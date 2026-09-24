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இந்தியாவில் 2036-க்குள் இரட்டிப்பாகும் அல்சைமர் பாதிப்பு - நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

முதியவர்களிடம் காணப்படும் நினைவாற்றல் மற்றும் யோசிக்கும் திறனில் ஏற்படும் மாற்றங்களை அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது என்று நரம்பியல் நிபுணர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 24, 2026 at 12:27 PM IST

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நமது வீடுகளிலும் சுற்றத்திலும் இருக்கும் முதியவர்கள், தாங்கள் வைத்த பொருளை மறப்பதையோ அல்லது சில விஷயங்களை நினைவுகூர சிரமப்படுவதையோ "வயதாகிவிட்டதால் வந்த மறதி" என்று நாம் மிகச்சாதாரணமாக கடந்துவிடுவது உண்டு.

ஆனால், இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் வெறும் வயதாவதால் மட்டும் ஏற்படுவது இல்லை. அது நரம்பு மண்டலம் சார்ந்த 'டிமென்ஷியா' அல்லது 'அல்சைமர்' நோயின் தொடக்க அறிகுறியாக இருக்கலாம். தற்போது இந்தியாவில் 60 வயதிற்கு மேற்பட்டோரில் சுமார் 88 லட்சம் பேர் டிமென்ஷியா பாதிப்புடன் வாழ்ந்து வருவதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

வரும் 2036ம் ஆண்டிற்குள் இந்த எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட இரட்டிப்பாகி, 1.69 கோடியாக உயரும் என மருத்துவ வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். அதிகரிக்கும் இந்த எண்ணிக்கையானது, நாம் நமது வீட்டில் உள்ள பெரியவர்களின் நடத்தை மற்றும் நினைவாற்றல் மாற்றங்களை ஆரம்பக்கட்டத்திலேயே கவனித்து, உரிய மருத்துவ வழிகாட்டுதலை பெற வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

அல்சைமர் என்றால்?

டிமென்ஷியா அமைப்பில் ஏற்படும் பாதிப்புகளில் பெரும்பாலானவை 'அல்சைமர்' நோயினால் தான் ஏற்படுகின்றன. இது மூளையை மெதுவாக பாதிக்கும் ஒரு தீவிர நரம்பியல் குறைபாடாகும்.

  • மூளையில் ஏற்படும் மாற்றம்: அறிகுறிகள் வெளிப்படுவதற்கு சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, மூளையில் 'அமைலாய்டு' (Amyloid) என்ற புரதம் இயல்புக்கு மாறாக படிவதிலிருந்து இந்நோய் தொடங்குகிறது.
  • செயல்பாட்டு இழப்பு: இது வெறும் மறதி சார்ந்த பிரச்சனை மட்டுமல்ல. ஒருவரது சிந்திக்கும் திறன், பேசும் திறன், முடிவெடுக்கும் ஆற்றல் மற்றும் அன்றாட பணிகளை சுயாதீனமாக செய்யும் திறன் ஆகியவற்றை இது படிப்படியாக பாதிக்கும்.

ஆரம்பக்கட்ட அறிகுறிகள் என்னென்ன?

  • முதியவர்களிடம் காணப்படும் நினைவாற்றல் மற்றும் யோசிக்கும் திறனில் ஏற்படும் மாற்றங்களை அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது என்று நரம்பியல் நிபுணர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
  • நோயை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவதன் மூலம், அந்த நபருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது என்பதை குடும்பத்தினரால் சரியாக புரிந்துகொள்ள முடியும்.
  • எதிர்காலத்தில் அவர்களுக்கு தேவையான பராமரிப்பு முறைகளை திட்டமிடவும், தகுந்த மருத்துவ ஆதரவைப் பெறவும் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
  • பாதிக்கப்பட்ட நபரின் தேவைகள் மற்றும் விருப்பங்களை அறிந்து, அவர்களுக்கு ஏற்றவாறு உரையாடல்களை மேற்கொண்டு அவர்களை அரவணைக்க இது வழிவகுக்கும்.

விழிப்புணர்வு அவசியம்:

உலக அல்சைமர் தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு நிகழ்வு ஒன்றில், நடிகை லாரா தத்தா தனது அனுபவத்தை பகிர்ந்துகொண்டார். அல்சைமர் நோயாளியை பராமரித்த அனுபவம் கொண்ட அவர், இந்நோய் பாதிக்கப்பட்ட நபர் மட்டுமன்றி, அவரது முழு குடும்பத்தையுமே மனதளவிலும் உடலளவிலும் பாதிக்கக்கூடியது என்று குறிப்பிட்டார். எனவே, குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் ஏற்படும் சின்னஞ்சிறு மாற்றங்களைக் கூட கவனிக்க வேண்டும் என அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.

மருத்துவ நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, அதிகரித்து வரும் அல்சைமர் பாதிப்பைக் கையாள விழிப்புணர்வு மிகவும் அவசியம். பொதுமக்கள், மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிறுவனங்கள் இணைந்து செயல்படும் போது மட்டுமே, பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்குத் தேவையான முழுமையான சிகிச்சையையும் ஆதரவையும் வழங்க முடியும்.

முதியவர்களிடம் ஏற்படும் மறதியை "வயதானால் இப்படித்தான்" என்று சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளாமல், சரியான நேரத்தில் மருத்துவரிடம் அழைத்துச் சென்று பரிசோதனை செய்வதே அவர்களுக்கு நாம் செய்யும் சிறந்த உதவியாகும்.

ஆய்வு:

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.12928

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TAGGED:

டிமென்ஷியா பாதிப்பு
ஞாபக மறதி நோய்
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