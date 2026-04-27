நீரிழிவு நோய் பற்றிய கட்டுக்கதைகள்! இனிமே இதெல்லாம் நம்பாதீங்க!

சர்க்கரை இல்லாத தின்பண்டங்களில் பயன்படுத்தப்படும் செயற்கை இனிப்புகள் வருங்காலத்தில் ரத்தச் சர்க்கரை அளவை பாதிக்காது என்று உறுதியாக சொல்ல போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை.

By ETV Bharat Health Team

Published : April 27, 2026 at 3:45 PM IST

ஒரு வீட்டில் ஒருவருக்கு சர்க்கரை நோய் வந்துவிட்டாலே போதும், அந்த நபர் மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த குடும்பமுமே ஒருவித கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துவிடும். "காலைல சீக்கிரம் எழுந்து நடைப்பயிற்சி போயிட்டு வந்தீங்களா?", "டீயுல சர்க்கரை கம்மியா போட்டிருக்கேன்", "வெளியே போறீங்களே, ஹோட்டல்ல எதையும் சாப்பிட்டுடாதீங்க" என அன்பு கலந்த அதட்டல்கள் குடும்பம் முழுவதும் ஒலிக்கும்.

வெறும் வயிற்றில் மாதுளை இலையை மெல்லுவது, ஆவாரம்பூ குடிநீர் குடிப்பது, பாகற்காய் ஜூஸ் எனப் பல வைத்தியங்களை சுற்றத்தினர் ஆளாளுக்கு பரிந்துரைப்பார்கள். சர்க்கரை நோய் வந்தாலே இனிப்பு பக்கம் தலைவைத்தும் படுக்கக்கூடாது, பழங்களே சாப்பிடக்கூடாது எனப் பல கட்டுப்பாடுகளை நாமே விதித்துக்கொள்கிறோம்.

உண்மையில், சர்க்கரை நோய் என்பது நம் வாழ்க்கையை முடக்கும் ஒரு எதிரி அல்ல, அது நாம் நம் உடலைப் பராமரிக்கச் சொல்லும் ஒரு எச்சரிக்கை மணி அவ்வளவுதான். ஆனால், இதை சுற்றி நிலவும் பல தவறான தகவல்கள் நம்மை இன்னும் அதிகக் குழப்பத்தில் ஆழ்த்துகின்றன.

அந்த தவறான நம்பிக்கைகளை உடைத்து, உண்மைகளைத் தெரிந்துகொள்ள விரிவான பார்வையை வழங்குகிறார் துவாரகாவில் உள்ள ஆகாஷ் ஹெல்த்கேர் மருத்துவமனையின் மூத்த உட்சுரப்பியல் நிபுணர் (Endocrinologist) டாக்டர் மோனிகா ஷர்மா.

சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கெனத் தனி சிறப்பு உணவுகள் தேவை!

நம்ம ஊர் மளிகைக் கடைகளிலோ அல்லது சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளிலோ "Sugar-Free" பிஸ்கட், சர்க்கரை இல்லாத சாக்லேட் எனத் தனிப் பிரிவே இருப்பதைப் பார்த்திருப்போம். விலை அதிகமாக இருந்தாலும், ஆரோக்கியம் முக்கியம் என அவற்றை நாம் வாங்குவோம். ஆனால், இவை முற்றிலும் பாதுகாப்பானவையா?

இது குறித்து டாக்டர் மோனிகா ஷர்மாகூறுகையில், "சர்க்கரை இல்லாத தின்பண்டங்களில் பயன்படுத்தப்படும் செயற்கை இனிப்புகள் (Artificial Sweeteners) வருங்காலத்தில் ரத்தச் சர்க்கரை அளவை பாதிக்காது என்று உறுதியாகச் சொல்ல போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை.

சில ஆய்வுகளின்படி, இவற்றை நீண்ட காலம் பயன்படுத்துவது குடல் நுண்ணுயிரிகளை (Gut Microbiome) மாற்றி, இன்சுலின் உணர்திறன் மற்றும் குளுக்கோஸ் வளர்சிதை மாற்றத்தைப் பாதிக்கலாம். எனவே, இவற்றை ஆரோக்கியமான உணவின் ஒரு பகுதியாக மிகக் குறைந்த அளவே பயன்படுத்த வேண்டும். சர்க்கரை இல்லாத உணவுகளை மட்டுமே நம்பியிருப்பது ரத்தச் சர்க்கரையைச் சரியாகக் கட்டுப்படுத்த உதவாது"என்கிறார்.

சர்க்கரை நோயாளிகள் பழங்கள் சாப்பிடக்கூடாது!

"ஐயோ! பழத்துல சர்க்கரை இருக்கு, அதைச் சாப்பிடாதீங்க" எனச் சொல்லக் கேட்டிருப்போம். குறிப்பாக மாம்பழம், பலாப்பழம் என்றால் பலருக்கும் பயம். உண்மையில் இந்தியப் பழங்களான மாம்பழம், பலாப்பழம், சப்போட்டா போன்றவற்றை சர்க்கரை நோயாளிகள் சாப்பிடலாமா?

இதற்குப் பதிலளிக்கும் டாக்டர் மோனிகா ஷர்மா, "அளவுடன் சாப்பிடும் வரை மாம்பழம், பலாப்பழம் மற்றும் சப்போட்டா போன்ற பழங்களையும் தாராளமாக உட்கொள்ளலாம். ஆனால், இப்பழங்களில் உள்ள சர்க்கரை ரத்தத்தில் வேகமாக ஏறுவதைத் தவிர்க்க, அவற்றை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடக்கூடாது.

அதற்குப் பதிலாக புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் அல்லது பாதாம், வால்நட் போன்ற நட்ஸ் சேர்த்து சாப்பிடலாம். காலையிலோ அல்லது மதிய உணவுக்கு பின்போ (Mid-morning or Early afternoon) இப்பழங்களைச் சாப்பிடுவது சிறந்தது. பழங்களை அறவே தவிர்ப்பதை விட, அளவோடும் சரியான நேரத்திலும் சாப்பிடுவதே முக்கியம்" என்கிறார்.

மாத்திரை இல்லாமல் சர்க்கரையைக் கட்டுப்படுத்தினால் பாதிப்பு வராது!

சிலர் டயட் மற்றும் உடற்பயிற்சி மூலம் சர்க்கரையைக் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பார்கள். அவர்களுக்கு வருங்காலத்தில் பாதிப்புகள் வருமா?

இதற்கு டாக்டர் மோனிகா விளக்குகையில், "மாத்திரைகள் இன்றி உணவுக் கட்டுப்பாடு மூலம் சர்க்கரையைக் கட்டுப்படுத்துவது நீண்ட காலப் பாதிப்புகளைக் குறைக்கும். இருப்பினும், சர்க்கரை நோய்க்கு 'Metabolic memory' (வளர்சிதை மாற்ற நினைவு) உண்டு.

அதாவது, இதற்கு முன்னால் உங்கள் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருந்திருந்தால், அதன் தாக்கம் உடலில் இருக்கவே செய்யும். எனவே, சர்க்கரை அளவு இயல்பாக இருந்தாலும், அவ்வப்போது பரிசோதனை செய்வதும், ஆரோக்கியமான வாழ்வியலைத் தொடர்வதும் மிக அவசியம்" என்கிறார்.

அதிக இனிப்பு சாப்பிடுவதால்தான் சர்க்கரை நோய் வரும்!

"சின்ன வயசுல நிறைய மிட்டாய் சாப்பிட்டேன், அதான் இப்போ சுகர் வந்துடுச்சு" எனப் புலம்புபவர்களைப் பார்த்திருப்போம். இது ஒரு பெரிய கட்டுக்கதை. வகை 1 சர்க்கரை நோய் என்பது நம் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் இன்சுலின் சுரக்கும் செல்களை அழிப்பதால் வருவது. வகை 2 சர்க்கரை நோய்க்கும் சர்க்கரை நேரடி காரணமல்ல, ஆனால் அதிக சர்க்கரை உடல் எடையை அதிகரித்து, அதன் மூலம் சர்க்கரை நோய் வர வழிவகுக்கிறது.

டைப் 2 சர்க்கரை நோய் என்பது ஒரு சாதாரண பிரச்சனை!

சிலர், "இது ஒண்ணும் பெரிய வியாதி இல்லை" என அசால்ட்டாக இருப்பார்கள். இது மிகவும் ஆபத்தானது. டைப் 2 சர்க்கரை நோயை முறையாக கவனிக்காவிட்டால், அது கண்கள் பாதிப்பு (Sight loss), சிறுநீரகக் கோளாறு, நரம்பு பாதிப்பு மற்றும் இதய நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும். ஆரம்பத்திலேயே சரியான உணவு முறை மற்றும் உடற்பயிற்சி மூலம் இதைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது மிக மிக அவசியம். 'மைல்டு' (Mild) என்று நினைத்து அலட்சியமாக இருப்பது பிற்காலத்தில் பெரிய சிக்கல்களைத் தரும்.

சர்க்கரை நோயாளிகளுக்குத் தனி 'டயட்' இருக்கு!

சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு வீட்டில் தனிச் சமையல் நடக்கும். உப்பு இல்லாமல், காரம் இல்லாமல் சப்பென்று ஏதோ ஒரு உணவை சாப்பிடுவார்கள். ஆனால், உண்மை என்னவென்றால், ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதன் என்ன சாப்பிட வேண்டுமோ, அதைத்தான் சர்க்கரை நோயாளிகளும் சாப்பிட வேண்டும்.

நிறைய காய்கறிகள், பயறு வகைகள், தானியங்கள், மீன், முட்டை மற்றும் குறைந்த கொழுப்புள்ள பால் பொருட்கள் என சரிவிகித உணவை உட்கொள்வதுதான் சிறந்தது. வீட்டில் மற்ற உறுப்பினர்கள் என்ன ஆரோக்கியமான உணவைச் சாப்பிடுகிறார்களோ, அதையே இவர்களும் உண்ணலாம். எண்ணெயையும், சர்க்கரையையும் மொத்த குடும்பமுமே குறைத்துக் கொள்வது எல்லோருக்கும் நல்லதுதானே!

மது அருந்துவது சர்க்கரை நோயைப் பாதிக்காது!

இந்திய கலாச்சாரத்தில் மது அருந்துவது ஆரோக்கிய கேடாக பார்க்கப்பட்டாலும், சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் சில விஷயங்களைக் கவனிக்க வேண்டும். மது அருந்துவது உங்கள் ரத்தச் சர்க்கரை அளவை திடீரெனக் குறைக்கலாம் (Hypoglycemia).

நீங்கள் சர்க்கரை நோய்க்கான மாத்திரைகள் அல்லது இன்சுலின் எடுப்பவர் என்றால், மது அருந்திய பிறகு 24 மணி நேரம் வரை உங்கள் ரத்தச் சர்க்கரை அளவில் மாற்றம் ஏற்படலாம். இது உயிருக்கே ஆபத்தாக முடியலாம். மேலும் மதுவில் அதிக கலோரிகள் இருப்பதால், உடல் எடையைக் குறைப்பதும் கடினமாகிவிடும். எனவே, மதுவை தவிர்ப்பதே முதல் தரமான முடிவு.

சர்க்கரையை தவிர்ப்பது மட்டும்தான் தீர்வு!

பலர் சர்க்கரையை மட்டும் நிறுத்திவிட்டு, மற்ற உணவுகளை எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் சாப்பிடலாம் என நினைப்பார்கள். இது தவறு. பழங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் பால் பொருட்களில் இயற்கையான சர்க்கரை உள்ளது, அவை உடலுக்குத் தேவை.

நாம் தவிர்க்க வேண்டியது 'கூடுதல் சர்க்கரை' (Added Sugar) சேர்க்கப்பட்ட உணவுகளை தான். குளிர்பானங்கள், டின்களில் அடைக்கப்பட்ட உணவுகள், ஸ்வீட்ஸ் போன்றவற்றில் இருக்கும் சர்க்கரைதான் உடலுக்குக் கெடுதல். எனவே, உணவின் தரம் மற்றும் அளவைக் கவனிப்பதுதான் சர்க்கரையைக் காட்டிலும் மிக முக்கியமானது.

