சர்க்கரை நோய்: நகரங்களை தாண்டி கிராமங்களை எட்டும் பாதிப்பு!

இன்று 25 முதல் 35 வயதுடைய இளைஞர்கள், அதாவது மில்லினியல்ஸ் மற்றும் ஜென்-இசட் தலைமுறையினர் அதிக அளவில் சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.

By ETV Bharat Health Team

Published : April 24, 2026 at 10:51 AM IST

- ஆதித்யா ஆத்ரேயா

முன்பெல்லாம் ஒரு குடும்பத்தில் யாருக்காவது சர்க்கரை நோய் இருக்கிறது என்றால், அவர்கள் வீட்டில் மிகவும் பெரியவர்களாக இருப்பார்கள் அல்லது வசதியான வாழ்க்கையை வாழ்பவர்களாக இருப்பார்கள். சர்க்கரை நோய் என்பது வயதானவர்களுக்கு மட்டுமே வரக்கூடியது என்ற எண்ணம் நம்மிடையே ஆழமாக இருந்தது.

ஆனால், இன்று நிலைமை தலைகீழாக மாறிவிட்டது. நம் வீட்டு வாசலிலேயே வந்து நிற்கும் இந்த நோய், இப்போது வயது வித்தியாசமோ, ஏழை பணக்காரர் என்ற பாகுபாடே பார்ப்பதில்லை. குறிப்பாக, உடல் உழைப்பு அதிகம் கொண்டவர்கள் என்று நாம் நினைக்கும் கிராமப்புற மக்களையும், துடிப்பான இளைஞர்களையும் இது குறிவைக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

ஜெய்ப்பூரைச் சேர்ந்த நீரிழிவு நிபுணர் டாக்டர் ராகேஷ் பரிக், இந்த நோய் எவ்வாறு சமுதாயத்தின் அடிமட்டம் வரை ஊடுருவியுள்ளது என்பதையும், நாம் ஏன் இதை ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாகக் கருத வேண்டும் என்பதையும் விரிவாக விளக்குகிறார்.

நகரங்களைத் தாண்டி கிராமங்களை எட்டும் பாதிப்பு

சில தசாப்தங்களுக்கு முன்னால், சர்க்கரை நோய் என்பது நகர்ப்புறங்களில் உள்ள ஏசி அறைகளில் அமர்ந்து வேலை செய்பவர்களுக்கும், வணிகர்களுக்கும் மட்டுமே உரிய ஒன்றாக கருதப்பட்டது. ஆனால் இன்று கிராமப்புறங்களில் இதன் தாக்கம் மிக வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. கிராமங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு இது குறித்த விழிப்புணர்வு குறைவாக இருப்பதுதான் இதில் உள்ள மிகப்பெரிய சிக்கல்.

நகரத்தில் இருப்பவர்கள் அவ்வப்போது உடல் பரிசோதனை செய்து கொள்வதால் ஆரம்பத்திலேயே இதை கண்டறிந்து விடுகிறார்கள். ஆனால், கிராமப்புறங்களில் அடிக்கடி ஏற்படும் தாகம், காரணமில்லாத உடல் சோர்வு, திடீர் எடை குறைவு போன்ற அறிகுறிகளை மக்கள் சாதாரண உடல்நலக் குறைபாடாகவே நினைக்கிறார்கள். இதனால் நோய் முற்றிய நிலையிலேயே அவர்கள் மருத்துவரை அணுகுகிறார்கள். ரத்த சர்க்கரை அளவை பரிசோதிக்காமல் விடுவதால், அது உடலுக்குள் இருக்கும் முக்கிய உறுப்புகளை மெல்ல மெல்ல சிதைக்க தொடங்குகிறது.

இளைஞர்களை சூழும் அச்சுறுத்தல்

முன்பு 50 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்குத்தான் சர்க்கரை நோய் வரும் என்று மருத்துவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால் இன்று 25 முதல் 35 வயதுடைய இளைஞர்கள், அதாவது மில்லினியல்ஸ் மற்றும் ஜென்-இசட் தலைமுறையினர் அதிக அளவில் சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். புதிதாக திருமணமான தம்பதிகள், பார்க்க மிகவும் ஆரோக்கியமாகவும் கட்டுக்கோப்பாகவும் இருப்பவர்கள் கூட இன்று சர்க்கரை நோயுடன் மருத்துவமனைக்கு வருகிறார்கள்.

இது ஒரு முக்கியமான உண்மையை நமக்கு உணர்த்துகிறது. அதாவது, சர்க்கரை நோய் என்பது உடல் பருமனாக இருப்பவர்களுக்கு மட்டும்தான் வரும் என்பது தவறான கருத்து. ஒல்லியாக இருப்பவர்களுக்கும், தசை வலிமை குறைவாக இருந்து உள்ளுறுப்புகளில் கொழுப்பு படிந்திருப்பவர்களுக்கும் இந்த நோய் எளிதில் வருகிறது. இதற்கு பின்னால் மரபியல் காரணங்கள் இருந்தாலும், நமது உணவுப் பழக்கமும், இன்சுலின் எதிர்ப்புத் திறனுமே முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றன.

மாறிப்போன வாழ்வியல் முறையும் உணவுப் பழக்கமும்

நவீன வாழ்க்கை முறை நமது அன்றாட செயல்பாடுகளை முற்றிலுமாக மாற்றி அமைத்துவிட்டது. முன்பெல்லாம் மக்கள் நடந்து சென்ற இடங்களுக்கு இன்று வாகனங்களை பயன்படுத்துகிறோம். பல மணி நேரம் கணினி திரையின் முன் அமர்ந்து வேலை செய்வது கட்டாயமாகிவிட்டது. இந்த மாற்றம் நகரங்களில் மட்டும் நிகழவில்லை, ஸ்மார்ட்போன்களின் வருகையும், குறைந்து போன உடல் உழைப்பும் கிராமப்புற வாழ்வியலையும் புரட்டி போட்டுவிட்டன.

உணவு முறையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் மற்றொரு முக்கியக் காரணி என்றே சொல்லலாம். எங்கும் எளிதாக கிடைக்கும் பாக்கெட் உணவுகள், நொறுக்கு தீனிகள் மற்றும் சர்க்கரை கலந்த பானங்கள் நமது ஆரோக்கியத்தை வேரோடு அறுக்கின்றன. குறிப்பாக, இரவில் வெகுநேரம் கழித்து உறங்குவது, முறையற்ற நேரங்களில் சாப்பிடுவது, உடற்பயிற்சியே இல்லாத வாழ்க்கை மற்றும் மன அழுத்தம் ஆகியவை உடலின் சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்தும் திறனைச் சீர்குலைக்கின்றன.

கட்டுப்பாடற்ற சர்க்கரை நோயின் பின்விளைவுகள்

சர்க்கரை நோயை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து கட்டுப்படுத்த தவறினால், அது உயிருக்கே ஆபத்தான பல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும். இது வெறும் சர்க்கரை அளவு அதிகரிப்பது மட்டுமல்ல, மாறாக உடலின் ஒவ்வொரு பாகத்தையும் பாதிக்கும் ஒரு சங்கிலித் தொடர் வினை போன்றது.

  • இதய நோய்கள்: ரத்த குழாய்களில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி மாரடைப்பு வரும் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது.
  • சிறுநீரகக் கோளாறு: நீண்ட காலச் சர்க்கரை நோய் சிறுநீரகங்களின் செயல்பாட்டைச் செயலிழக்க செய்கிறது.
  • கண் பாதிப்புகள்: பார்வைத்திறன் குறைதல் முதல் முழுமையாகப் பார்வை இழப்பது வரை இது கொண்டு செல்லக்கூடும்.

இதை தவிர்க்க வேண்டுமானால், நமது உடல் கொடுக்கும் சிறு அறிகுறிகளையும் அலட்சியப்படுத்தாமல் இருப்பது அவசியம்.

தொழில்நுட்பத்தின் உதவியும் வருங்காலமும்

சர்க்கரை நோயை கையாள்வதில் இன்று மருத்துவ உலகம் பல முன்னேற்றங்களை கண்டுள்ளது. முன்பு அவ்வப்போது ஊசி மூலம் ரத்தம் எடுத்து சர்க்கரை அளவை பார்ப்போம். ஆனால் இன்று சி.ஜி.எம் (Continuous Glucose Monitoring) போன்ற நவீன கருவிகள் வந்துவிட்டன. இவை உடலின் சர்க்கரை அளவை நாள் முழுவதும் கண்காணித்துக் கொண்டே இருக்கும்.

நாம் சாப்பிடும் ஒவ்வொரு உணவும், நாம் செய்யும் உடற்பயிற்சியும் நமது சர்க்கரை அளவில் என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை இதன் மூலம் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளலாம். இது நோயாளிகள் தங்கள் வாழ்க்கையைத் தாங்களே நிர்வகிக்கப் பெரிதும் உதவுகிறது.

இருப்பினும், தொழில்நுட்பம் மட்டுமே தீர்வாகாது. இது ஒரு தனிமனிதப் பிரச்சனை அல்ல, ஒரு சமூகத்தின் ஆரோக்கிய பிரச்சனை. சர்க்கரை நோய் குறித்த விழிப்புணர்வை மக்களிடையே கொண்டு செல்வதும், ஆரோக்கியமான உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சியை வாழ்வின் அங்கமாக மாற்றுவதும் மட்டுமே இந்த நோயின் வேகத்தைத் தடுத்து நிறுத்த உதவும் என்று டாக்டர் ராகேஷ் பரிக் வலியுறுத்துகிறார். வருங்காலத் தலைமுறையை இந்த நோயில் இருந்து காக்க வேண்டுமானால், இப்போதே நாம் விழிப்புடன் செயல்பட வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் என்கிறார்.

