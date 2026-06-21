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டிஜிட்டல் போதையில் மூழ்கும் குழந்தைகள்: வளர்ப்பில் தவறும் பெற்றோர்கள்? மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை!

குழந்தைகள் மொபைல் போன்களுக்கு அடிமையாவதற்கு பெற்றோர்களின் சில எளிய தவறுகளே முக்கியக் காரணம் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 21, 2026 at 4:43 PM IST

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வீட்டில் இருக்கும் சுட்டி குழந்தைகள் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவோ அல்லது சமத்தாக சாப்பிட வேண்டும் என்பதற்காகவோ நாம் பழகிய மொபைல் போன்கள், இன்று அவர்களையே நமக்கு தெரியாமல் விழுங்கி வருகின்றன. இது ஏதோ ஒரு சில வீடுகளில் நடக்கும் சாதாரண விஷயம் அல்ல, ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தையும் அச்சுறுத்தும் ஒரு பெரிய ஆபத்தாக மாறியிருக்கிறது.

'எர்ன்ஸ்ட் அண்ட் யங்' (EY) நிறுவனம் நடத்திய சமீபத்திய ஆய்வின்படி, இந்தியாவில் மக்கள் தங்களது மொபைல் போன்களில் ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக ஐந்து மணி நேரம் வரை செலவிடுகிறார்கள். இதில் அதிர்ச்சியூட்டும் விஷயம் என்னவென்றால், இந்த நேரத்தில் 70% சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் கேம்களுக்கே செலவாகிறது.

பெரியவர்களின் இந்த பழக்கம் குழந்தைகளையும் மிக மோசமாகப் பாதித்துள்ளது. சிபிஎஸ்இ (CBSE) பள்ளிகளின் தேசிய கவுன்சில் நடத்திய மற்றொரு ஆய்வில், 74% பள்ளி மாணவர்கள் பொழுதுபோக்கு விஷயங்களுக்காக மட்டுமே ஒரு நாளைக்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாகவும், 21% மாணவர்கள் நான்கு மணி நேரத்திற்கு மேலாகவும் மொபைல் திரைகளைப் பார்ப்பது தெரியவந்துள்ளது. இதன் விளைவாக, வகுப்பறையில் மாணவர்களின் கவனக்குறைவும், நினைவாற்றல் குறைபாடும் பெருமளவு அதிகரித்துள்ளதாக 69% ஆசிரியர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.

சிறு வயதிலேயே தொடங்கும் ஆபத்து

டெல்லி எய்ம்ஸ் (AIIMS) மருத்துவமனை மற்றும் இந்திய குழந்தைகள் நல மருத்துவக் கழகம் இணைந்து நடத்திய ஆய்வில், இந்தியாவில் ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் சராசரியாக 2.2 மணி நேரமும், இரண்டு வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் 1.2 மணி நேரமும் மொபைல் திரைகளை பார்ப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.

உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் (WHO) வழிகாட்டுதலின்படி, ஒரு வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு திரை முற்றிலும் இருக்க கூடாது. இரண்டு முதல் ஐந்து வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கும் குறைவாக மட்டுமே மொபைல் பார்க்க அனுமதிக்க வேண்டும். ஆனால், எதார்த்தத்தில் குழந்தைகள் இந்த எல்லையை தாண்டிப் பயன்படுத்துவது அவர்களின் ஒட்டுமொத்த மூளை வளர்ச்சியையும் பாதிக்கிறது.

மருத்துவர்கள் சுட்டிக்காட்டும் முக்கியப் பிரச்சனைகள்

குழந்தைகள் மொபைல் போன்களுக்கு அடிமையாவதற்கு பெற்றோர்களின் சில எளிய தவறுகளே முக்கியக் காரணம் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

  • சாப்பிடும்போது மொபைல் தருவது: குழந்தைகள் சமத்தாக சாப்பிட வேண்டும் என்பதற்காக பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் மொபைலில் கார்ட்டூன் வைத்து கொடுக்கும் வழக்கத்தை கொண்டுள்ளனர். குழந்தை நல மருத்துவர் நரேஷ் குப்தா கூறும்போது, "முன்பெல்லாம் காய்ச்சல், சளி என்று குழந்தைகளை அழைத்து வந்த பெற்றோர்கள், இப்போது ஸ்மார்ட்போன் அடிமைத்தனத்திலிருந்து குழந்தைகளை எப்படி மீட்பது என்று ஆலோசனைக் கேட்டு வருகிறார்கள்" என்கிறார். இதனால் குழந்தைகளுக்குக் கண் எரிச்சல், கவனக்குறைவு, தூக்கமின்மை போன்ற கோளாறுகள் ஏற்படுகின்றன.
  • பேச்சுத் திறன் குறைபாடு: மற்றொரு குழந்தை நல மருத்துவரான கணேஷ் பாட்டீல், "மொபைல் பார்த்துக்கொண்டே சாப்பிடும் குழந்தைகளுக்கு உணவின் சுவையோ, அதன் அளவோ தெரிவதில்லை. மொபைல் போன் இல்லையென்றால் சாப்பிடவே மாட்டேன் என்று குழந்தைகள் அடம் பிடிக்க இதுவே காரணமாகிறது. மேலும், திரைகளை மட்டுமே பார்த்துக் கொண்டிருப்பதால், பெற்றோர்களுடன் பேசும் நேரம் குறைந்து, குழந்தைகளின் பேச்சுத் திறனும், மொழியறிவும் தாமதமாகிறது" என்று எச்சரிக்கிறார்.
  • மூளை வளர்ச்சி பாதிப்பு: எய்ம்ஸ் மருத்துவர் ராகேஷ் பாக்டி மற்றும் குழந்தை நல நிபுணர் யாச்சிகா வசிஷ்ட் ஆகியோர் கூறும்போது, "குழந்தைகளின் ஆரம்பக்கால மூளை வளர்ச்சி என்பது ஒருதலைப்பட்சமான மொபைல் திரைகளைப் பார்ப்பதால் ஏற்படுவதில்லை. அது பெற்றோர்கள் மற்றும் சுற்றியுள்ளவர்களுடன் நேரடியாகப் பேசிப் பழகுவதன் மூலமே சாத்தியமாகும். அளவுக்கு அதிகமான திரை பயன்பாடு குழந்தைகளின் சமூகத் திறனைக் குறைத்து, அவர்களைத் தனிமைப்படுத்தி விடுகிறது. உடல் பருமன் மற்றும் மன அழுத்தத்திற்கும் இது வழிவகுக்கிறது" என்று விளக்குகின்றனர்.

பெற்றோர்களின் தவிப்பும் எதார்த்தமும்

பெற்றோர்கள் தரப்பில் இதற்கு சில எதார்த்தமான காரணங்களும் முன்வைக்கப்படுகின்றன. வீட்டில் வேலைகளை கவனிக்கும்போது குழந்தைகளை தனியாக அமர வைக்கவும், பயணங்களின்போது அவர்கள் அடம் பிடிக்காமல் இருக்கவும் மொபைல் போன்கள் ஒரு தற்காலிக தீர்வாக பயன்படுவதாக பெற்றோர்கள் கூறுகின்றனர்.

அதேபோல், வெளியில் விளையாடினால் கொசுக்கடி, வெயில், அழுக்கு மற்றும் பாதுகாப்புப் பிரச்சினைகள் இருப்பதால் குழந்தைகளை வீட்டிற்குள்ளேயே வைத்திருக்க வேண்டியுள்ளது என்றும், அப்போது அவர்களுக்கு மொபைல் போனைத் தவிர வேறு வழிகள் தெரிவதில்லை என்றும் சில பெற்றோர்கள் தங்களின் எதார்த்தமான சூழலை வெளிப்படுத்துகின்றனர்.

தீர்வை நோக்கிய கூட்டு முயற்சி

இந்த டிஜிட்டல் அடிமைத்தனத்திலிருந்து குழந்தைகளை காக்க கர்நாடக அரசு ஒரு முன்னோடி முயற்சியாக, 16 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தக் கடந்த மார்ச் மாதம் தடை விதித்துள்ளது. அரசாங்கத்தின் இத்தகைய சட்டங்கள் ஒருபுறமிருந்தாலும், வீடுகளில் பெற்றோர்களின் கண்காணிப்பு மிக அவசியமாகும்.

மருத்துவர்கள் இதற்கான சில எளிய நடைமுறைத் தீர்வுகளை பரிந்துரைக்கின்றனர்:

  • சாப்பிடும் நேரத்திலும், தூங்குவதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பும் வீட்டில் யாருமே மொபைல் போன்களைப் பயன்படுத்தக் கூடாது என்ற விதியை உருவாக்க வேண்டும்.
  • மொபைலுக்குப் பதிலாகக் கதைகள் சொல்வது, புத்தகம் வாசிப்பது, ஓவியம் வரைவது மற்றும் வீட்டிற்குள் விளையாடும் புதிர்கள் போன்ற பழக்கங்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
  • மாலை நேரங்களில் குழந்தைகளை வெளியில் அழைத்துச் சென்று மற்ற குழந்தைகளுடன் விளையாட அனுமதிக்க வேண்டும்.
  • மொபைல் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும், பெற்றோரின் கட்டுப்பாட்டு பக்கங்களை பயன்படுத்தி, அவர்கள் என்ன பார்க்கிறார்கள் என்பதை கண்காணிக்க வேண்டும்.
  • டிஜிட்டல் திரைகளைத் தாண்டி, குழந்தைகளுடன் நேரடியாக பேசி நேரத்தை செலவிடுவதே அவர்களின் ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்திற்கு அடித்தளமாகும்.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10353947/

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/1548755

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