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உடல் பருமனை குறைக்க எது சிறந்தது? குழப்பத்திற்கு விடையளிக்கும் ICMR ஆய்வு!

குறிப்பிட்ட நேர இடைவெளியில் உண்ணும் முறை, ஆரம்பத்தில் ரத்த அழுத்தத்தையும் எடையையும் வேகமாக குறைக்க உதவினாலும், 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு இதன் பலன் நீடிப்பதில்லை என ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 14, 2026 at 1:05 PM IST

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உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தவுடனே நம் நினைவுக்கு வருவது இரண்டு விஷயங்கள்தான். ஒன்று, சாப்பாட்டை கட்டுப்படுத்துவது, மற்றொன்று, ஓடியாடி உடற்பயிற்சி செய்வது. ஆனால், இதில் எது உண்மையிலேயே நீண்ட காலத்திற்கு பலன் தரும்? உணவு கட்டுப்பாடா அல்லது உடற்பயிற்சியா? இதற்கான தெளிவான பதிலை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் தேசிய ஊட்டச்சத்து நிறுவனம் (ICMR-NIN) நடத்திய ஒரு சர்வதேச ஆய்வு வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

உலகம் முழுவதும் மேற்கொள்ளப்பட்ட 112 முறையான ஆய்வுகள், 2,332 மருத்துவ பரிசோதனைகள் மற்றும் 5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்களின் தரவுகளை கொண்டு இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த விரிவான ஆய்வின் முடிவு என்னவென்றால், உணவு கட்டுப்பாடு அல்லது உடற்பயிற்சி என ஏதேனும் ஒன்றை மட்டும் தனியாக செய்வதை விட, உணவு கட்டுப்பாடு மற்றும் உடற்பயிற்சி ஆகிய இரண்டையும் இணைத்து செயல்படுத்துவது தான் உடல் எடையை குறைத்து, அதை நீண்ட காலத்திற்கு தக்கவைத்து கொள்ளும் சிறந்த வழி என்பதாகும்.

உடல் எடையை குறைக்க நாம் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முயற்சிக்கும் உடலின் எதிர்வினை மாறுபடுகிறது என்பதை இந்த ஆய்வு விளக்குகிறது.

குறுகிய கால பலன் தரும் உணவு கட்டுப்பாடு

நாம் சாப்பிடும் உணவின் அளவை குறைப்பது அல்லது கலோரி குறைந்த உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது ஆரம்பத்திலேயே மிக வேகமான பலனை தருகிறது. எடை குறைப்பு பயணத்தை தொடங்கும் முதல் மூன்று மாதங்களில், உணவு கட்டுப்பாடு மட்டுமே சராசரியாக 2.64 கிலோ வரை எடையை குறைக்க உதவுகிறது. ஆனால், இதை மட்டுமே நம்பியிருந்தால், நாளடைவில் எடை குறைப்பின் வேகம் குறைந்துவிட வாய்ப்புள்ளது.

நீண்ட கால பலன் தரும் உடற்பயிற்சி

உடற்பயிற்சியை மட்டும் தனியாக செய்யும்போது, தொடக்கத்தில் உடல் எடை மெதுவாகவே குறையும். இதனால் பலரும் சலிப்படைந்து உடற்பயிற்சியை கைவிட்டு விடுவது உண்டு. ஆனால், காலப்போக்கில் தொடர்ச்சியான உடற்பயிற்சிதான் எடையை மீண்டும் ஏறவிடாமல் கட்டுக்குள் வைக்கிறது. அத்துடன், பழக்கவழக்கங்களை மாற்றிக்கொள்ளுதல், இலக்குகளை நிர்ணயித்தல் போன்ற வாழ்வியல் மாற்றங்களும் நீண்ட காலத்தில் நல்ல பலனை தருகின்றன.

இரண்டும் இணைந்தால் நடக்கும் மேஜிக்!

உணவு கட்டுப்பாட்டையும், முறையான உடற்பயிற்சியையும் ஒன்றாக இணைத்து செய்யும்போதுதான் உண்மையான மாற்றம் நிகழ்கிறது. ஓராண்டிற்கும் மேலான நீண்ட காலத்தில், இந்த கூட்டு முயற்சிதான் மற்ற வழிகளை விட சிறப்பாக எடையை குறைத்து (சராசரியாக 3.68 கிலோ வரை கூடுதலாக), அந்த எடையை தக்கவைக்கவும் உதவுகிறது.

எடை குறைப்பையும் தாண்டி கிடைக்கும் நன்மைகள்

இந்த ஆய்வின் மிக முக்கிய அம்சமே, உடல் எடை குறைவதை தாண்டி நமது உடலுக்கு கிடைக்கும் இதர ஆரோக்கிய நன்மைகள்தான்,

  • ரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாடு: உணவு கட்டுப்பாடு மற்றும் உடற்பயிற்சியின் கூட்டு, ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை குறைப்பதோடு இன்சுலின் எதிர்ப்பையும் (Insulin resistance) சீராக்குகிறது.
  • ரத்த அழுத்தம் குறையும்: உடற்பயிற்சி மட்டுமே செய்வதன் மூலம் ரத்த அழுத்தத்தை (Systolic BP) 6.10 mmHg வரை சிறப்பாக குறைக்க முடிகிறது.
  • இன்டர்மிட்டென்ட் ஃபாஸ்டிங் (Intermittent Fasting): குறிப்பிட்ட நேர இடைவெளியில் உண்ணும் முறை, ஆரம்பத்தில் ரத்த அழுத்தத்தையும் எடையையும் வேகமாக குறைக்க உதவினாலும், 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு இதன் பலன் நீடிப்பதில்லை என ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.

தேசிய ஊட்டச்சத்து நிறுவனத்தின் இயக்குநர் டாக்டர் பாரதி குல்கர்னி கூறுகையில், "உடல் பருமன் மற்றும் அதனால் வரும் சர்க்கரை நோய், உயர் ரத்த அழுத்தம் போன்ற நோய்களை தவிர்க்க ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையே அவசியம். குறிப்பாக இந்திய சூழலுக்கு இது மிக முக்கியமானது" எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சுருக்கமாகச் சொன்னால், வெறும் பட்டினி கிடப்பதோ அல்லது உணவு பழக்கத்தை மாற்றாமல் வெறும் உடற்பயிற்சி மட்டும் செய்வதோ முழுமையான பலனை தராது. சத்தான அளவான உணவு, அன்றாட உடற்பயிற்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்வியல் மாற்றம். இந்த மூன்றையும் இணைப்பதே எடையை குறைத்து ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்காக நிரந்தர வழி என்கிறது ஆய்வு.

ஆய்வு:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266736812600080X

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வேகமாக நடப்பதா? அதிக தூரம் நடப்பதா? உடல் எடையை வேகமாக குறைக்க எது பெஸ்ட்?

TAGGED:

EFFECTIVE WAY TO LOSE WEIGHT
DIET AND EXERCISE FOR WEIGHT LOSS
உணவு கட்டுப்பாடு
ICMR ON WEIGHT LOSS

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