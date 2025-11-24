உலகளவில் ஏற்படும் உயிரிழப்புக்கு 4-வது காரணமாக இருக்கும் நுரையீரல் நோய்: ஆரோக்கியமாக பாதுகாப்பது எப்படி?
உலகளவில் அதிக உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தும் நோய்களில், நாள்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய் (COPD) நான்காவது இடத்தில் உள்ளது.
Published : November 24, 2025 at 10:28 AM IST
நமது உடலின் மிக முக்கிய உறுப்புகளில் நுரையீரல் ஒன்று. நாம் சுவாசிக்கும் ஒவ்வொரு மூச்சும் நம் ஆரோக்கியத்தின் அடித்தளமாக உள்ளது. ஆனால், அமைதியாக நம் நுரையீரலை தாக்கும் நாள்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய் (Chronic Obstructive Pulmonary Disease - COPD) தற்போது உலகளவில் ஒரு பெரும் அச்சுறுத்தலாக உருவெடுத்துள்ளது.
இது குறித்து உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) விடுத்துள்ள அதிர்ச்சி தரும் எச்சரிக்கை, நாம் அனைவரும் நுரையீரலைப் பாதுகாப்பதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது. சமீபத்திய தரவுகளின்படி, உலகளவில் சுமார் 3.5 மில்லியன் மக்கள் இந்த நோயால் உயிரிழந்துள்ளனர்.
இந்தியாவில் மட்டும் ஆண்டுதோறும் 1.6 மில்லியன் மக்கள் இந்த நோயால் உயிரிழப்பதாகவும் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இது குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், நவம்பர் மாதம் நாள்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய் விழிப்புணர்வு மாதமாக கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
COPD என்றால் ? COPD என்பது நுரையீரல் மற்றும் சுவாசக் குழாய்களில் நிரந்தரமான அடைப்பையும் சேதத்தையும் ஏற்படுத்தும் ஒரு நாள்பட்ட நுரையீரல் நோயாகும். இதில், நாள்பட்ட மூச்சுக்குழாய் அழற்சி (Chronic Bronchitis) மற்றும் காற்றுக் கோள வீக்கம் (Emphysema) ஆகியவை அடங்கும். இந்த நோய் மெதுவாக வளரும் இயல்புடையது, ஆரம்ப கட்டத்தில் அறிகுறிகள் எளிதில் தெரியாது.
முக்கிய அறிகுறிகள்:
- நாள்பட்ட இருமல் (சளி அதிகம் வெளியேறுதல்)
- எப்போதும் மூச்சுத் திணறல் ஏற்படுவது
- மார்பில் இறுக்கம் அல்லது சிரமமான சுவாசம்
உலகளவில் அதிக உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தும் நோய்களில், COPD நான்காவது இடத்தில் உள்ளது. இதன் தீவிரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் கவனம் செலுத்துவது காலத்தின் கட்டாயம் என்பதை உலக சுகாதார நிறுவனம் அடிக்கோடிட்டு காட்டுகிறது.
COPD ஏற்படுவதற்கான முக்கிய காரணங்கள்!
COPD வருவதற்குப் பல காரணிகள் இருந்தாலும், பிரிகாம் மற்றும் மகளிர் மருத்துவமனையில் நுரையீரல் நிபுணர் மற்றும் ஹார்வர்ட் மருத்துவப் பள்ளியில் உதவிப் பேராசிரியர், கிரெய்க் ஹெர்ஷ் மூன்று முக்கிய காரணங்களைக் குறிப்பிடுகிறார்.
புகைபிடித்தல்: COPD பாதிப்புகளில் 70% க்கும் மேல் புகைபிடித்தலே காரணமாக உள்ளது. நேரடியாகப் புகை பிடிப்பது மட்டுமின்றி, மற்றவர்கள் விடும் புகையைச் சுவாசிப்பது (Secondhand smoke) கூட நுரையீரலை கடுமையாகச் சேதப்படுத்தும்.
காற்று மாசுபாடு: வெளிப்புறக் காற்று மாசுபாடு (Outdoor Air Pollution) மற்றும் சமையல் அல்லது வெப்பமூட்டும் எரிபொருட்களில் இருந்து வரும் உட்புறக் காற்று மாசுபாடு (Indoor Air Pollution) ஆகியவை முக்கிய தூண்டிகளாகும். விறகு அல்லது கரி போன்ற உயிரி எரிபொருட்களைப் பயன்படுத்துவது உட்புற மாசுபாட்டை அதிகரிக்கிறது.
வேலைச்சூழல் காரணிகள்: வேதியியல் புகைகள், தூசிகள் மற்றும் எரிச்சலூட்டும் வாயுக்களுக்கு அடிக்கடி வெளிப்படும் தொழிற்சாலை அல்லது வேலைச் சூழலும் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது.
நுரையீரலைப் பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள்?
COPD ஒருமுறை ஏற்பட்டால், நுரையீரலில் ஏற்பட்ட சேதத்தை முழுமையாக மாற்றியமைக்க முடியாது. ஆனால், சரியான வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மற்றும் மருத்துவ கவனிப்பு மூலம் நோயின் தீவிரத்தை மெதுவாக்க முடியும். விவரம் பின்வருமாறு.
- புகைபிடிப்பதை உடனடியாக நிறுத்துவதே நுரையீரலைப் பாதுகாக்க எடுக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான நடவடிக்கை ஆகும்.
- காற்று மாசுபாடு அதிகமாக இருக்கும் நாட்களில் வெளியில் செல்வதைத் தவிர்க்கவும். கட்டாயம் வெளியே செல்ல நேரிட்டால், முகமூடி அணியுங்கள். வீட்டின் ஜன்னல்களை மூடி வைக்கவும், முடிந்தால் காற்று சுத்திகரிப்பான்களை பயன்படுத்தவும்.
- சமைக்கும்போது அல்லது வெப்பமூட்டும் கருவிகளைப் பயன்படுத்தும்போது, வீட்டில் போதுமான காற்றோட்டம் இருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள். பாதுகாப்பான மற்றும் தூய்மையான சமையல் எரிபொருட்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.
- நுரையீரல் நோய்த்தொற்றுகளைத் தவிர்க்க, மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன், வருடாந்திர காய்ச்சல் தடுப்பூசி (Flu Vaccine), நிமோனியா தடுப்பூசி (Pneumonia Vaccine) மற்றும் தேவைப்படும் பிற தடுப்பூசிகளைப் போட்டுக் கொள்வது அவசியம்.
- கைகளை அடிக்கடி சோப்பு போட்டு கழுவுதல், வாய் ஆரோக்கியத்தைப் பேணுதல் (தினமும் பல் துலக்குதல்), கூட்டமான இடங்களைத் தவிர்ப்பது போன்றவை தொற்றுநோய்கள் நம்மைத் தாக்காமல் பாதுகாக்க உதவும்.
- ஒட்டுமொத்த பலம் மற்றும் சகிப்புத்தன்மையை மேம்படுத்த தொடர்ச்சியான உடற்பயிற்சி அவசியம். மூச்சுப் பயிற்சி முறைகளைக் கற்றுக்கொள்வதும், சத்தான உணவுகளை உண்பதும் ஆரோக்கியமான எடையைப் பராமரிக்க உதவும்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.