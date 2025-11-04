ETV Bharat / health

நீரிழிவு நோயாளிகளின் கவனத்திற்கு: ரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் 5 உணவுகள்!

நீரிழிவு நோயாளிகள் இனிப்புத் தேவையைத் திருப்திப்படுத்த, ப்ளூபெர்ரி, ஸ்ட்ராபெர்ரி மற்றும் ராஸ்பெர்ரி போன்ற பெர்ரி பழங்களைச் சாப்பிடலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 4, 2025 at 8:42 PM IST

நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியமாகும். இதற்கு உணவு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. சரியான உணவுத் தேர்வுகள், நீரிழிவு நோயாளிகள் ரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கவும், அதே நேரத்தில் சத்தான, மற்ற உணவுகளை அனுபவிக்கவும் உதவும். ஊட்டச்சத்து நிறைந்த, குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீடு கொண்ட உணவுகளைச் சேர்ப்பது ரத்த சர்க்கரையை ஒழுங்குபடுத்தவும், இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்தவும், மேலும் சிக்கல்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கவும் உதவும். அந்த வகையில், நீரிழிவு நோயாளிகள் சாப்பிடுவதற்கு ஏற்ற சிறந்த உணவுகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

கொழுப்பு நிறைந்த மீன்கள்: சால்மன், கானாங்கெளுத்தி, மத்தி போன்ற கொழுப்பு நிறைந்த மீன்களில் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்துள்ளன. இந்த கொழுப்பு அமிலங்கள் அழற்சி எதிர்ப்புப் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு இருதயப் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அபாயம் அதிகம் என்பதால், ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலம் அவசியமாகும். இந்த மீன்கள் புரதச்சத்து நிறைந்தவை, இது கார்போஹைட்ரேட் உறிஞ்சுதலை மெதுவாக்குவதன் மூலம் ரத்த சர்க்கரையை நிலைப்படுத்த உதவுகிறது.

கீரைகள்: உணவில் கீரைகளை, குறிப்பாகப் பசலைக்கீரை (Spinach), காலே (Kale) இலைக் காய்கறிகளை அதிகம் சேர்க்கவும். இந்த கீரைகள் குறைந்தபட்ச ரத்த சர்க்கரை தாக்கத்துடன், ஊட்டச்சத்தின் ஆற்றல் மையங்களாக உள்ளன. இந்த கீரைகளில் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும் கலோரிகள் குறைவாக இருந்தாலும், நார்ச்சத்து, வைட்டமின் A, வைட்டமின் C, வைட்டமின் K மற்றும் மெக்னீசியம் போன்ற தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளன, இது இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்தலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

அதிக நார்ச்சத்து உள்ளடக்கம் செரிமானத்தை மெதுவாக்குகிறது மற்றும் ரத்த சர்க்கரை வேகமாக உயர்வதைத் தடுக்கிறது. காலை ஸ்மூத்தியில் பசலைக்கீரையைச் சேர்ப்பதன் மூலமோ அல்லது சாலட்களில் சேர்த்து சாப்பிடுவதன் மூலமோ இதன் நன்மைகளை பெறலாம்.

பெர்ரி பழங்கள்: இனிப்புத் தேவையைத் திருப்திப்படுத்த, ப்ளூபெர்ரி, ஸ்ட்ராபெர்ரி மற்றும் ராஸ்பெர்ரி போன்ற பெர்ரி பழங்களைச் சாப்பிடலாம். இந்த பழங்கள் குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீட்டைக் கொண்டுள்ளன, அதாவது ரத்த சர்க்கரையில் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வை ஏற்படுத்தாமல் அவற்றின் இயற்கையான இனிப்பு சுவையை அனுபவிக்க முடியும்.

இவற்றில் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் (Antioxidants), குறிப்பாக ஆந்தோசயினின்கள் (Anthocyanins) நிறைந்துள்ளன, இது இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்தி வீக்கத்தைக் குறைக்கலாம். பெர்ரி பழங்கள் நார்ச்சத்து நிறைந்தவை மற்றும் ரத்த சர்க்கரை அளவை நிர்வகிக்க உதவுகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

அவகேடோ: அதிக ரத்த சர்க்கரையை நிர்வகிப்பவர்களுக்கு அவகாடோ ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இவற்றில் கார்போஹைட்ரேட் குறைவாக உள்ளது. இதில் 9 கிராம் நார்ச்சத்து உள்ளது. அதாவது, நார்ச்சத்து குளுக்கோஸாக செரிக்கப்படாததால், அவை ரத்த சர்க்கரையில் மிகக் குறைந்த தாக்கத்தையே ஏற்படுத்துகின்றன. அவகேடோ ஒற்றை நிறைவுறா கொழுப்புகளால் (Monounsaturated Fats), குறிப்பாக ஒலிக் அமிலத்தால் (Oleic Acid) நிறைந்துள்ளன. இது இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது. இந்த கொழுப்புகள் வயிறு நிரம்பிய உணர்வை ஊக்குவிக்கின்றன. அதாவது பசி ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்கின்றன.

முட்டை: முட்டைகளில் கிட்டத்தட்ட கார்போஹைட்ரேட்டுகள் இல்லை. அதாவது அவை ரத்த சர்க்கரை அளவுகளில் மிகக் குறைந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. அவை பெரிய குளுக்கோஸ் உயர்வுகளை ஏற்படுத்தாது, மேலும் இதயத்திற்கும் நன்மை பயக்கும். முட்டை உட்கொள்வது வீக்கம் குறைதல், இன்சுலின் உணர்திறன் மேம்படுதல், HDL (நல்ல) கொழுப்பின் அளவு அதிகரித்தல் மற்றும் LDL (கெட்ட) கொழுப்பின் அளவு மற்றும் வடிவத்தில் சாதகமான மாற்றங்கள் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. ஆம்லெட், வேகவைத்த முட்டை, சாலட்களில் சேர்த்து முட்டைகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

