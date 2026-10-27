கர்ப்ப காலத்தில் மீன் சாப்பிடுவது ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்குமா? ஆய்வு சொல்வது என்ன?
கர்ப்பத்திற்கு முன்பு அதிகளவில் மீன் சாப்பிட்ட பெண்களுக்கு, கர்ப்ப காலத்தில் தொடக்கத்தில் ஏற்படும் ரத்த அழுத்தப் பிரச்சனை 34 சதவீதம் வரை குறைவாக இருந்தது கண்டறியப்பட்டது.
Published : October 27, 2026 at 7:01 AM IST
கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் ரத்த அழுத்த பிரச்சனைகள் உலகம் முழுவதும் உள்ள பல தாய்மார்களை பாதிக்கும் பொதுவான சவால்களில் ஒன்றாக உள்ளது. குறிப்பாக, கர்ப்ப கால உயர் ரத்த அழுத்தம் (Gestational Hypertension) மற்றும் பிரீ எக்ளம்சியா (Preeclampsia) போன்ற பாதிப்புகள் தாய் மற்றும் சேய் இருவரின் ஆரோக்கியத்தையும் நேரடியாக பாதிக்கக்கூடியவை.
உணவுமுறை என்பது எப்போதுமே நம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்பதால், கர்ப்பத்திற்கு முன்பும் சரி, கர்ப்ப காலத்திலும் சரி, நாம் உட்கொள்ளும் உணவு இந்த ஆபத்தை குறைக்க உதவுமா என்பதை புரிந்துகொள்வது அவசியமாகிறது. ஜப்பானை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் இது குறித்து மேற்கொண்ட ஒரு புதிய ஆய்வு, கர்ப்ப காலத்தில் மீன் சாப்பிடுவதற்கும் ரத்த அழுத்த பிரச்சனைகளுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை ஆராய்ந்துள்ளது.
கர்ப்ப காலத்தில் ரத்த அழுத்த பிரச்சனை:
மீனில் ஒமேகா-3 ஃபேட்டி ஆசிட் (n-3 PUFA) எனப்படும் சத்து அதிகளவில் நிறைந்துள்ளது. இது ரத்த நாளங்களின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பதிலும், உடலில் ஏற்படும் வீக்கத்தை குறைப்பதிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இருப்பினும், மீன் சாப்பிடுவதற்கும் கர்ப்ப கால ரத்த அழுத்த பிரச்சனைகளுக்கும் என்ன தொடர்பு என்பது குறித்த தெளிவான தரவுகள் இதுவரை குறைவாகவே இருந்தன.
இந்த ஆய்வை ஜப்பானின் குன்மா பல்கலைக்கழக மருத்துவ பள்ளியின் மகப்பேறியல் மற்றும் மகளிர் மருத்துவ துறையை சேர்ந்த ஆய்வாளர் தாகுயா இனூய், டோயாமா பல்கலைக்கழகத்தின் பொது சுகாதார துறை பேராசிரியர் எய்ஜி யோஷியோகா மற்றும் குன்மா பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர் கெய் ஹமசாகி ஆகியோர் தலைமையிலான குழுவினர் மேற்கொண்டனர்.
கர்ப்ப காலத்தில் ஒமேகா-3 சத்தின் முக்கியத்துவத்தை கருத்தில் கொண்டு, மீன் உட்கொள்ளல் தாய் மற்றும் குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை அறிய விரும்பி இந்த ஆய்வை தொடங்கினோம் என்று ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். இந்த ஆய்வு ஐரோப்பிய ஊட்டச்சத்து இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
ஆய்வின் முறைகள் மற்றும் தரவுகள்
ஜப்பான் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் குழந்தைகள் ஆய்வின் (JECS) கீழ், 86,009 பெண்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட தரவுகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் பகுப்பாய்வு செய்தனர். கர்ப்பத்திற்கு முந்தைய ஒரு வருட காலம் மற்றும் கர்ப்ப காலத்தின் நடு மற்றும் இறுதிப் பகுதி என இரண்டு கட்டங்களில் மீன் நுகர்வு மற்றும் கொழுப்பு அமிலங்களின் அளவு ஆகியவை கணக்கிடப்பட்டன.
ஆய்வில் பங்கேற்ற பெண்கள் அவர்களின் உணவு உட்கொள்ளும் அளவின் அடிப்படையில் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு, ஒட்டுமொத்த ரத்த அழுத்த பிரச்சனைகள் மற்றும் ஆரம்பகால பிரச்சனைகள் குறித்து ஆராயப்பட்டன.
ஆய்வின் முடிவுகள் கூறுவது என்ன?
கர்ப்பத்திற்கு முன்பு மீன் சாப்பிடுவதற்கும், கர்ப்ப காலத்தில் சாப்பிடுவதற்கும் தனித்தனி பலன்கள் இருப்பது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
- கர்ப்பத்திற்கு முன்பு அதிகளவில் மீன் சாப்பிட்ட பெண்களுக்கு, கர்ப்ப காலத்தில் தொடக்கத்தில் ஏற்படும் ரத்த அழுத்தப் பிரச்சனை 34 சதவீதம் வரை குறைவாக இருந்தது கண்டறியப்பட்டது.
- குறிப்பாக, முதல்முறையாக கர்ப்பம் தரித்த பெண்களிடம் இந்த தாக்கம் இன்னும் அதிகமாக இருந்தது, அவர்களுக்கு இந்த ஆபத்து 43 சதவீதம் வரை குறைந்துள்ளது.
- அதேபோல், கர்ப்ப காலத்தில் மீன் சாப்பிட்ட பெண்களுக்கு ஒட்டுமொத்த ரத்த அழுத்த பிரச்சனை மற்றும் பிற்காலத்தில் ஏற்படும் ரத்த அழுத்த பிரச்சனைகளின் ஆபத்து கணிசமாக குறைந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது. முதல்முறை கர்ப்பம் தரித்த பெண்களுக்கு இது 21 சதவீதம் வரை குறைவதை காட்டியது.
அதே நேரத்தில், கொழுப்பு அமிலங்களின் அளவுகள் மட்டும் தனியாக இந்த மாற்றத்திற்கு காரணம் என்று உறுதியாக கூற முடியாது என்றும், முதல்முறை தாய்மை அடைபவர்களுக்கே இந்த நன்மைகள் அதிகம் கிடைத்துள்ளதாகவும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
கர்ப்ப கால உணவுமுறையில் இதன் தாக்கம்
குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள திட்டமிடும் பெண்களுக்கும், கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் இந்த முடிவுகள் உணவுமுறை ஆலோசனைகளில் உதவியாக இருக்கும். ஆரோக்கியமான கர்ப்ப காலத்திற்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்தை பெற, கர்ப்பத்திற்கு முன்பிருந்தே மீன் உணவை உட்கொள்வது நல்லது என்று ஆய்வாளர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.
எனினும், இது ஒரு நேரடியான கட்டுப்பாட்டு சோதனை அல்ல என்பதால், மீன் மட்டுமே இந்த பிரச்சனையை முழுமையாக தடுக்கும் என்று உறுதியாகக் கூற முடியாது. மீன் உணவின் உண்மையான பலன்கள் குறித்து மேலும் துல்லியமாகத் தெரிந்துகொள்ள எதிர்காலத்தில் கூடுதல் ஆய்வுகள் தேவைப்படுகின்றன.
ஆய்வு:
https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-026-04103-7