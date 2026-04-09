புற்றுநோய் பாதிப்பை தீவிரப்படுத்தும் கொழுப்பு உணவுகள்: பெண்களுக்குப் பெரும் அச்சுறுத்தல்!
Published : April 9, 2026 at 2:31 PM IST
நாம் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக என்னவெல்லாம் செய்கிறோம்? உடற்பயிற்சி, யோகா என்று பல முயற்சிகளை எடுத்தாலும், இறுதியில் நாம் சாப்பிடும் உணவுதான் நம் ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிக்கிறது. பொதுவாகவே நம் ஊர் உணவுகளில் எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாகவே இருக்கும்.
"நல்லா ருசியா சாப்பிடுங்க" என்று அன்போடு பரிமாறப்படும் அந்த உணவுகள், நம் உடலுக்குள் சென்ற பிறகு என்ன செய்கின்றன என்று நாம் யோசித்ததுண்டா? குறிப்பாக, பெண்களுக்கு ஏற்படும் மார்பகப் புற்றுநோய் பாதிப்புகளில் நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் உணவுக்கு எவ்வளவு பெரிய பங்கு இருக்கிறது என்பதை புதிய ஆராய்ச்சி கூறுகிறது.
பிரின்ஸ்டன் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் மேற்கொண்ட இந்த ஆய்வில், அதிக கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகள்(High-Fat Diet) ஒரு குறிப்பிட்ட வகை மார்பகப் புற்றுநோயின் வளர்ச்சியை எப்படி துரிதப்படுத்துகின்றன என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
ஹைய் ஃபேட் டயட் என்றால் என்ன?
ஹைய் ஃபேட் டயட் அல்லது அதிக கொழுப்பு நிறைந்த உணவு என்பது, ஒருவரின் அன்றாட உணவில் கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் புரதத்தை விட கொழுப்பின் அளவு மிக அதிகமாக இருப்பதாகும். பொரித்த உணவுகள், அதிக எண்ணெய் சேர்த்த பலகாரங்கள், கொழுப்பு நிறைந்த இறைச்சிகள் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளைத் தொடர்ந்து சாப்பிடும்போது உடலில் கொழுப்பின் அளவு அதிகரிக்கிறது. உடல் எடையைக் குறைக்க சிலர் இதுபோன்ற உணவுகளை எடுத்துக்கொண்டாலும், அது புற்றுநோய் செல்களின் வளர்ச்சியை எப்படியெல்லாம் மாற்றியமைக்கிறது என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும்.
புற்றுநோய் செல்களை வேகப்படுத்தும் கொழுப்பு
இந்த ஆராய்ச்சியில் குறிப்பாக ட்ரிபிள் நெகட்டிவ் (Triple-negative) எனப்படும் ஒரு வகை மார்பகப் புற்றுநோய் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் கண்டறியப்படும் சுமார் 2 லட்சம் மார்பகப் புற்றுநோய் பாதிப்புகளில், 30 சதவீதம் இந்த வகையை சேர்ந்தவைதான். இதை சாதாரண சிகிச்சை முறைகளால் குணப்படுத்துவது கடினம்.
பிரின்ஸ்டன் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளரான மரியம் கோரம் இது குறித்து கூறும்போது, இன்சுலின், குளுக்கோஸ் போன்ற பல காரணிகளை ஆய்வு செய்தோம், ஆனால் அதிக கொழுப்பு நிறைந்த சூழலில்தான் புற்றுநோய் கட்டிகள் மிக வேகமாக வளர்வதை கண்டறிந்தோம் என்கிறார்.
அதிக கொழுப்புள்ள உணவுகள் புற்றுநோய் செல்களை இன்னும் ஆக்ரோஷமாக மாற்றுகின்றன. இதனால் கட்டிகள் வேகமாக பெரிதாவதோடு, உடலின் மற்ற பாகங்களுக்கும் பரவும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது. புற்றுநோய் செல்கள் வளர்வதற்கு தேவையான ஆற்றலை இந்த கொழுப்பு உணவுகள் ஒரு எரிபொருள் போல வழங்குகின்றன.
3டி மாடல் (3D Model) ஆராய்ச்சி ஏன் நம்பகமானது?
பொதுவாக ஆய்வகங்களில் செல்களை ஒரு தட்டையான கண்ணாடியில் வைத்துதான் (2D) ஆய்வு செய்வார்கள். ஆனால், இந்த ஆய்வில் மனித உடலின் உள் அமைப்பைப் போலவே இருக்கும் ஒரு முப்பரிமாண (3D) அமைப்பை ஆராய்ச்சியாளர்கள் உருவாக்கினார்கள். மனித ரத்தத்தில் உள்ள பிளாஸ்மா போன்ற திரவத்தைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட இந்த மாடல், ஒரு மனிதனின் உடலுக்குள் புற்றுநோய் கட்டி எப்படி இருக்குமோ அதே போன்ற சூழலைப் பிரதிபலிக்கிறது.
சாதாரண ஆய்வுகளை விட இந்த முப்பரிமாண முறையானது மனித உடலுக்குள் நடக்கும் நுணுக்கமான மாற்றங்களை மிகத் துல்லியமாகக் காட்டுகிறது என்கிறார். ஒரு மனிதன் சாப்பிடும் உணவின் சத்துக்கள் ரத்தத்தில் கலந்து புற்றுநோய் செல்களைச் சென்றடையும்போது என்ன நடக்கிறது என்பதை இதில் நேரடியாகப் பார்க்க முடிந்தது.
ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லும் எச்சரிக்கை
இந்த ஆய்வை மேற்கொண்ட பேராசிரியர் நெல்சன், "புற்றுநோய் வளர்ச்சியைத் தடுக்கும் உணவு முறையைக் கண்டறியவே நாங்கள் இந்த ஆய்வைத் தொடங்கினோம். ஆனால், மாறாக அதிக கொழுப்புள்ள உணவுகள் அதன் வளர்ச்சியை வேகப்படுத்துவதைத்தான் எங்களால் பார்க்க முடிந்தது" என்கிறார்.
இருப்பினும், இதை ஒரு மருத்துவ அறிவுரையாக மட்டும் பார்க்கக் கூடாது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். கொழுப்பு மட்டுமே புற்றுநோய்க்கு ஒரே காரணம் என்று கூறிவிட முடியாது. நம் உடலின் சூழல், நாம் வாழும் விதம் எனப் பல காரணங்கள் இதில் அடங்கியுள்ளன. புற்றுநோய் பாதிப்பு உள்ளவர்கள் எந்த மாதிரியான உணவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்பதற்கான முதற்கட்ட ஆதாரமாகவே இந்த ஆய்வை நாம் பார்க்க வேண்டும்.
சிகிச்சையும் உணவும்
ஒரு மருந்து எவ்வளவு சிறப்பாக வேலை செய்கிறது என்பது அந்த மருந்து உடலில் எந்த மாதிரியான சூழலில் (Metabolic environment) கலக்கிறது என்பதையும் பொறுத்தது என்கிறார். அதாவது, நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் உணவு மருந்தின் வீரியத்தையும் பாதிக்கலாம். எந்த நோயாளிக்கு எந்த மாதிரியான உணவுமுறை சிகிச்சையோடு ஒத்துப்போகும் என்பதை கண்டறியும் புதிய காலத்திற்கு இந்த ஆய்வு நம்மை அழைத்து செல்கிறது.
நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் சாப்பிடும் உணவில் கொழுப்பின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துவது எவ்வளவு அவசியம் என்பதை இந்த ஆய்வு உணர்த்துகிறது. முறையான உணவுப் பழக்கம் என்பது வெறும் உடல் அழகிற்காக மட்டுமல்ல, இது போன்ற கொடிய நோய்களில் இருந்து நம்மைப் பாதுகாத்து கொள்வது அவசியம்.
