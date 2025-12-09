ETV Bharat / health

உங்க குழந்தையின் மூளை சுறுசுறுப்பா இருக்க வேண்டுமா? கர்ப்ப காலத்தில் இந்த உணவுகளை சாப்பிடுங்க! மருத்துவர் பரிந்துரை!

தினமும் 930mg கோலின் உட்கொண்ட தாய்மார்களின் குழந்தைகளுக்கு, 480mg உட்கொண்ட தாய்மார்களின் குழந்தைகளை விட சிறப்பான செயல்திறன் இருந்ததாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 9, 2025 at 5:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

கர்ப்ப காலத்தில் கர்ப்பிணி பெண்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் உணவு, கருவில் வளரும் குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தை நேரடியாக பாதிக்கிறது. தாயின் உணவுமுறையில் உள்ள ஒவ்வொரு ஊட்டச்சத்தும் குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாதது.

இதில், மூளை வளர்ச்சிக்கு மிகவும் முக்கியமான, ஆனால் பெரும்பாலும் கவனிக்கப்படாத ஒரு சத்து உள்ளது. அதுதான் கோலின் (Choline). இங்கிலாந்து தேசிய சுகாதார சேவையின் (NHS) அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் கரண் ராஜன், கோலின் சத்தின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இது குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சிக்கு ஒரு "அடிப்படைக் கட்டுமானப் பொருள்" என்று அவர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அந்த வகையில், கர்ப்பிணிப் பெண்கள் தங்கள் உணவில் சேர்க்க வேண்டிய கோலின் சத்து நிறைந்த முக்கியமான இயற்கை உணவுகள் மற்றும் கோலின் சத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கோலின் ஏன் அவசியம்? கோலின் என்பது வைட்டமின்கள் போன்ற ஒரு அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்தாகும். இது கருவின் மற்றும் பச்சிளம் குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு அவசியம். கோலின் மற்றும் அதன் துணைப் பொருட்கள் உயிரணு சவ்வு உருவாக்கம், மரபணு வெளிப்பாடு, உயிரணு சிக்னலிங் மற்றும் நரம்பியக்கடத்தல் போன்ற முக்கிய செயல்பாடுகளுக்கு அவசியமாகின்றன. குழந்தையின் மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த நினைத்தால் கோலின் மிகவும் முக்கியம் என டாக்டர் ராஜன் குறிப்பிடுகிறார்.

கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு தினமும் தேவையான கோலின் சத்தின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு 450 மில்லிகிராம் ஆகும். பெரும்பாலான பெண்கள் சராசரியாக 270mg அளவில் மட்டுமே கோலின் சத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். இந்த பற்றாக்குறை, கருவின் நரம்பு குழாய் குறைபாடுகள் (Neural Tube Defects) மற்றும் மூளை வளர்ச்சியில் பாதிப்பு போன்ற ஆபத்துக்களை அதிகரிக்கிறது. NCBI ஆய்வு, குறைந்த தாய்வழி கோலின் உட்கொள்ளல் நரம்பு குழாய் குறைபாடுகளுக்கான அபாயத்தை 36% அதிகரிப்பதாகக் கண்டறிந்துள்ளது.

2022 ஆம் ஆண்டு NCBI ஆய்வுத்தளத்தில் வெளியான ஆய்வு, பிரசவத்திற்கு முந்தைய கோலின் சப்ளிமென்டேஷன் குழந்தையின் "நீடித்த கவனத்தை" மேம்படுத்துகிறது எனக் கூறியுள்ளது. இந்த ஆய்வில், தினமும் 930mg கோலின் உட்கொண்ட தாய்மார்களின் குழந்தைகளுக்கு, 480mg உட்கொண்ட தாய்மார்களின் குழந்தைகளை விட சிறப்பான செயல்திறன் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது.

சமச்சீரான உணவுமுறை மூலம் கோலின் தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியும். டாக்டர் கரண் ராஜன் தனது மனைவி எடுத்துக்கொண்ட, கோலின் சத்தை அதிகரிக்க உதவும் இயற்கை உணவுகளைப் பகிர்ந்துள்ளார். அவற்றின் விவரம் பின்வருமாரு. இந்த உணவுகள் இயற்கையான கோலின் ஆதாரங்கள் ஆகும். இவற்றை அன்றாட உணவில் சேர்ப்பதன் மூலம் கோலின் தேவையை எளிதில் பூர்த்தி செய்யலாம்.

  • முட்டை: ஒரு வேகவைத்த முட்டையில் சுமார் 150 மில்லிகிராம் கோலின் சத்து உள்ளது. ஒரு நாளைக்கு மூன்று முட்டைகளை வெவ்வேறு நேரங்களில் உணவில் சேர்ப்பதன் மூலம், கோலின் தேவையை கணிசமாக பூர்த்தி செய்ய முடியும். இது மிகவும் எளிமையான மற்றும் சுவையான வழியாகும்.
  • சோயாபீன்ஸ்: ஒரு கப் சோயாபீன்ஸில் சுமார் 100 மில்லிகிராம் கோலின் சத்து உள்ளது. சோயாபீன்ஸை வேகவைத்து காலை உணவாகவோ அல்லது மாலை நேரத்தில் சிற்றுண்டியாகவோ எடுத்துக் கொள்ளலாம்.
  • சுண்டல்: ஒரு கப் வேகவைத்த கொண்டைக்கடலையில் சுமார் 70 மில்லிகிராம் கோலின் சத்து உள்ளது. சுண்டல் ஒரு பல்துறை உணவுப் பொருள். இதை சாலட்கள், கறி அல்லது அவித்த சுண்டலாகவும் சாப்பிடலாம்.
  • ப்ராக்கோலி: பிராக்கோலியில் சுமார் 70 மில்லிகிராம் கோலின் சத்து உள்ளது. இதை சாலட்கள், சூப்கள் அல்லது லேசாக வதக்கிய உணவாகவும் உட்கொள்ளலாம்.

கோலின் சத்தானது குழந்தையின் மூளை மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தின் சரியான வளர்ச்சிக்கு மிகவும் முக்கியமானது என்பதால், கர்ப்பிணிகள் இந்த இயற்கை உணவுகளை தங்கள் அன்றாட உணவில் கட்டாயம் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

CHOLINE RICH FOOD
கோலின் ஊட்டச்சத்து
CHOLINE FOR BRAIN HEALTH
CHOLINE RICHFOOD FOR PREGNANT WOMEN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.