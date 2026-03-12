ETV Bharat / health

சர்க்கரை நோய்க்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் 'டிசைனர் அரிசி'! சக்கரை நோயாளிகள் இனி பயமில்லாமல் சாதம் சாப்பிடலாம்!

சாதாரண வெள்ளை அரிசியை சாப்பிட்டவுடன் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு வேகமாக உயரும். ஆனால், இந்த அரிசியின் கிளைசெமிக் குறியீடு 55-க்கும் குறைவாக இருப்பதால், இது சர்க்கரை அளவை சீராக வைக்க உதவுகிறது என்கிறது ஆய்வு.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : March 12, 2026 at 4:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

நமது தட்டில் இருக்கும் ஒரு கைப்பிடி சோறு, வெறும் பசியை தீர்க்கும் விஷயம் மட்டுமல்ல, அது நம் உடலின் இயக்கத்தை தீர்மானிக்கும் எரிபொருள் என்பதை அனைவரும் உணர்ந்திருப்போம். காலையில் இட்லி, தோசை, மதியம் சாதம் என நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு தருணமும் அரிசியோடு பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், இன்று "சர்க்கரை வந்துவிடுமோ?" என்ற பயத்தில் பலரும் தங்களுக்கு பிடித்தமான இந்த வெள்ளை சோற்றை தவிர்க்க தொடங்கியுள்ளனர். ஒருபுறம் சர்க்கரை நோய், மறுபுறம் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு என நாம் சந்திக்கும் இந்த முரண்பட்ட ஆரோக்கிய போருக்கு, நாம் உண்ணும் அதே சோற்றின் மூலமே ஒரு தீர்வை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள்.

திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள தேசிய இடைநிலை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (CSIR-NIIST), அரிசியின் மூலக்கூறுகளை மாற்றி அமைத்து 'டிசைனர் ரைஸ்' (Designer Rice) எனும் புரட்சிகரமான புதிய வகை அரிசியை கண்டுபிடித்துள்ளனர். இந்த ஆய்வு, நாம் காலம் காலமாக பின்பற்றி வரும் உணவு பழக்கத்தை மாற்றாமல், நாம் உண்ணும் அதே சோற்றின் தரத்தை மட்டும் உயர்த்தி, நோயற்ற வாழ்விற்கு வழிவகுக்கிறது.

'டிசைனர் ரைஸ்' என்றால்?

வழக்கமாக அரிசியில் சத்துக்களை சேர்க்க வேண்டுமானால், அதன் மேல்பகுதியில் வைட்டமின்களை தெளிப்பார்கள். ஆனால், CSIR-NIIST விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ள 'டிசைனர் ரைஸ்' முற்றிலும் மாறுபட்டது. இது அரிசியின் உட்கட்டமைப்பையே மாற்றி அமைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது மரபணு மாற்றப்பட்ட (GMO) அரிசி கிடையாது, மாறாக உணவு பதப்படுத்தும் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு 'சூப்பர் ஃபுட்' என்கின்றனர்.

இது குறித்து CSIR-NIIST அமைப்பின் இயக்குனர் டாக்டர் சி. ஆனந்தராமகிருஷ்ணன் ஒரு அழகான உதாரணத்தை கூறுகிறார். "சாதாரண அரிசியை சர்க்கரை செங்கற்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு வீடாகக் கருதினால், எங்கள் குழு அந்த வீட்டைப் பிரித்து எடுத்து, அதிலுள்ள அதிகப்படியான சர்க்கரை செங்கற்களை அகற்றிவிட்டு, அதற்கு பதிலாக வலிமையான 'புரதத் தூண்களை' (Protein Beams) வைத்து மீண்டும் கட்டியிருக்கிறது" என்கிறார்.

இது எப்படித் தயாரிக்கப்படுகிறது?

அரிசி ஆலைகளில் தீட்டப்படும்போது கிடைக்கும் 'உடைந்த அரிசி' (Broken Rice) பொதுவாக குறைந்த விலைக்கு விற்கப்படும். விஞ்ஞானிகள் இந்த உடைந்த அரிசியை எடுத்து பொடியாக்குகிறார்கள். அந்த பொடியுடன் உடலுக்கு தேவையான புரதம், இரும்புச்சத்து, ஃபோலிக் அமிலம் மற்றும் வைட்டமின் B12 ஆகியவற்றை சரியான விகிதத்தில் கலக்கிறார்கள்.

பின்னர் நவீன இயந்திரங்கள் மூலம் இந்த கலவையை மீண்டும் நாம் அன்றாடம் பார்க்கும் அரிசியின் வடிவத்திலேயே உருவாக்குகிறார்கள். இது பார்ப்பதற்கும், சமைப்பதற்கும், சுவைப்பதற்கும் நாம் வழக்கமாகப் பயன்படுத்தும் அரிசியைப் போலவே இருக்கும்.

இரட்டை பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வு

இந்த 'டிசைனர் ரைஸ்' இந்தியாவின் இரண்டு முக்கியமான ஆரோக்கியப் பிரச்சனைகளை ஒரே நேரத்தில் தீர்க்கிறது,

  • சர்க்கரை நோய் கட்டுப்பாடு: சாதாரண வெள்ளை அரிசியை சாப்பிட்டவுடன் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு வேகமாக உயரும். ஆனால், இந்த அரிசியின் கிளைசெமிக் குறியீடு (GI) 55-க்கும் குறைவாக இருப்பதால் (Low Glycaemic Index), இது மெதுவாக செரிமானமாகி ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை சீராக வைக்க உதவுகிறது.
  • பசி : இந்தியாவில் பலருக்குப் போதுமான அளவு கலோரிகள் கிடைத்துவிடுகிறது, ஆனால் உடலில் புரதமும் தாதுக்களும் குறைவாகவே இருக்கின்றன. சாதாரண அரிசியில் 6% முதல் 8% வரை மட்டுமே புரதம் இருக்கும் நிலையில், இந்த வடிவமைக்கப்பட்ட அரிசியில் 20%க்கும் அதிகமான புரதம் உள்ளது. மேலும், இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள இரும்புச்சத்து ரத்த சோகையை போக்க உதவுகிறது.

ஆய்வகத்திலிருந்து உங்கள் வீட்டு சமையலறைக்கு

இந்த தொழில்நுட்பம் வெறும் ஆய்வகத்தோடு நின்றுவிட கூடாது என்பதில் விஞ்ஞானிகள் உறுதியாக உள்ளனர். இதற்காக 'டாடா கன்சியூமர் புரோடக்ட்ஸ் லிமிடெட்' (Tata Consumer Products Limited) போன்ற பெரிய நிறுவனங்களுடன் தொழில்முறை ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. விரைவில் இந்த அரிசி சாமானிய மக்களின் கைகளுக்கும் கிடைக்கும்.

"இதில் புரதச் சத்து அதிகமாக இருப்பதால், சாதாரண அரிசியை விட இது சுவையாக இருக்கிறது" என்கிறார் டாக்டர் ஆனந்தராமகிருஷ்ணன். மக்கள் தங்கள் உணவுப் பழக்கத்தையோ அல்லது கலாச்சாரத்தையோ மாற்றிக்கொள்ளத் தேவையில்லை. விலையுயர்ந்த கினோவா (Quinoa) போன்ற உணவுகளுக்கு மாறாமலே, தங்களுக்குப் பிடித்தமான சோற்றையே மூன்று மடங்கு அதிக ஊட்டச்சத்துடன் உண்ண முடியும் என்பதுதான் இந்த திட்டத்தின் மிகப்பெரிய வெற்றி என்கின்றனர்.

விவசாயிகளுக்கான லாபம்

இந்தத் திட்டம் உடல்நலத்திற்கு மட்டுமல்லாமல், பொருளாதார ரீதியாகவும் பலன் தரக்கூடியது. ஆலைகளில் வீணாகும் அல்லது மிகக் குறைந்த விலைக்குப் போகும் உடைந்த அரிசிக்கு இந்த தொழில்நுட்பம் மூலம் ஒரு புதிய மதிப்புக் கிடைக்கிறது.

இதையும் படிங்க:

வெயில் காலம் வந்தாச்சு..உடல் உபாதைகளை தடுக்க மறக்காம இளநீர் குடிங்க!

கோடையில் வாக்கிங் செல்ல உகந்த நேரம் எது? 10k இலக்கை அடைய இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க!

கோடை வெயிலை சமாளிக்க இந்த பழங்களை சாப்பிட்டால் போதும் - ஆய்வு சொல்வது இதுதான்!

இளமையாக இருக்க ஆசையா? உணவுக்கு முன் உங்களை சுற்றியுள்ள 'நெகட்டிவ்' மனிதர்களை குறையுங்கள்!

TAGGED:

RICE THAT FIGHT DIABATES
டிசைனர் ரைஸ்
LOW GI RICE
PROTEIN RICH RICE
DESIGNER RICE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.