரே மாதிரியான உடல் ரீதியான எதிர்வினைகளிலிருந்து தோன்றுவதாலும், ஒத்த அறிகுறிகளைக் கொண்டிருப்பதாலும் இவற்றை தனித்தனியாக பிரித்தறிவது சில நேரங்களில் சவாலானதாக இருக்கலாம். பொதுவாக, மன அழுத்தம் என்பது குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே இருக்கக் கூடியது.
அதுவும் நேர்மறையான அல்லது எதிர்மறையான ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காகவோ அல்லது நிகழ்வுக்காகவோ மட்டுமே ஏற்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்ட ஒரு வேலைக்கான கெடு நெருங்கும்போதோ அல்லது ஒரு தேர்விற்கு தயாராகும்போதோ இந்த மன அழுத்தம் உண்டாகலாம்.
ஆனால் பதற்றம் அப்படிப்பட்டதல்ல. அது எந்தவொரு வெளிப்படையான காரணமும் இல்லாமல் நீண்ட நாட்களுக்குத் தொடரக்கூடும். எதற்காக இந்த உணர்வு ஏற்படுகிறது என்ற தெளிவு இல்லாமல் மனிதர்களை மனதளவில் வாட்டி வதைக்கும்.
மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றத்தை நிர்வகிக்கும் முறைகள்
முறையான பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் சில எளிய வழிமுறைகள் மூலம் மன அழுத்தத்தையும் பதற்றத்தையும் திறம்படக் கட்டுப்படுத்த முடியும்.
தளர்வுப் பயிற்சிகள்:
மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க ஆழமாக மூச்சை உள்ளிழுத்து வெளிவிடும் பயிற்சிகள் பெரிதும் உதவுகின்றன. 'அமைதி' அல்லது 'சாந்தி' போன்ற நேர்மறையான வார்த்தைகளில் மனதை ஒருமுகப்படுத்துவது நன்மை தரும். அமைதியான கடற்கரை அல்லது பசுமையான சோலை போன்ற இயற்கையான காட்சிகளை மனக்கண்ணில் நினைத்து பார்ப்பது மனதை இலகுவாக்கும்.
யோகா போன்ற பாரம்பரிய பயிற்சிகளைத் தொடர்ந்து செய்வது உடல் மற்றும் மன அழுத்தத்தை கணிசமாக குறைக்கும். நிதானமாக ஒன்று முதல் பத்து வரை எண்ணுவது கூட பதட்டமான சூழலில் மனதை அமைதிப்படுத்த உதவும்.
உடற்பயிற்சி:
உடல் உழைப்பு மற்றும் உடற்பயிற்சிகள் மன அழுத்த சூழல்களை எதிர்க்க உடலுக்கு வலிமை தருகின்றன. தினமும் காலையில் வேகமாக நடப்பது, சைக்கிள் ஓட்டுவது அல்லது ஓட்டப்பயிற்சி செய்வது போன்ற செயல்கள் மூளையில் நல்ல ஹார்மோன்களைச் சுரக்கச் செய்கின்றன. யோகா மற்றும் கிகோங் போன்ற மென்மையான அசைவுகள் கொண்ட பயிற்சிகள் மனிதர்களை மன அமைதி பெறச் செய்கின்றன.
மனதில் உள்ளவற்றை பகிர்வது:
மனதில் உள்ள கவலைகளைப் பற்றி யாரிடமாவது பேசுவது அந்தச் சுமையைக் குறைக்கும். தொலைபேசி வழியாகவோ அல்லது நேரில் சந்தித்துப் பேசுவதன் மூலமாகவோ மனக் கவலைகளை வெளிப்படுத்தலாம். நம்பிக்கைக்குரிய நண்பர்கள், வாழ்க்கைத்துணை, குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லது உடன் பணிபுரிபவர்களிடம் மனம் திறந்து பேசுவது சிறந்த நிவாரணியாக அமையும்.
ஆய்வு:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541120/