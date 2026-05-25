பெண்களின் இதய ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கும் பி.சி.ஓ.டி: தற்காத்து கொள்வது எப்படி?
பிசிஓடி பாதிப்பு இருப்பவர்களுக்கு இன்சுலின் எதிர்ப்பு திறன் குறைவாக இருக்கும். இதனால் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரித்து, அது நாளடைவில் சர்க்கரை நோய்க்கு வழிவகுக்கிறது
Published : May 25, 2026 at 10:00 AM IST
பெண்களுக்கு ஏற்படும் பிசிஓடி (PCOD) பாதிப்பு என்பது வெறும் கருப்பை சார்ந்த அல்லது மாதவிடாய் சுழற்சி சார்ந்த ஒரு குறைபாடு மட்டுமே என்று பலரும் நினைக்கிறார்கள். இன்னும் சொல்லப்போனால், குழந்தைப்பேறு தள்ளிப்போகும் போதுதான் இதை பற்றி பலரும் கவலைப்படுகிறார்கள்.
ஆனால், பிசிஓடி என்பது ஒரு பெண்ணின் இதய ஆரோக்கியத்தோடு நேரடியாக தொடர்பு கொண்டது என்பதை பெரும்பாலானோர் கவனிப்பதில்லை. இளவயதில் ஒரு பெண்ணுக்கு தென்படும் பிசிஓடி அறிகுறிகள், அந்த பெண் தனது எதிர்காலத்தில் சந்திக்கப்போகும் இதய நோய்களுக்கான ஒரு ஆரம்பகால எச்சரிக்கை மணி என மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
இதனை சரியாகப் புரிந்துகொண்டு ஆரம்பத்திலேயே கவனிப்பது, பிற்காலத்தில் ஏற்படும் தீவிரமான இதய பாதிப்புகளை தவிர்க்க உதவும்.
பிசிஓடி-யும் இதய நோய்களும்:
இது குறித்து இதய சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் ரணிதா சஹா கூறுகையில், "பிசிஓடி என்பது வெறும் இனப்பெருக்க உறுப்பு சார்ந்த பிரச்சனை அல்ல, அது ஒரு பெண்ணின் ஒட்டுமொத்த வளர்சிதை மாற்றத்தையும் (Metabolism) பாதிக்கிறது. இந்த பாதிப்பு இருக்கும் பெண்களுக்கு ரத்த ஓட்டத்தில் மாறுபாடுகள் ஏற்படுவதுடன், இதய தமனிகளில் பாதிப்புகள் உண்டாவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்" என்கிறார்.
ஒரு பெண்ணுக்கு பிசிஓடி இருக்கும்போது, அவர் தனது 40 அல்லது 50 வயதில் மாரடைப்பு அல்லது பக்கவாதம் போன்ற பாதிப்புகளைச் சந்திக்கும் அபாயம் மற்ற பெண்களை விட இருமடங்கு அதிகமாக இருப்பதாக அவர் குறிப்பிடுகிறார்.
உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்
பிசிஓடி பாதிப்பு இருப்பவர்களுக்கு இன்சுலின் எதிர்ப்பு திறன் (Insulin Resistance) குறைவாக இருக்கும். இதனால் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரித்து, அது நாளடைவில் சர்க்கரை நோய்க்கு வழிவகுக்கிறது. இது மட்டுமல்லாமல், ரத்தத்தில் கெட்ட கொழுப்பின் அளவு அதிகரிப்பதும், ரத்த அழுத்தம் உயர்வதும் இதயத்திற்கு செல்லும் ரத்த நாளங்களை பாதிக்கின்றன.
ரத்த நாளங்களின் உட்புற சுவர்கள் தடிமனாவதால் ரத்த ஓட்டம் சீராக இருப்பதில்லை. இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் மிக மெதுவாக நடப்பதால், ஆரம்பத்தில் பெரிய அறிகுறிகள் தெரிவதில்லை. ஆனால், இவை ஒவ்வொன்றும் இதயத்தின் செயல்பாட்டை சீர்குலைக்க காத்திருக்கும் காரணிகளாகவே இருக்கின்றன.
வாழ்க்கை முறை மாற்றமே தீர்வு
டாக்டர் ரணிதா சஹா வலியுறுத்தும் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், பிசிஓடி பாதிப்புள்ள பெண்கள் வெறும் மருந்து மாத்திரைகளை மட்டும் நம்பி இருக்க கூடாது. அவர்கள் தங்களது அன்றாட உணவு முறையில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். குறிப்பாக சர்க்கரை மற்றும் மாவுச்சத்து அதிகமுள்ள உணவுகளை குறைத்து, புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளைச் சேர்த்துக் கொள்வது அவசியம் என்கிறார் மருத்துவர்.
உடல் எடையை சரியாகப் பராமரிப்பதன் மூலம் ஹார்மோன் மாற்றங்களைச் சரிசெய்ய முடியும். இது இதயத்தின் மீதான சுமையை கணிசமாகக் குறைக்கும். தினசரி உடற்பயிற்சி மற்றும் நடைப்பயிற்சி செய்வது ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுக்குள் வைக்க உதவும்.
அறிகுறிகள்
"மாதவிடாய் சுழற்சியில் மாற்றம் தெரிவது, திடீரென உடல் எடை அதிகரிப்பது, அதிகப்படியான சோர்வு மற்றும் முகத்தில் தேவையற்ற முடி வளர்ச்சி போன்றவை தென்படும் போதே முறையான மருத்துவ பரிசோதனை செய்துகொள்வது நல்லது.
இதனை வெறும் ஹார்மோன் கோளாறு என்று மட்டும் பார்க்காமல், நமது இதயத்தை பாதுகாப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக கருத வேண்டும். முன்கூட்டியே இதைக் கண்டறிந்து முறையான வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றினால், எதிர்காலத்தில் வரும் இதய நோய்களில் இருந்து பெண்கள் தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும்" என்கிறார் டாக்டர் ரணிதா சஹா.
