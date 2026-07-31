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மறதி நோயை தூண்டும் சர்க்கரை நோயும் காது கேளாமை பிரச்சனையும்: ஆய்வில் தகவல்!

வாரத்திற்கு வெறும் 35 நிமிடங்கள் நடைபயிற்சி அல்லது உடற்பயிற்சி செய்தாலே டிமென்ஷியா ஆபத்தை 41 சதவீதம் குறைக்க முடியும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 31, 2026 at 5:27 PM IST

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நமது குடும்பங்களில் உள்ள முதியவர்கள் சில நேரங்களில் செய்த காரியங்களையோ, பொருட்கள் வைத்த இடங்களையோ அல்லது மனிதர்களின் பெயர்களையோ அடிக்கடி மறந்து விடுவதை பார்த்திருப்போம். இதை நாம் வெறும் 'வயதான காலம்' என்று கடந்து போய்விடுவோம். ஆனால், நினைவாற்றல் இழப்பு மற்றும் சிந்தனை திறன் குறைபாட்டை ஏற்படுத்தும் 'டிமென்ஷியா' என்ற மூளை சார்ந்த பாதிப்பு இதன் பின்னணியில் இருக்கக்கூடும்.

இந்தியாவில் இந்த டிமென்ஷியா பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கான முக்கிய காரணங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து அமெரிக்காவில் உள்ள ரட்கர்ஸ் பல்கலைக்கழக (Rutgers University) ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு ஆய்வை மேற்கொண்டுள்ளனர். கடந்த 2000 முதல் 2025 வரை இந்தியாவில் நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளை ஆய்வு செய்து வெளியிட்ட இந்த அறிக்கை, நமது அன்றாட வாழ்க்கை முறையும் ஆரோக்கியமும் மூளையின் செயல்பாட்டை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதை மிக தெளிவாக விளக்குகிறது.

நாம் சற்றே கவனமாக இருந்தால், மாற்றி கொள்ளக்கூடிய சில பழக்கவழக்கங்கள் மூலமாகவே இந்த டிமென்ஷியா ஆபத்திலிருந்து தப்பிக்க முடியும் என்பதை இந்த ஆய்வு நமக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறது.

டிமென்ஷியா என்றால் என்ன?

டிமென்ஷியா என்பது ஒரே நோயை குறிப்பது அல்ல. இது நினைவாற்றல் குறைதல், யோசிக்கும் திறன் பாதிக்கப்படுதல், அன்றாட வேலைகளை செய்வதில் சிரமம் ஏற்படுதல் போன்ற மூளை சார்ந்த பல பிரச்சனைகளின் தொகுப்பாகும்.

அப்போலோ அல்லது பிற மருத்துவமனைகளின் தரவுகளின்படியும், சர்வதேச அளவில் லான்சட் ஆணையம் தெரிவித்த தகவலின்படியும், நாம் மாற்றி கொள்ளக்கூடிய சில ஆபத்து காரணிகளை கட்டுப்படுத்தினாலே கிட்டத்தட்ட பாதி டிமென்ஷியா வழக்குகளை தடுக்கவோ அல்லது தள்ளிப்போடவோ முடியும்.

ஆய்வு என்ன சொல்கிறது?

அமெரிக்காவின் ரட்கர்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், இந்தியாவில் கடந்த 25 ஆண்டுகளாக சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகளை ஆய்வு செய்து இந்த அறிக்கையை 'Alzheimer's and Dementia' என்ற மருத்துவ இதழில் வெளியிட்டுள்ளனர். அந்த ஆய்வின் முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் இதோ...

  • ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அதிகம்: மேற்கத்திய நாடுகளை போலவே இந்தியாவிலும் ஆண்களை விட பெண்களுக்கே இந்த டிமென்ஷியா பாதிப்பு அதிகமாக காணப்படுகிறது.
  • கிராமப்புறங்களில் அதிக பாதிப்பு: நகர்ப்புறங்களை விட கிராமப்புறங்களில் வாழும் மக்களுக்கு இதன் பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளது. காரணம், அங்குள்ள மக்களுக்கு காது கேளாமை அல்லது சர்க்கரை நோய் போன்ற தொடக்கக்கட்ட ஆபத்து காரணிகள் சரியான நேரத்தில் கண்டறியப்படாமல் போவதுதான்.

இந்தியாவில் டிமென்ஷியாவை தூண்டும் முக்கிய ஆபத்து காரணிகள்

இந்தியர்களின் வாழ்க்கை முறையிலும் உடலமைப்பிலும் உள்ள சில குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் டிமென்ஷியா ஆபத்தை அதிகரிக்கின்றன என்று இந்த ஆய்வு தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறது:

  • சிறு வயதிலேயே வரும் சர்க்கரை நோய்: தெற்காசிய நாடுகளில், குறிப்பாக இந்தியாவில், குறைந்த வயதிலேயே பலருக்கு சர்க்கரை நோய் ஏற்படுகிறது. உடல் எடை சரியாக இருந்தாலும் கூட சர்க்கரை நோய் வருகிறது. இளம் வயதிலேயே வரும் சர்க்கரை நோய், ஒருவருக்கு டிமென்ஷியா பாதிப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பை இரண்டு முதல் மூன்று மடங்கு வரை அதிகரிக்கிறது.
  • காது கேட்கும் திறன் குறைபாடு : இந்தியாவில் 41 சதவீத பெரியவர்களுக்கு காது கேட்கும் திறனில் ஏதேனும் ஒரு குறைபாடு உள்ளது. காது கேட்கும் திறன் குறையும்போது, மூளைக்கு செல்லும் தூண்டல்கள் குறைந்து, டிமென்ஷியா வரும் ஆபத்து 59 சதவீதம் அதிகரிக்கிறது.
  • உடற்பயிற்சியின்மை : வாரத்திற்கு வெறும் 35 நிமிடங்கள் நடைபயிற்சி அல்லது உடற்பயிற்சி செய்தாலே டிமென்ஷியா ஆபத்தை 41 சதவீதம் குறைக்க முடியும். இருப்பினும், இந்தியப் பெரியவர்களில் 57 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோர் தேவையான உடற்பயிற்சியைச் செய்வதில்லை.
  • ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு: மேற்கத்திய நாடுகளில் அதிக உடல் எடை தான் நோய்களுக்குக் காரணமாக அமைகிறது. ஆனால் இந்தியாவில், சராசரி எடையை விடக் குறைவாக இருப்பதும், ஊட்டச்சத்து குறைபாடும் டிமென்ஷியா ஆபத்தை உயர்த்துகின்றன.
  • பார்வைக் குறைபாடு மற்றும் கல்விக் குறைபாடு: சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை அளிக்கப்படாத பார்வைக் குறைபாடு இந்தியாவில் 14 சதவீத டிமென்ஷியா பாதிப்புகளுக்குக் காரணமாகிறது. அதேபோல, அடிப்படை கல்வி அறிவு மற்றும் மூளைக்கான பயிற்சிகள் இல்லாமையும் ஒரு முக்கியக் காரணியாக உள்ளது.

நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

இந்த ஆய்வின் மூலம் நமக்கு தெரியவரும் நல்ல செய்தி என்னவென்றால், டிமென்ஷியாவை தூண்டும் பெரும்பாலான காரணிகளை நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதே. நமது ரத்த சர்க்கரை அளவை சீராக வைப்பது, காது மற்றும் கண் பார்வைகளில் பிரச்சனை இருந்தால் உடனே மருத்துவரிடம் காட்டி சரிசெய்வது, தினமும் சிறிய அளவிலாவது நடைபயிற்சி செய்வது மற்றும் சத்தான உணவுகளை உண்பது ஆகியவை மூலம் நம்மையும் நமது வீட்டில் உள்ள பெரியவர்களையும் இந்த நினைவாற்றல் இழப்பு பாதிப்பிலிருந்து பாதுகாக்க முடியும்.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12012993/

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TAGGED:

சர்க்கரை நோய்
CAUSES OF DEMENTIA
காது கேட்கும் திறன் குறைபாடு
ஞாபக மறதி
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