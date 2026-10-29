பாலூட்டும் தாய்மார்கள் என்ன சாப்பிட வேண்டும்? எதை தவிர்க்க வேண்டும்?
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது உடலுக்கு கூடுதல் சக்தி தேவைப்படும். வழக்கமாக சாப்பிடும் உணவை விட தினமும் சுமார் 450 முதல் 500 கலோரிகள் வரை கூடுதலாக எடுத்து கொள்வது நல்லது.
Published : October 29, 2026 at 7:01 AM IST
நம் ஊர்களில் குழந்தை பிறந்தாலே, தாய்ப்பால் நன்றாக சுரக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உடனே நினைவுக்கு வருவது கருவாட்டு குழம்பும், முருங்கக்காயும் தான். எல்லோரும் இதை தான் முதலில் பரிந்துரைப்பார்கள். உண்மையில் கருவாடு போன்ற பாரம்பரிய உணவுகள் பால் சுரக்க உதவினாலும், அது மட்டுமே முழுமையான ஊட்டச்சத்தை தந்துவிடாது.
குழந்தைக்கு தேவையான எல்லா சத்துகளும் தாய்க்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால், கருவாட்டை தாண்டி பலவிதமான சத்தான உணவுகளை தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது அவசியமாகும். பிரசவத்திற்கு பிறகு தாய்ப்பால் கொடுக்கும் தாய்மார்களுக்கு என்னென்ன உணவுகள் தேவை, எவற்றை எப்படி சேர்த்துக்கொள்வது என்பதை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் காலத்தில் எவ்வளவு கலோரிகள் தேவை?
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது உடலுக்கு கூடுதல் சக்தி தேவைப்படும். வழக்கமாக சாப்பிடும் உணவை விட தினமும் சுமார் 450 முதல் 500 கலோரிகள் வரை கூடுதலாக எடுத்து கொள்வது நல்லது. இது தாய்ப்பால் சுரப்பை சீராக வைத்திருக்க உதவும். உடல் எடையை குறைக்க விரும்பும் தாய்மார்கள் உணவின் அளவை குறைப்பதற்கு முன்பாக மருத்துவரின் ஆலோசனையை பெறுவது நல்லது.
தினமும் சாப்பிட வேண்டிய முக்கிய உணவுகள்
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது வைட்டமின் ஏ, டி, இரும்புச்சத்து, கால்சியம் மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற சத்துகள் அதிகம் தேவைப்படுகின்றன. இதற்காக கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உணவுகளை அன்றாட உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்,
- பழங்கள்: பழங்களில் உடலுக்கு தேவையான வைட்டமின்களும் நார்ப்பொருட்களும் நிறைந்துள்ளன. தினமும் 2 கப் அளவுக்கு கொய்யா, வாழைப்பழம், மாம்பழம், ஆரஞ்சு, தர்பூசணி போன்ற பழங்களை சாப்பிடலாம். இது பிரசவத்திற்கு பின் ஏற்படும் மலச்சிக்கலையும் தவிர்க்கும்.
- காய்கறிகள்: கீரைகள் (பசலைக்கீரை, முருங்கைக்கீரை), கேரட், சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு, தக்காளி மற்றும் குடைமிளகாய் ஆகியவற்றில் சத்துகள் அதிகம். தினமும் 2.5 முதல் 3 கப் வரை பலவகை காய்கறிகளை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
- தானியங்கள்: தீட்டப்படாத பழுப்பு அரிசி, முழு கோதுமை, கேழ்வரகு மற்றும் தினை போன்ற தானியங்கள் தாய்க்கு நல்ல ஆற்றலை கொடுக்கும். சர்க்கரை சேர்க்காத தானிய வகைகளையும் சாப்பிடலாம்.
- புரதச்சத்து உணவுகள்: தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது புரதச்சத்து மிக முக்கியம். பருப்பு வகைகள், சுண்டல், நட்ஸ் (Nuts), முட்டை, ஆட்டுக்கறி, கோழிக்கறி மற்றும் மீன் வகைகளை சாப்பிடலாம். மீனில் இருக்கும் 'ஓமேகா-3' கொழுப்பு அமிலம் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சிக்கு மிகவும் நல்லது.
- பால் பொருட்கள்: தாய்ப்பால் கொடுப்பதால் உடலில் உள்ள கால்சியம் குறைய வாய்ப்புள்ளது. எனவே தினமும் பால், தயிர், மோர் அல்லது பனீர் போன்றவற்றை சேர்த்து கொள்வது எலும்புகளுக்கு வலிமை தரும். பால் பொருட்கள் சாப்பிடாதவர்கள் கீரைகள் மற்றும் எள் போன்ற உணவுகள் மூலம் கால்சியத்தை பெறலாம்.
திரவ ஆகாரங்களின் முக்கியத்துவம்
தாய்ப்பால் சுரப்புக்கும் தாயின் உடலுக்கும் நீர்ச்சத்து அவசியம். பல தாய்மார்கள் குழந்தையை பராமரிக்கும் அவசரத்தில் தண்ணீர் குடிக்க மறந்துவிடுவார்கள். இதனால் சோர்வும் நீர்ச்சத்து குறைபாடும் ஏற்படும்.
- வீட்டினுடைய ஒவ்வொரு அறையிலும் ஒரு தண்ணீர் பாட்டிலை வைப்பது நல்ல நினைவூட்டலாக இருக்கும்.
- தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கு முன்பும் பின்பும் ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் குடிப்பதை வழக்கமாக்கி கொள்ளுங்கள்.
தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது குறிப்பிட்ட உணவுகளை சாப்பிடவே கூடாது என்ற கடுமையான விதி எதுவும் இல்லை. ஆனால் சில விஷயங்களில் கவனம் தேவை:
- பாதரசம் (Mercury) அதிகமுள்ள மீன்கள்: சுறா, வாள் மீன் போன்ற பெரிய மீன்களில் பாதரசம் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. இவற்றை தவிர்த்துவிட்டு, சிறிய மீன்கள் மற்றும் மத்தி மீன்களை சாப்பிடலாம்.
- காபி மற்றும் டீ (Caffeine): காபி, டீ அதிகமாக குடிப்பதால் அதில் உள்ள காஃபின் தாய்ப்பால் வழியாக குழந்தைக்கு சென்று, குழந்தையின் தூக்கத்தை பாதிக்கலாம். எனவே இவற்றை அளவோடு குடிப்பது நல்லது.
- குழந்தையின் எதிர்வினை: நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட உணவை சாப்பிட்ட பிறகு குழந்தைக்கு ஒவ்வாமை, அசௌகரியம் அல்லது வயிற்று உபாதைகள் ஏற்படுவது போல தெரிந்தால், அந்த உணவை தற்காலிகமாக தவிர்க்கலாம்.
- மதுபானம்: தாய்ப்பால் கொடுக்கும் காலத்தில் மதுபானங்களை தவிர்ப்பது நல்லது.
தாய்ப்பால் சுரப்பை அதிகரிக்க சில எளிய வழிமுறைகள்
வெந்தயம், ஓட்ஸ் போன்ற உணவுகள் பால் சுரப்பை அதிகரிக்க உதவும் என்று கூறப்பட்டாலும், இயல்பான சில பழக்கங்கள் மூலம் பாலை அதிகரிக்கலாம்,
- குழந்தை கேட்கும் போதெல்லாம் தாய்ப்பால் கொடுப்பது பால் சுரப்பை இயல்பாகவே அதிகரிக்கும்.
- தேவைப்பட்டால் 'பிரெஸ்ட் பம்ப்' (Breast pump) பயன்படுத்தி பாலை வெளியேற்றுவதும் பால் உற்பத்தியை தூண்டும்.
உணவை எளிதாக தயாரிக்கும் முறைகள்
பிரசவத்திற்கு பிந்தைய தொடக்க வாரங்களில் தாய்மார்களுக்கு ஓய்வும் உறக்கமும் குறைவாக இருக்கும். அந்த நேரத்தில் சமையல் செய்வது கடினமாக இருந்தால் கீழே உள்ள எளிய வழிகளை பின்பற்றலாம்,
- பழங்கள், தயிர் மற்றும் நட்ஸ்களை சேர்த்து சத்தான 'ஸ்மூத்தி' செய்து குடிக்கலாம்.
- சத்து நிறைந்த ஓட்ஸ் கஞ்சியை பாலில் செய்து சாப்பிடலாம்.
- முந்திரி, பாதாம், வேர்க்கடலை போன்றவற்றை எப்போதும் கைக்கெட்டும் தூரத்தில் வைத்துக்கொண்டால் பசிக்கும் போது உடனே சாப்பிடலாம்.
- குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லது கணவரின் உதவியை பெற்று உணவுகளை திட்டமிட்டு சமைத்து கொள்ளலாம்.
ஆய்வு:
https://www.nichd.nih.gov/health/topics/breastfeeding/conditioninfo/calories
https://www.cdc.gov/breastfeeding-special-circumstances/hcp/vaccine-medication-drugs/alcohol.html