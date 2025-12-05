பெண்களின் ஹார்மோன்களை சீராக்கும் 4 கிழங்கு வகைகள் - ஊட்டச்சத்து நிபுணர் பரிந்துரை!
Published : December 5, 2025 at 11:02 AM IST
பெண்களின் ஹார்மோன் ஆரோக்கியம் என்பது அவர்களின் உடல் நச்சுக்களை வெளியேற்றும் விதம், ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சும் திறன், மற்றும் அழற்சியை (Inflammation) நிர்வகிக்கும் திறன் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.
அதில், உணவுப் பழக்கம் ஹார்மோன் ஒழுங்குமுறையில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்த கிழங்கு வகைகள், செல்களின் மட்டத்தில் வேலை செய்து ஈஸ்ட்ரோஜன் சமநிலையை ஆதரிக்கவும், குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற நிலைத்தன்மைக்கும் உதவுகின்றன.
இப்படியிருக்க, டெல்லியை சேர்ந்த ஊட்டச்சத்து நிபுணர் லோவ்னீத் பத்ரா, தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பெண்களின் ஹார்மோன் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவும் 4 கிழங்கு வகைகளை பகிர்ந்துள்ளார். அவை என்னென்ன மற்றும் எப்படி பெண்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு பங்களிக்கிறது என்பதை பார்க்கலாம்.
- பீட்ரூட்
பீட்ரூட்டில் அதிக இரும்புச்சத்து, ஃபோலேட் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்துள்ளன. இது ரத்த சிவப்பணுக்கள் உற்பத்தியை ஆதரிப்பதன் மூலம் ஹார்மோன் ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு உதவுகிறது. உடலில் உள்ள அழற்சியைக் குறைத்து, ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துவதால், மாதவிடாய் கால பிடிப்புகள் மற்றும் மனநிலை மாற்றங்கள் போன்ற அறிகுறிகளைக் குறைக்க உதவும்.
தினசரி இரண்டு துண்டு பீட்ரூட் உட்கொள்ளலாம். அல்லது ஜூஸ் செய்து குடிக்கலாம். நைட்ரிக் ஆக்சைடு உற்பத்தியை மேம்படுத்த, பீட்ரூட்டுடன் வைட்டமின் சி நிறைந்த உணவுகளையும் சேர்த்துக்கொள்ள நிபுணர் பரிந்துரைக்கிறார். அதாவது, எலுமிச்சை பழம், ஆரஞ்சு ஜூஸ் ஆகியவற்றை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
- கேரட்
கேரட் அதிகப்படியான ஈஸ்ட்ரோஜனை அகற்றவும், ரத்த சர்க்கரையை ஒழுங்குபடுத்தவும் உதவுகிறது. கேரட்டில் உள்ள தனித்துவமான நார்ச்சத்து, உடலில் அதிகப்படியான ஈஸ்ட்ரோஜனுடன் பிணைந்து, அதனை உடலில் இருந்து வெளியேற்ற உதவுகிறது. இதனால் ஈஸ்ட்ரோஜன் மீண்டும் உறிஞ்சப்படுவதற்கான அபாயம் குறைகிறது.
இந்த நார்ச்சத்து ரத்த சர்க்கரையை சமநிலைப்படுத்த உதவுகிறது. ரத்த சர்க்கரை சமநிலையில் இருப்பது, PCOS (பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம்) போன்ற நிலைமைகளைக் கொண்ட பெண்கள் உட்பட, ஒட்டுமொத்த ஹார்மோன்களை ஒழுங்குபடுத்த உதவுகிறது. பச்சையாக அல்லது ஆவியில் வேகவைத்து கேரட் சாப்பிடுவது ஊட்டச்சத்துக்களை சிறப்பாக உறிஞ்ச உதவும். அல்லது ஜூஸ் செய்தும் குடிக்கலாம். ஆனால், சர்க்கரை சேர்க்காமல் குடிக்க வேண்டும்.
- சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு
சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு மெதுவாக ஆற்றலை வெளியிடும் தன்மை கொண்டது. இது ரத்த சர்க்கரையை நிலையாக்கி, ஹார்மோன் உற்பத்திக்குத் தேவையான அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குகிறது. இதில் உள்ள காம்ப்ளக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்டுகள், ரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிப்பதைத் தடுக்கின்றன.
இதில் உள்ள பீட்டா கரோட்டின் வைட்டமின் A ஆக மாற்றப்படுகிறது. இந்த வைட்டமின் A, தைராய்டு மற்றும் பாலியல் ஹார்மோன்களின் சமநிலைக்கு மிகவும் அவசியம். இதனை ஆவியில் வேக வைத்து நெய் தடவி எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
- முள்ளங்கி
முள்ளங்கி ஒரு சிலுவை வகை (Cruciferous) கிழங்காகும். இதில் அதிக நார்ச்சத்து உள்ளது. இது ஈஸ்ட்ரோஜனை நச்சுத்தன்மையாக்க உதவுகிறது. இதில் அதிக நார்ச்சத்து இருப்பதால், இது ஈஸ்ட்ரோஜன் நச்சு நீக்கத்திற்கு நேரடியாக உதவுகிறது. வைட்டமின் C மற்றும் கால்சியம் போன்ற அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களையும் வழங்குகிறது. முள்ளங்கியைப் பச்சையாகச் சாலட்டில் சேர்த்தோ அல்லது பொரியல், சாம்பார் போன்றவற்றில் சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
இந்த நான்கு கிழங்கு வகைகளையும் பெண்கள் தங்களது தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது, சிறந்த ஹார்மோன் சமநிலையை பராமரிக்க உதவும். அவற்றின் செழுமையான ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் இயற்கையான குணப்படுத்தும் பண்புகளால், இவை பெண்களுக்கு ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை உள்ளிருந்து ஆதரிக்க எளிதான மற்றும் நீடித்த வழியை வழங்குகின்றன.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.