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பருவநிலை மாற்றத்தால் நுரையீரலுக்கு ஆபத்தா? ஆய்வு சொல்வது என்ன?

வெயில் அதிகமாக இருக்கும் போது இதயம் சரும பகுதிக்கு அதிக ரத்தத்தை உந்தித்தள்ளும். இதனால் மூச்சு வாங்குவது அதிகரித்து, உடலுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனின் அளவும் அதிகமாகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 29, 2026 at 3:56 PM IST

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வெயில் காலம் தொடங்கினாலே நம்மில் பலருக்கு உடல் சோர்வும், வியர்வையும் ஏற்படுவது இயல்பான ஒன்றுதான். அப்படிப்பட்ட நேரங்களில் ஒரு கிளாஸ் குளிர்ந்த நீர் குடித்தாலோ அல்லது நிழலான இடத்தில் சற்று நேரம் அமர்ந்தாலோ அந்த சோர்வு உடனே நீங்கிவிடும்.

ஆனால், நுரையீரல் சுருக்கம் அல்லது நுரையீரல் தழும்புகளால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு இந்த வெயில் காலம் என்பது வெறும் தற்காலிக சோர்வு மட்டுமல்ல. அது அவர்களின் அன்றாட வாழ்வையே அச்சுறுத்தக்கூடிய, உயிருக்கே ஆபத்தாக முடியக்கூடிய ஒரு தீவிரமான மருத்துவ பிரச்சனையாக மாறிவிடுகிறது.

தற்போதைய பருவநிலை மாற்றங்களால் கோடைக்கால வெப்ப அலைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், நுரையீரல் தழும்பு நோய் அதாவது, இன்டர்ஸ்டீஷியல் லங் டிசீஸ் (Interstitial Lung Disease - ILD) எனப்படும் நுரையீரல் பாதிப்பு உள்ளவர்கள் தங்களை எவ்வாறு பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு மிகவும் அவசியமாகிறது.

நுரையீரல் தழும்பு நோய் என்றால் என்ன?

நுரையீரல் தழும்பு நோய் என்பது நுரையீரலில் ஏற்படும் ஒருவித வீக்கம் மற்றும் தழும்புகளால் நுரையீரலின் தசைகள் மெல்ல மெல்ல இறுகிப்போகும் ஒரு நிலைமையாகும். இப்படி தசைகள் இறுகுவதால் நுரையீரலால் நாம் சுவாசிக்கும் காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனை ரத்தத்தில் சரியாக சேர்க்க முடிவதில்லை.

இதன் விளைவாக படிப்படியாக மூச்சு விடுவதில் கடுமையான சிரமம் ஏற்படுகிறது. இந்த நோய்களில் மிக முக்கியமானது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காரணமும் இல்லாமல் திடீரென ஏற்படும் நுரையீரல் தழும்பு பாதிப்பாகும். இது பொதுவாக 65 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்களையே அதிகம் பாதிக்கிறது.

இந்த முதியவர்களில் பலருக்கு ஏற்கனவே இதய நோய், சர்க்கரை நோய், உயர் ரத்த அழுத்தம் அல்லது சிறுநீரக பாதிப்புகள் போன்ற பிற நீண்ட கால உடல்நல பிரச்சனைகளும் சேர்ந்து இருக்கலாம். இத்தகைய சூழலில், கடுமையான வெயில் ஏற்படும் போது அவர்களின் உடலால் அந்த வெப்பத்தை தாங்கி கொள்ள முடிவதில்லை.

வெப்பநிலை உயர்வால் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

வெயில் அதிகமாக இருக்கும் போது நம் உடல் தன்னை குளிர்ச்சியாக வைத்து கொள்ள வழக்கத்தை விட அதிகமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். இதற்காக இதயம் சரும பகுதிக்கு அதிக ரத்தத்தை உந்தித்தள்ளும். இதனால் மூச்சு வாங்குவது அதிகரித்து, உடலுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனின் அளவும் அதிகமாகும்.

ஆனால், ஏற்கனவே ஆக்சிஜனை உடலுக்கு கொடுப்பதில் சிரமப்படும் இந்த நுரையீரல் நோயாளிகளுக்கு, வெயில் காலம் கடுமையான மூச்சு திணறல், சோர்வு மற்றும் நடப்பதில் சிரமம் போன்றவற்றை ஏற்படுத்துகிறது. மேலும், வெயில் காலத்தில் ஏற்படும் நீர்ச்சத்து குறைபாடு காரணமாக பலவீனம், தலைச்சுற்றல் மற்றும் ரத்த அழுத்த குறைவு போன்ற பிரச்சனைகளும் ஏற்படும். குறிப்பாக சிறுநீரக பிரச்சனைக்காக மாத்திரைகள் சாப்பிடுபவர்கள் இந்த நீர்ச்சத்து குறைபாட்டால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.

சுற்றுச்சூழல் ரீதியான ஆபத்துகள்

வெப்ப அலைகள் வீசும் போது காற்றில் மாசுப்பாடும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. சூரிய ஒளியும் வாகனப் புகையும் சேரும் போது காற்றில் ஓசோன் வாயுவின் அளவு அதிகரிக்கிறது. இது நுரையீரலில் எரிச்சலை உண்டாக்கும். மேலும், கோடையில் ஏற்படும் காட்டுத்தீ புகை மற்றும் காற்றில் உள்ள நுண்துகள்கள் மூச்சு பிரச்சனைகளை தீவிரமாக்குகின்றன. இது போன்ற காற்று மாசுப்பாடுகள் நுரையீரலில் மீண்டும் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தி, நோயின் தன்மையை அடுத்த கட்டத்திற்கு மோசமாக்கிவிடும் என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

பாதிப்புகளை குறைக்கும் பாதுகாப்பு வழிமுறைகள்

இந்த ஆபத்துகளில் இருந்து தப்பிக்க சில எளிய மற்றும் முறையான திட்டமிடல் அவசியமாகிறது. வெயில் காலத்தில் தினசரி வானிலை அறிக்கையை கவனிப்பது நல்லது. உடல்நிலை மோசமானால் யாரை தொடர்பு கொள்வது, வீடு மிகவும் வெப்பமாக இருந்தால் எங்கு செல்வது, ஆக்சிஜன் கருவிகளை பயன்படுத்தும் போது மின்சாரம் தடைபட்டால் என்ன செய்வது போன்ற ஒரு திட்டத்தை முன்கூட்டியே தயார் செய்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். வெயில் அதிகமாக இருக்கும் மதிய வேளைகளில் வெளியே செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும். அத்தியாவசிய வேலைகளை காலை அல்லது மாலை வேளைகளில் மட்டுமே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

வீட்டை குளிர்ச்சியாக வைத்திருப்பது

பகலில் வீட்டின் ஜன்னல் திரைகளை மூடி வைப்பதன் மூலமும், மாலை நேரக் குளிர்ந்த காற்றில் காற்றோட்டத்தை அதிகரிப்பதன் மூலமும் வீட்டை ஓரளவிற்குத் தட்பவெப்ப நிலைக்குக் கொண்டு வரலாம். கைவிசிறிகள் கூட சிலருக்கு மூச்சுத் திணறலைச் சமாளிக்க ஓரளவுக்கு உதவும்.

ஏர் கண்டிஷனர் வசதி இல்லாதவர்கள் நூலகங்கள், சமூக மையங்கள் போன்ற பொது இடங்களுக்கு சென்று தங்களை குளிர்வித்து கொள்ளலாம். உடலின் நீர்ச்சத்தைக் காக்கத் தொடர்ந்து தண்ணீர் குடிப்பது அவசியம். ஆனால், இதயம் அல்லது சிறுநீரக பாதிப்பு உள்ளவர்கள் மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்திய அளவின்படி மட்டுமே தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்.

மருந்துகள் மற்றும் ஆக்சிஜன் பயன்பாடு

நுரையீரல் தழும்புகளை கட்டுப்படுத்தும் மாத்திரைகளை மருத்துவர் கூறியபடி தவறாமல் எடுக்க வேண்டும். இவற்றை வெப்பம் படாதவாறு பாதுகாப்பாக சேமித்து வைக்க வேண்டும். வீட்டில் ஆக்சிஜன் செறிவூட்டி பயன்படுத்துபவர்கள் மின் தடையை சமாளிக்க தேவையான ஏற்பாடுகளை வைத்திருக்க வேண்டும். மேலும், வீட்டில் உள்ள ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்களை வெப்பமான பொருட்களுக்கு அருகில் வைக்க கூடாது.

வீட்டில் மூச்சு திறனை பரிசோதிக்கும் கருவியை பயன்படுத்தினாலும், வெயில் காலத்தில் ஏற்படும் சோர்வு மற்றும் நீர்ச்சத்து குறைபாட்டால் அதன் முடிவுகள் மாறக்கூடும். எனவே, வெறும் கருவியின் அளவை மட்டும் நம்பாமல், உங்களது அன்றாட மாற்றங்களை கவனிக்க வேண்டும். மூச்சுத் திணறல் அதிகரிப்பது, நெஞ்சு வலி, குழப்பமான மனநிலை, மயக்கம் மற்றும் காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறிகள் தோன்றினால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை பெற வேண்டும்.

ஆய்வு:

https://link.springer.com/article/10.1007/s41030-026-00347-0

https://www.frontiersin.org/journals/medicine/articles/10.3389/fmed.2024.1296890/full

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TAGGED:

INTERSTITIAL LUNG DISEASE
நுரையீரல் பாதிப்பு
வெப்பநிலை
CLIMATE CHANGE AND LUNG DISEASE

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