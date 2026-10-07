உங்கள் பார்வையை மெல்லப் பறிக்கும் 8 அன்றாட பழக்கங்கள் - உங்ககிட்ட இருக்கா?
பார்வையில் பெரியதாக எந்த மாற்றமும் தெரியவில்லை என்றாலும், குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் கண் பரிசோதனை செய்வது நல்லது.
Published : October 7, 2026 at 7:00 AM IST
நமது உடலின் மிக முக்கியமான உறுப்புகளில் ஒன்று கண்கள். சுற்றியுள்ள உலகை ரசிக்கவும், அன்றாட பணிகளை செய்யவும் கண்கள் எப்போதும் இயங்கிக்கொண்டே இருக்கின்றன. ஆனால், கணினி மற்றும் கைபேசி பயன்பாடு அதிகரித்துள்ள இக்காலத்தில், நமக்கு தெரியாமல் நாம் செய்யும் சில சிறிய தவறுகள் பார்வையை மெல்ல மெல்லப் பாதிக்கின்றன.
கண்ணில் லேசான சோர்வு ஏற்படும்போது அதை பெரும்பாலானோர் பெரிதாகப் பொருட்படுத்துவதில்லை. இருப்பினும், தொடர்ந்து செய்யப்படும் தவறான பழக்கங்கள் நாளடைவில் பார்வையை பலவீனப்படுத்தும் அளவுக்கு கொண்டுசென்றுவிடும். எனவே, கண் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க நாம் உடனடியாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய சில அன்றாட வழக்கங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அதிக நேரம் திரை பார்ப்பது
இன்றைய சூழலில் செல்போன், கணினி, தொலைக்காட்சி போன்ற திரைகளைத் தவிர்க்க முடியாது. ஆனால், எந்தவித இடைவெளியுமின்றி தொடர்ந்து திரையை பார்ப்பது கண்களுக்கு அதிக அழுத்தத்தை கொடுக்கிறது. இதனால் கண்கள் வறட்சி அடைதல், பார்வை மங்குதல் மற்றும் தலைவலி போன்ற சிரமங்கள் உருவாகின்றன. மேலும், திரையிலிருந்து வரும் ஒளி இரவில் இயல்பான தூக்கத்தையும் பாதிக்கிறது.
வெயிலில் பாதுகாப்பு கண்ணாடியை தவிர்ப்பது
வெளியில் செல்லும்போது சூரிய ஒளியில் இருந்து கண்களுக்கு சரியான பாதுகாப்பு தராதது நீண்ட கால பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். வெயிலில் இருந்து வரும் கடுமையான கதிர்கள், கண்களில் புரை ஏற்படுவது மற்றும் பார்வை திறன் குறையும் பல்வேறு கோளாறுகளுக்கு காரணமாகின்றன. எனவே, அதிக வெயிலில் வெளியில் செல்லும்போது பாதுகாப்பான வெயில் கண்ணாடிகளைப் (Sunglasses) பயன்படுத்துவது நல்லது.
கண்களை அடிக்கடி தேய்ப்பது
கண்களில் சோர்வோ அல்லது அரிப்போ ஏற்படும்போது, பலர் உடனடியாக கண்களை கைகளால் தேய்க்கிறார்கள். ஆனால், நம் கைகளில் இருக்கும் தூசிகளும் கிருமிகளும் கண்கள் வழியாக உள்ளே சென்று அலர்ஜியை உருவாக்கக்கூடும். தொடர்ந்து அதிக அழுத்தம் கொடுத்து கண்களை தேய்ப்பது பார்வையை பாதுகாக்கும் ஜவ்வுப் பகுதியை சேதப்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.
லென்ஸ் பராமரிப்பில் கவனம் இல்லாமை
காண்டாக்ட் லென்ஸ் (Contact Lens) பயன்படுத்துபவர்கள் அதை முறையான தூய்மையுடன் பராமரிப்பது மிகவும் அவசியம். அசுத்தமான கை அல்லது முறையற்ற திரவங்களை பயன்படுத்துவது கிருமி தொற்றுகளுக்கு வழிவகுக்கும். இது கண்களில் தீவிரமான அலர்ஜியையும் புண்களையும் ஏற்படுத்தக்கூடும்.
கண் பரிசோதனையை தவிர்ப்பது
பார்வையில் பெரியதாக எந்த மாற்றமும் தெரியவில்லை என்றாலும், குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் கண் பரிசோதனை செய்வது நல்லது. சில முக்கியமான கண் சார்ந்த பாதிப்புகள் ஆரம்ப காலத்தில் எந்த அறிகுறியையும் காட்டாது. முறையான பரிசோதனை செய்யாதபோது, இத்தகைய பிரச்சனைகள் முற்றும் வரை நமக்கு தெரியாமலே போய்விடும்.
போதிய நீர் அருந்தாமல் இருப்பது
உடலில் போதுமான தண்ணீர் அளவு இல்லையென்றால், அது கண்களையும் நேரடியாக பாதிக்கும். போதிய அளவு தண்ணீர் குடிக்காதபோது, கண்ணீர் உருவாக்கம் குறைந்து கண்கள் வறண்டு போகும். இது கண்களில் எரிச்சலையும் அசௌகரியத்தையும் உண்டாக்கும்.
தூக்கமின்மை
நாள் முழுவதும் இயங்கும் கண்களுக்கு ஓய்வு பெறவும், தேவையான ஈரப்பதத்தை தக்கவைக்கவும் தூக்கம் மிகவும் அவசியம். தூக்கமின்மை தொடரும்போது கண்கள் வறட்சி அடைவதுடன், கண் சோர்வு மற்றும் பார்வை மங்குதல் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன.
சத்துக்களற்ற உணவு முறை
நாம் சாப்பிடும் உணவும் கண் ஆரோக்கியத்திற்கு மிக முக்கியம். காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் சத்தான உணவுகளைத் தவிர்க்கும்போது, கண்கள் பலவீனமடைகின்றன. வைட்டமின் ஏ, சி, ஈ நிறைந்த உணவுகளையும், காய்கறிகளையும் உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது கண்களை நீண்ட காலம் ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவும்.
சிறிய கவனமும், முறையான பராமரிப்பும் இருந்தால் மட்டுமே நமது கண் பார்வையை ஆயுள் முழுமைக்கும் தெளிவாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்க முடியும்.
ஆய்வு:
https://health.clevelandclinic.org/do-sunglasses-protect-your-eyes
https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/fabulous-foods-your-eyes