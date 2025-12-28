சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வரப்பிரசாதமாகும் மஞ்சள்: ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தும் புதிய மருத்துவ கண்டுபிடிப்பு!
குர்குமின் சப்ளிமெண்ட்களை எடுத்துக்கொண்டவர்களுக்கு ரத்த அழுத்தத்தில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் தெரிந்தது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : December 28, 2025 at 2:28 PM IST
உலகளவில் நீரிழிவு நோய் ஒரு அமைதியான கொள்ளை நோயாக உருவெடுத்துள்ளது. நீரிழிவு நோய் பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு ரத்த அழுத்தம் அதிகரிப்பது என்பது மிகவும் பொதுவான ஒன்று. இது காலப்போக்கில் இதயம் மற்றும் சிறுநீரகம் தொடர்பான கடுமையான பாதிப்புகளை உண்டாக்குகிறது.
இந்நிலையில், நமது சமையலறையில் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் 'மஞ்சள்', நீரிழிவு நோயாளிகளின் ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதில் மிகச்சிறந்த பங்காற்றுகிறது என்பது சமீபத்திய மருத்துவ ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
ஆய்வு சொல்வது என்ன? சமீபத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவ ஆய்வின்படி (BMJ), மஞ்சளில் உள்ள 'குர்குமின்' என்ற வேதிப்பொருள் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க பெரிதும் உதவுகிறது. நீண்ட நாட்களாக வகை-2 நீரிழிவு உள்ளவர்களை கொண்டு நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வில், குர்குமின் சப்ளிமெண்ட்களை எடுத்துக்கொண்டவர்களுக்கு ரத்த அழுத்தத்தில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் தெரிந்தது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எவ்வாறு செயல்படுகிறது? மஞ்சள் எவ்வாறு ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது என்பதற்கு ஆய்வாளர்கள் சில முக்கிய காரணங்களைக் கூறுகின்றனர்.
வீக்கத்தைக் குறைத்தல்: நீரிழிவு நோயினால் உடலில் ஏற்படும் உட்புற வீக்கங்கள் (Inflammation) ரத்த நாளங்களை இறுக்கமடையச் செய்கின்றன. மஞ்சளில் உள்ள குர்குமின் இந்த வீக்கத்தைக் குறைத்து, ரத்த நாளங்களைச் சீரமைக்கிறது.
ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தம்: உடலில் உள்ள தேவையற்ற நச்சுக்களை வெளியேற்றுவதன் மூலம், இதயத் துடிப்பு மற்றும் ரத்த ஓட்டத்தை இது சீராக்குகிறது.
ரத்த நாளங்களின் நெகிழ்வுத்தன்மை: ரத்த நாளங்களின் உட்சுவர் (Endothelial function) மென்மையாகவும், நெகிழ்வுத்தன்மையுடனும் இருக்க மஞ்சள் உதவுகிறது. இதனால் இதயம் ரத்தத்தை இறைக்க அதிக சிரமப்பட வேண்டிய அவசியம் இருப்பதில்லை.
இந்த ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களுக்குத் தொடர்ந்து சில வாரங்கள் குர்குமின் வழங்கப்பட்டது. முடிவில், அவர்களின் சிஸ்டாலிக் (Systolic) மற்றும் டயஸ்டாலிக் (Diastolic) ஆகிய இரண்டு வகை ரத்த அழுத்த அளவுகளுமே ஆரோக்கியமான நிலைக்குக் கீழ் வந்தது கண்டறியப்பட்டது. குறிப்பாக, அதிக உடல் எடை கொண்ட நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு இது இன்னும் சிறப்பான பலனைத் தந்தது கவனிக்கத்தக்கது.
கவனிக்க வேண்டியவை! மஞ்சள் ஆரோக்கியமானது என்றாலும், நீரிழிவு மற்றும் ரத்த அழுத்தத்திற்கு ஏற்கனவே மருந்து உட்கொள்பவர்கள் சில விஷயங்களைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
சமையலில் பயன்படுத்தும் மஞ்சளை விட, மருத்துவ ரீதியாகப் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட 'குர்குமின்' சப்ளிமெண்ட்கள் அதிக வீரியம் கொண்டவை. எனவே, இவற்றை நீங்களாகவே எடுத்துக் கொள்ளாமல், ஒரு மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெற்ற பிறகே உங்கள் உணவு முறையில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில், சில மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளும்போது மஞ்சள் அவற்றின் வேகத்தை அதிகரிக்கவோ அல்லது குறைக்கவோ வாய்ப்புள்ளது.
இயற்கை மருந்துகள் எப்போதும் பக்கவிளைவுகள் அற்றவை என்பதில்லை, ஆனால் சரியான அளவில் பயன்படுத்தினால் அவை நவீன மருத்துவத்திற்கு இணையான பலனைத் தரும். இந்த ஆய்வு முடிவுகள், நீரிழிவு நோயாளிகள் தங்கள் இதய ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்க மஞ்சள் ஒரு சிறந்த துணையாக இருக்கும் என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.