அதிகரிக்கும் டெங்கு பரவல்: குழந்தைகளை காக்க பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?
டெங்கு காய்ச்சல் தாக்கும்போது உடலில் நீரிழப்பு (Dehydration) மிக அதிகமாக ஏற்படும். எனவே உடலின் நீர்ச்சத்து குறையாமல் பார்த்துக்கொள்வதே இதற்கான முக்கிய பராமரிப்பாகும்.
Published : September 23, 2026 at 11:29 AM IST
தமிழகத்தில் பருவமழையை தொடர்ந்து பல்வேறு மாவட்டங்களில் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்புகள் தொடர்ந்து பதிவாகி வருகின்றன. சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவண்ணாமலை மற்றும் கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இதன் தாக்கம் அதிகமாக காணப்படுகிறது.
காய்ச்சல் பாதிப்புகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் சூழலில், பொதுமக்கள் வீடுகளிலும் சுற்றுப்புறங்களிலும் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகாமல் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும், மருத்துவ கண்காணிப்பை உடனடியாக நாட வேண்டும் என்றும் சுகாதார துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
தமிழகத்தில் டெங்கு பாதிப்பு நிலவரம்
நடப்பாண்டில் செப்டம்பர் மாதம் வரையிலான தரவுகளின்படி, தமிழகத்தில் 17,049 பேருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் 9 உயிரிழப்புகளும் பதிவாகியுள்ளன. இருப்பினும், கடந்த ஆண்டுகளோடு ஒப்பிடுகையில் இந்த ஆண்டு பாதிப்பு எண்ணிக்கை கணிசமாக கட்டுக்குள் இருப்பதாக சுகாதார துறை தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த 2023ம் ஆண்டில் 56,863 ஆகவும், 2024ம் ஆண்டில் 46,971 ஆகவும் இருந்த பாதிப்புகள் இந்த ஆண்டு பெருமளவில் குறைந்துள்ளன. தற்போது உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் சுகாதார துறை சார்பில் ஆயிரக்கணக்கான கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் களமிறக்கப்பட்டு, தேங்கும் தண்ணீரில் உள்ள கொசுப் புழுக்களை அழிக்கும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மேலும், அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் காய்ச்சல் கண்காணிப்புக்காக சிறப்பு வார்டுகள் அமைக்கப்பட்டு, தேவையான சிகிச்சை வசதிகளும் முடுக்கவிடப்பட்டுள்ளன.
டெங்கு அறிகுறிகள்
பெரியவர்கள் மட்டுமன்றி குழந்தைகளும் டெங்கு காய்ச்சலால் அதிகளவில் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். திடீரென தோன்றும் கடும் காய்ச்சல், தீவிர தலைவலி, கண்கள் மற்றும் தசை, மூட்டுகளில் ஏற்படும் கடுமையான வலி, உடல் சோர்வு மற்றும் தொடர் வாந்தி ஆகியவை டெங்குவின் முதன்மை அறிகுறிகளாகும்.
குறிப்பாக, காய்ச்சல் குறைய தொடங்கும் வேளையில் தீவிர வயிற்றுவலி ஏற்படுவது, தொடர்ச்சியான வாந்தி, ஈறுகள் அல்லது மூக்கிலிருந்து ரத்தப்போக்கு போன்றவை தென்பட்டால் நிலைமை தீவிரமடைவதைக் குறிக்கும். இத்தகைய அறிகுறிகள் தென்பட்ட உடனே எவ்வித தாமதமுமின்றி அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கோ அல்லது மருத்துவரிடமோ உடனடியாக செல்ல வேண்டும்.
குழந்தைகளுக்கு சுய மருத்துவம் தரும் பேராபத்து
டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பிலிருந்து குழந்தைகளை பாதுகாப்பது மற்றும் பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டியவை குறித்து கோவையில் உள்ள மசானிக் குழந்தைகள் மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவர் வினோதலதா சாமிநாதன் விரிவான விளக்கங்களை அளித்துள்ளார்.
பொதுவாக பெற்றோர்கள் குழந்தைக்கு காய்ச்சல் 100° முதல் 104° வரை அதிகரிக்கும்போது பதற்றமடைந்து, மருத்துவ ஆலோசனையின்றி தாங்களாகவே மருந்துகளை வாங்கி தருகின்றனர். இது மிகவும் தவறான மற்றும் ஆபத்தான பழக்கமாகும் என்று மருத்துவர் எச்சரிக்கிறார்.
டெங்கு காய்ச்சலின் போது இயல்பாகவே உடலில் ரத்தக்கசிவு ஏற்படும் வாய்ப்புகள் அதிகம். இந்த நேரத்தில் முறையான மருத்துவ வழிகாட்டுதல் இன்றி தேவையில்லாத மாத்திரைகளையோ அல்லது காய்ச்சல் நிவாரணிகளையோ கொடுக்கும்போது, அது உடலில் கடுமையான ரத்தக்கசிவை உண்டாக்கி ஆபத்தான சூழலுக்கு தள்ளிவிடும்.
மேலும், மிகவும் சாதாரணமான பாராசிட்டமால் மாத்திரையாக இருந்தாலும் கூட, அதனை அளவுக்கு அதிகமாகவோ அல்லது குறைந்த இடைவெளியிலோ கொடுப்பது குழந்தையின் கல்லீரலை கடுமையாக பாதிக்கும். மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கும் மருந்துகளை மட்டுமே சரியான அளவில் கொடுக்க வேண்டும். எந்த சூழலிலும் அடிக்கடி மருந்து கொடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும், இரு வேளை மருந்துகளுக்கு இடையே கண்டிப்பாக குறைந்தபட்சம் 6 மணி நேர இடைவெளி இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்துகிறார்.
நீர்ச்சத்து குறையாமல் இருக்கவேண்டும்!
குழந்தைகளுக்கு டெங்கு உறுதி செய்யப்பட்டால் பெற்றோர்கள் தேவையற்ற பயமோ பதற்றமோ அடைய தேவையில்லை. டெங்கு காய்ச்சல் தாக்கும்போது உடலில் நீரிழப்பு (Dehydration) மிக அதிகமாக ஏற்படும். எனவே உடலின் நீர்ச்சத்து குறையாமல் பார்த்துக்கொள்வதே இதற்கான மிக முக்கிய பராமரிப்பாகும். இதற்கு தேவையான அளவு இளநீர், கஞ்சி, காய்ச்சிய நீர் மற்றும் பிற திரவ ஆகாரங்களை தொடர்ந்து கொடுத்து வர வேண்டும்.
டெங்குவை பரப்பும் ஏடிஸ் வகை கொசுக்கள் தூய்மையான தண்ணீரில் மட்டுமே பெருக்கமடையும் தன்மை கொண்டவை. மேலும் இவை பெரும்பாலும் பகல் நேரங்களிலேயே மனிதர்களைக் கடிக்கும். எனவே, மழைக்காலம் மற்றும் குளிர்காலங்களில் வீட்டின் உள்ளேயும் பள்ளிகளிலுமாக குழந்தைகள் இருக்கும்போது, அவர்களின் கை, கால்களை முழுமையாக மூடும் உடைகளை அணிய செய்வது அவசியம்.
தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு
டெங்கு பரவலைத் தடுக்க வீட்டின் சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக வைப்பதே முதன்மை வழியாகும். குடியிருப்புப் பகுதிகளில் உள்ள டயர்கள், உடைந்த பாத்திரங்கள், தேங்காய் ஓடுகள், பூச்சட்டிகள் போன்றவற்றில் நல்ல தண்ணீர் அல்லது மழைநீர் தேங்காதவாறு பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
மேல்நிலைத் தொட்டிகள் மற்றும் தண்ணீர்ப் பேரல்களைக் கொசுக்கள் புகாதவாறு எப்போதும் மூடி வைக்க வேண்டும். காய்ச்சல் அறிகுறி தென்பட்ட உடனேயே சுய மருத்துவத்தைத் தவிர்த்து, தகுதிவாய்ந்த குழந்தைகள் நல மருத்துவரை அணுகிச் சிகிச்சை பெறுவதே குழந்தைகளைப் பாதுகாப்பான முறையில் மீட்டுடுக்கும் வழியாகும் என்றார்.