குளிர்காலத்தில் அதிகரிக்கும் உடல் நல சவால்கள் - தற்காப்பது எப்படி?
குளிர் காலத்தில் தசைகள் மற்றும் மூட்டுகளுக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டம் குறைவதால், மூட்டு வாதம் உள்ளவர்களுக்கு வலி மற்றும் பிடிப்பு அதிகமாகிறது.
Published : December 24, 2025 at 10:43 AM IST
இயற்கையின் மாற்றங்கள் எப்போதும் மனித வாழ்வில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இதமான குளிர், பனி மூடிய காலைப் பொழுதுகள் என குளிர்காலம் ரசிக்கத்தக்கதாக இருந்தாலும், பலருக்கு இது உடல்நல ரீதியாக பெரும் சவால்களைக் கொண்டுவருகிறது.
குறிப்பாக, இதயம் மற்றும் சுவாசம் தொடர்பான நோயாளிகளுக்கு குளிர்காலம் என்பது மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டிய ஒரு காலமாகும். வெப்பநிலை குறையும் போது நமது உடலினுள் ஏற்படும் மாற்றங்கள் ஏன் மருத்துவ அவசரநிலைகளுக்கு வழிவகுக்கின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது, நம்மை நாம் தற்காத்துக்கொள்ள உதவும் என்கிறது NIH ஆய்வு.
உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்களும் இதய பாதிப்பும்: குளிர்காலத்தில் வெப்பநிலை குறையும் போது, நமது உடல் வெப்பத்தைத் தக்கவைக்க கடினமாக உழைக்கிறது. இதன் விளைவாக ரத்த நாளங்கள் சுருங்குகின்றன (Vasoconstriction). இதனால் ரத்த அழுத்தம் அதிகரித்து, இதயத்திற்கு அதிக வேலைப்பளு ஏற்படுகிறது.
மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம்: ரத்த நாளங்கள் சுருங்குவதால் இதயம் ரத்தத்தை பம்ப் செய்ய கூடுதல் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டியுள்ளது. இது மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. குறிப்பாக அதிகாலை நேரங்களில் வெப்பநிலை மிகக் குறைவாக இருப்பதால், அந்த நேரத்தில் வெளியே செல்வது இதய நோயாளிகளுக்கு ஆபத்தாக முடியலாம்.
ரத்த அடர்த்தி: குளிர்ச்சியான சூழலில் ரத்தம் சற்று தடிமனாக மாறக்கூடும், இது ரத்த உறைவு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரித்து, இதயத் தமனிகளில் அடைப்பை ஏற்படுத்தலாம்.
சுவாசப் பிரச்சனைகள் மற்றும் நுரையீரல் பாதிப்பு: குளிர்ச்சியான மற்றும் வறண்ட காற்று சுவாச பாதையை எரிச்சலடைய செய்கிறது. இதனால் ஆஸ்துமா, மூச்சுக்குழாய் அழற்சி (Bronchitis) போன்ற நுரையீரல் தொடர்பான நோய்கள் உள்ளவர்களுக்கு மூச்சுத்திணறல், இருமல் மற்றும் இளைப்பு போன்றவை அதிகமாகின்றன.
மேலும், குளிர்காலத்தில் வைரஸ் தொற்றுகள் மிக எளிதாகப் பரவுவதால், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளவர்கள் விரைவில் பாதிப்புக்குள்ளாகிறார்கள் என How winter affects chronic conditions என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மூட்டு வலி: குளிர் காலத்தில் தசைகள் மற்றும் மூட்டுகளுக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டம் குறைவதால், மூட்டு வாதம் (Arthritis) உள்ளவர்களுக்கு வலி மற்றும் பிடிப்பு அதிகமாகிறது. குளிர்ச்சியினால் மூட்டுகளை சுற்றியுள்ள திசுக்கள் விரிவடைவதும் இந்த வலிக்கு ஒரு காரணமாகக் கூறப்படுகிறது. போதிய உடல் உழைப்பு இல்லாமையும் இந்த நிலையை மோசமாக்குகிறது.
யாரெல்லாம் அதிக கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்?
- முதியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகள்
- ஏற்கனவே இதய நோய், உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள்
- ஆஸ்துமா மற்றும் நுரையீரல் பாதிப்பு உள்ளவர்கள்
- புகைப்பிடிப்பவர்கள் மற்றும் உடல் உழைப்பு குறைவானவர்கள்
எப்படி தடுப்பது?
- உடலை கதகதப்பாக வைத்திருக்க போதுமான கம்பளி ஆடைகளை அணிய வேண்டும். குறிப்பாக தலை, கழுத்து மற்றும் மார்புப் பகுதியை மறைக்கும் வகையில் ஆடைகளைத் தேர்வு செய்யவும் என ஹார்வேர்ட் ஆய்வுத்தளத்தில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
- கடுமையான குளிரில் அதிகாலையில் நடைப்பயிற்சி செய்வதைத் தவிர்த்து, சூரிய வெளிச்சம் வந்த பிறகு அல்லது வீட்டிற்குள்ளேயே உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம்.
- குளிர்காலத்தில் தாகம் குறைவாக இருந்தாலும், போதிய அளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். சூடான மற்றும் சத்தான உணவுகளை உட்கொள்வது உடலின் வெப்பநிலையை சீராக வைக்க உதவும்.
- உயர் ரத்த அழுத்தம் அல்லது இதயம் தொடர்பான மருந்துகளை எடுப்பவர்கள், மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி மருந்துகளைத் தவிர்க்கக் கூடாது.
- மூச்சுத்திணறல், நெஞ்சு வலி அல்லது அதிகப்படியான சோர்வு ஏற்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டும்.
குளிர்காலம் என்பது வெறும் காலமாற்றம் மட்டுமல்ல, அது நமது ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு காலக்கட்டம். முறையான திட்டமிடல், சரியான உணவுப் பழக்கம் மற்றும் தற்காப்பு நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், குளிர்காலத்தை நோயின்றி கடக்க முடியும்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.