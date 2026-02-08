40 வயதை கடக்கும் பெண்கள் கவனத்திற்கு! மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் ஊட்டச்சத்துகள் இதோ!
Published : February 8, 2026 at 1:50 PM IST
பெண்களின் வாழ்வில் 40 வயது என்பது ஒரு முக்கியமான மைல்கல். இந்த வயதில் உடல் ரீதியாகவும், ஹார்மோன் ரீதியாகவும் பல மாற்றங்கள் நிகழ தொடங்கும். முன்னெப்போதும் இல்லாத சோர்வு, திடீர் மனநிலை மாற்றங்கள், தூக்கமின்மை மற்றும் மூட்டு வலிகள் போன்றவை எட்டிப்பார்க்கும்.
பல பெண்கள் இந்த மாற்றங்களை வயதாவதன் இயல்பான அறிகுறி என்று அப்படியே விட்டுவிடுகிறார்கள். ஆனால், உண்மை என்னவென்றால், 20 அல்லது 30 வயதில் இருந்த அதே உடல் சத்துக்கள் 40 வயதிற்குப் பிறகு நமக்கு போதுமானதாக இருப்பதில்லை.
இந்த வயதில் ஆரோக்கியமான உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சி எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு சில கூடுதல் சத்துக்களும் (Supplements) தேவைப்படுகின்றன. புகழ்பெற்ற தோல் மருத்துவர் குர்வீன் வாரைட்ச் கரேகர், தனது 40 வயதில் ஆரோக்கியமாக இருக்கத் தான் எடுத்துக்கொள்ளும் 5 முக்கியமான சத்துக்களைப் பற்றி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். மேலும், 40 வயதை கடக்கும் பெண்களுக்கு இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் ஏன் அவசியம் என்பதையும் விளக்கியுள்ளார். அதை பற்றி இந்த செய்தி தொகுப்பில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ஆழ்ந்த தூக்கத்திற்கு மெக்னீசியம்: மெக்னீசியம் கிளைசினேட் (Magnesium Glycinate) சத்தை இரவு உணவிற்குப் பிறகு எடுத்துக் கொள்ள மருத்துவர் பரிந்துரைக்கிறார். 40 வயதிற்குப் பின் பெண்களுக்கு ஏற்படும் தசைப்பிடிப்புகள் மற்றும் தூக்கமின்மை பிரச்சனைகளுக்கு இது சிறந்த தீர்வாகும். இது நரம்புகளைத் தளர்த்தி உடலை ஓய்வெடுக்கச் செய்வதால், காலையில் எழும்போது உடல் புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும். தசைகளின் ஆரோக்கியத்தை இது நீண்ட காலம் பாதுகாக்கிறது.
எலும்பு வலிமைக்குக் கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் D: பெண்களுக்கு 40 வயதிற்கு மேல் ஹார்மோன் மாற்றங்களால் எலும்புகள் பலவீனமடையத் தொடங்கும். இதனைத் தவிர்க்கக் கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் D அவசியமாகும்.
வைட்டமின் D இருந்தால் மட்டுமே உடல் கால்சியத்தை முழுமையாக உறிஞ்சும். இந்த இரண்டையும் காலை அல்லது மதிய உணவிற்குப் பின் எடுத்துக் கொள்வது எலும்புகளின் தேய்மானத்தைத் தடுத்து, ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் போன்ற நோய்கள் வராமல் பாதுகாக்கும் என Top 6 Supplements for Women 40+ என்ற தலைப்பில் Stanford Health ஆய்வுத்தளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதயம் மற்றும் மூளைக்கு ஒமேகா-3: ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிக முக்கியமானவை. இவை இதயத் துடிப்பைச் சீராக வைத்திருக்கவும், மூளையின் ஞாபக சக்தியை மேம்படுத்தவும் உதவுகின்றன. உடலில் ஏற்படும் வீக்கங்களைக் குறைப்பதோடு, மூட்டு வலி வராமல் தடுக்கவும் இது துணைபுரிகிறது. ரத்தத்தில் உள்ள கொழுப்பைக் கட்டுப்படுத்தி ஆரோக்கியமான வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு இது வழிவகுக்கிறது.
சருமம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்புத் திறனுக்கு வைட்டமின் C: சருமத்தின் பொலிவை பராமரிக்கவும், உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும் குளூட்டாதயோன் மற்றும் வைட்டமின் C கலந்த சத்துக்கள் உதவுகின்றன. இவை செல்களின் சிதைவைத் தடுத்து, சருமத்தில் ஏற்படும் சுருக்கங்களைக் குறைக்கின்றன. காலையிலோ அல்லது மதியமோ ஒரு சிறிய சிற்றுண்டிக்குப் பிறகு இவற்றை எடுத்துக் கொள்வது உடலுக்குத் தேவையான ஆன்டி-ஆக்சிடன்ட்களைக் கொடுக்கும்.
தசை வளர்ச்சிக்குத் தாவரப் புரதம் (Plant Protein): வயதாகும்போது தசைகளின் அளவு குறையத் தொடங்கும். எனவே, உடற்பயிற்சி செய்த பிறகு புரதச் சத்து எடுத்துக்கொள்வது மிகவும் அவசியம். தாவர அடிப்படையிலான புரதப் பொடிகள் தசைகளை மீண்டும் உருவாக்கவும், உடலின் மெட்டபாலிசத்தை சீராக வைத்திருக்கவும் உதவுகின்றன. இது பெண்களுக்குத் தேவையான பலத்தைத் தந்து, உடல் சோர்வடையாமல் இருக்கப் பெரிதும் உதவுகிறது.
எந்தவொரு சத்து மாத்திரைகளையும் தொடர்ந்து எடுக்காமல், மூன்று மாதங்கள் எடுத்துக்கொண்ட பின் ஒரு மாதம் இடைவெளி விட வேண்டும் என்கிறார் மருத்துவர் கரேகர். மேலும், 6 முதல் 8 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ரத்தப் பரிசோதனை செய்து சத்துக்களின் அளவைச் சரிபார்க்க வேண்டும் என்கிறார்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.