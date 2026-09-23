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உஷார்! அடிக்கடி பெயின் கில்லர் சாப்பிட்டால் கிட்னி பாதிக்கும்: அரசு எச்சரிக்கை!

வலி நிவாரணி மருந்துகளை மருத்துவரின் பரிந்துரையின்றி தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது நாள்பட்ட சிறுநீரக நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும் என மத்திய மருந்துகள் தரக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு (CDSCO) எச்சரித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 23, 2026 at 1:25 PM IST

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உடலில் எங்கு வலி எடுத்தாலும், அல்லது லேசான காய்ச்சல் வந்தாலும் உடனே நாமாகவே மெடிக்கல் ஷாப் சென்று ஒரு வலி நிவாரணியையோ (Painkiller) அல்லது ஆன்டிபயாட்டிக் (Antibiotic) மாத்திரையையோ வாங்கி விழுங்குவது இன்றைக்கு பலருடைய அன்றாட பழக்கமாகவே மாறிவிட்டது.

"இது சின்ன தலைவலிதானே", "இந்த மாத்திரை போட்டா உடனே சரியாயிடும்" என்று நாமே முடிவு செய்து, மருத்துவரிடம் கேட்காமல் மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்வது நமக்கு மிகவும் சாதாரணமான ஒன்றாக தோன்றலாம்.

ஆனால், எந்தவித கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் இப்படி தொடர்ந்து மாத்திரைகளை சாப்பிடுவது நம் உடலின் மிக முக்கியமான உறுப்பான சிறுநீரகங்களை மிக கடுமையாக பாதிக்கும் என்று இந்திய மத்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு (CDSCO) எச்சரித்துள்ளது.

நாம் அசால்ட்டாக சாப்பிடும் ஒரு மாத்திரை, நாளடைவில் நம் சிறுநீரக செயல்பாட்டையே முடக்கிவிடும் அபாயம் கொண்டது என்பதை அனைவரும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும்.

CDSCO எச்சரிக்கை!

மருத்துவரின் முறையான ஆலோசனை இன்றி தன்னிச்சையாக வலி நிவாரணிகளையும், கிருமிநாசினி மாத்திரைகளான ஆன்டிபயாட்டிக்குகளையும் பயன்படுத்துவது சிறுநீரக பாதிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்றும், நுண்கிருமி எதிர்ப்பாற்றல் (Antimicrobial Resistance) எனப்படும் ஆபத்தை அதிகரிக்கும் என்றும் இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (CDSCO) சுற்றறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

இந்திய மருந்து மற்றும் அழகுசாதன பொருட்களுக்கான விதிகளின்படி, ஸ்டீராய்டு அல்லாத வலி நிவாரணி மாத்திரைகளும் (NSAIDs), ஆன்டிபயாட்டிக்குகளும் மருத்துவரின் பரிந்துரை சீட்டு இருந்தால் மட்டுமே விற்பனை செய்யப்பட வேண்டும்.

ஆனால், நடைமுறையில் இவை மிக எளிதாக வாங்கப்பட்டுப் பயன்படுத்தப்படுவதால்,CDSCO அமைப்பு பொதுமக்கள், மருத்துவர்கள், மருந்தக உரிமையாளர்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகளுக்கான சில முக்கியமான எச்சரிக்கைகளையும் வழிகாட்டுதல்களையும் அறிவித்துள்ளது.

பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை:

  • லேசான உடல்நல குறைவு, சாதாரண காய்ச்சல் அல்லது வைரஸ் தொற்றுகளுக்கு தன்னிச்சையாக ஆன்டிபயாட்டிக் மாத்திரைகளை வாங்கி சாப்பிடுவதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்.
  • மருத்துவர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மாத்திரை எழுதியிருந்தால், அதை அவர் கூறிய நாட்களுக்கு மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும். பாதியில் நிறுத்துவதோ அல்லது மீதமுள்ள மாத்திரைகளை வேறு நபர்களுக்கு கொடுப்பதோ கூடாது.
  • ஏற்கனவே சிறுநீரக பிரச்சனை அல்லது வேறு ஏதேனும் நாள்பட்ட நோய் உள்ளவர்கள், வலி நிவாரணிகளை பயன்படுத்தும் முன் கண்டிப்பாக தம் மருத்துவரிடம் அதை தெரிவிக்க வேண்டும்.
  • வலி அல்லது காய்ச்சல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால், நாமாக மாத்திரைகளை மாற்றி மாற்றி சாப்பிடுவதை விட்டுவிட்டு, உடனே மருத்துவரை சந்தித்து சரியான பரிசோதனை செய்துகொள்ள வேண்டும்.

மருத்துவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய வழிகாட்டுதல்கள்:

நோயாளியின் வயது, அவரது உடலின் தற்போதைய நிலை, சிறுநீரக செயல்பாடு மற்றும் பிற நோய்களை கருத்தில் கொண்டு மட்டுமே வலி நிவாரணிகளையும் ஆன்டிபயாட்டிக்குகளையும் பரிந்துரைக்க வேண்டும்.

வலி நிவாரணிகளை கொடுக்கும்போது, குறைந்தபட்ச அளவை (Lowest effective dose), குறைந்த நாட்களுக்கு மட்டுமே கொடுக்க வேண்டும்.

காய்ச்சல் அல்லது தொற்றுகளுக்கு பின்னால் இருக்கும் கிருமியின் தன்மையை ஆராய்ந்து, தேவைப்பட்டால் மட்டும் சரியான ஆன்டிபயாட்டி மாத்திரைகளை பரிந்துரைக்க வேண்டும். தேவையில்லாமல் பல மாத்திரைகளை ஒரே நேரத்தில் தருவதை தவிர்க்க வேண்டும்.

மருந்தக உரிமையாளர்களுக்கான (Pharmacies) உத்தரவு:

'செடூல் எச்' (Schedule H) மற்றும் 'செடூல் எச் 1' (Schedule H1) பிரிவில் வரும் மருந்துகளை, மருத்துவரின் முறையான பரிந்துரைச் சீட்டு இல்லாமல் மக்களுக்கு விநியோகிக்கக் கூடாது.

கடைகளுக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மருத்துவரின் ஆலோசனை இன்றி வலி நிவாரணிகளையோ, ஆன்டிபயாட்டிக்குகளையோ தாங்களாகவே பரிந்துரைத்து விற்பனை செய்ய கூடாது.

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TAGGED:

CDSCO
வலி நிவாரணி
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