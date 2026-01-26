"இறைச்சி உண்பவர்கள் தான் நீண்ட காலம் வாழ்கிறார்கள்" - புதிய ஆய்வு சொல்லும் செய்தி என்ன?
இந்த ஆய்வில் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், உடல் எடை குறைவாக இருக்கும் முதியவர்களில் மட்டுமே, இறைச்சி சாப்பிடாதவர்களுக்கும் குறைந்த ஆயுளுக்கும் தொடர்பு இருந்தது.
Published : January 26, 2026 at 10:52 AM IST
உணவுப் பழக்கம் என்பது நம் ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிக்கும் மிக முக்கியமான காரணி. பொதுவாக, தாவர அடிப்படையிலான உணவுகளே இதய ஆரோக்கியத்திற்கும், நீண்ட ஆயுளுக்கும் சிறந்தது என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம்.
ஆனால், சமீபத்தில் சீனாவில் 80 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு ஒன்று, இறைச்சி உண்பவர்கள் 100 வயது வரை வாழ்வதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருப்பதாக கூறி ஒரு புதிய விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
இது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தையும், குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆம், இறைச்சி உண்பவர்களை விட சைவ உணவு உண்பவர்கள் 100 வயதை எட்டுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு என்கிறது இந்த ஆய்வு. இறைச்சி என்பது விலங்கு மற்றும் பறவைகளின் சதை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பல காலங்களாக நாம் நம்பி வந்த "சைவ உணவு ஆரோக்கியமானது" என்ற கருத்துக்கு இது முரணாகத் தோன்றலாம். ஆனால், இந்த ஆய்வின் முடிவுகளை ஆழமாக பார்க்கும் போது, இது பொதுவான அனைவருக்கும் பொருந்தாது என்பதும், வயது முதிர்ந்த காலத்தில் உடலின் தேவைகள் மாறுபடுவதே இதற்கு காரணம் என்பதும் புரிகிறது. 100 வயது வரை வாழ்வதில் உணவின் பங்கு மற்றும் வயதான காலத்தில் ஊட்டச்சத்தின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி இந்த செய்தி தொகுப்பில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ஆய்வு சொல்லும் செய்தி என்ன? சீனாவில் 1998-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட "சீன நீண்டகால ஆரோக்கியமான வாழ்வு ஆய்வு" (CLHLS) என்ற திட்டத்தின் கீழ், 80 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட 5,000 முதியவர்களின் தரவுகள் 2018-ஆம் ஆண்டு வரை சேகரிக்கப்பட்டன. இந்த ஆய்வின் முடிவில், இறைச்சி சாப்பிடாத முதியவர்களை விட, அவ்வப்போது இறைச்சி சாப்பிடுபவர்கள் 100 வயதை எட்டுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
இது ஒருபுறம் ஆச்சரியமாக இருந்தாலும், நாம் சில முக்கியமான விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டும். தாவர உணவுகள் இதயம் தொடர்பான நோய்கள், சர்க்கரை நோய் மற்றும் உடல் பருமனை தடுக்கின்றன என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஆனால் முதியவர்களின் உடல்நிலை என்பது இளைஞர்களிடமிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது.
வயது கூடும்போது உடலின் தேவைகள் மாறுகின்றன: 80 வயதை கடந்தவர்களுக்கு செரிமான திறன் குறைய தொடங்கும், பசி எடுப்பதும் குறையும். தசைகளின் வலிமை (Muscle mass) குறைந்து, எலும்புகள் பலவீனமடையும். இந்த சூழலில், நோய்களை தடுப்பதை விட, உடலில் சத்து குறைபாடு ஏற்படாமல் தடுப்பதே முதல் இலக்காக இருக்க வேண்டும்.
இளைஞர்களுக்கு சைவ உணவு தரும் நார்ச்சத்து மற்றும் குறைந்த கொழுப்பு நன்மைகளை தந்தாலும், 80 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு புரதச்சத்து (Protein) மற்றும் வைட்டமின் B12 போன்ற சத்துக்கள் மிக அவசியம். இறைச்சியில் இந்த சத்துக்கள் எளிதாக கிடைக்கின்றன.
எடை மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு: இந்த ஆய்வில் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், உடல் எடை குறைவாக இருக்கும் முதியவர்களில் மட்டுமே, இறைச்சி சாப்பிடாதவர்களுக்கும் குறைந்த ஆயுளுக்கும் தொடர்பு இருந்தது. ஆரோக்கியமான எடை கொண்ட முதியவர்களிடம் இத்தகைய வித்தியாசம் பெரிதாகத் தெரியவில்லை.
முதுமையில் உடல் எடை குறைவது என்பது பலவீனத்தின் அறிகுறி. இறைச்சி தவிர்ப்பவர்களுக்குப் போதுமான புரதமோ அல்லது கலோரிகளோ கிடைக்காமல் போகும்போது, அவர்கள் எளிதில் நோய்வாய்ப்படுகிறார்கள். இதைத்தான் இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
மீன், முட்டை மற்றும் பால் உண்பவர்களின் நிலை: இந்த ஆய்வில் மற்றொரு சுவாரஸ்யமான தகவல் உள்ளது. முற்றிலும் தாவர உணவுகளை மட்டுமே உண்பவர்களுக்குத்தான் 100 வயதை எட்டுவதில் சிக்கல் இருந்தது. ஆனால், இறைச்சி சாப்பிடாவிட்டாலும் மீன், முட்டை, மற்றும் பால் பொருட்களைச் சேர்த்துக்கொண்ட முதியவர்கள், இறைச்சி உண்பவர்களுக்கு இணையாக ஆரோக்கியமாகவும் நீண்ட ஆயுளோடும் வாழ்வது உறுதியானது.
இதிலிருந்து தெரிவது என்னவென்றால், உடல் தசைகளைப் பராமரிக்க தேவையான உயர்தர புரதமும், கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் D சத்துக்களும் கிடைத்தால், இறைச்சி கட்டாயம் இல்லை என்பதுதான்.
இந்த ஆய்வு "இறைச்சி சாப்பிடுவதுதான் நல்லது" என்று ஒட்டுமொத்தமாக சொல்லவில்லை. மாறாக, நம் வயதுக்கேற்ப உணவை திட்டமிட வேண்டும் என்பதையே வலியுறுத்துகிறது. 50 வயதில், சர்க்கரை, இதயம் தொடர்பான பிரச்சனைகளைத் தவிர்க்கத் தாவர உணவுகள் மற்றும் நார்ச்சத்து அதிகம் தேவைப்படலாம்.
80 வயதில், தசை இழப்பைத் தடுக்கவும், பலவீனத்தைத் தவிர்க்கவும் புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் (அவை இறைச்சியாகவோ, முட்டையாகவோ அல்லது பால் பொருட்களாகவோ இருக்கலாம்) மிக அவசியம். தாவர அடிப்படையிலான உணவுகளை பின்பற்றுபவர்கள், முதுமையில் சரியான புரதச்சத்து மற்றும் வைட்டமின் பி12 (Supplementation) கிடைப்பதை உறுதி செய்து கொண்டால் அவர்களும் ஆரோக்கியமாக நீண்ட காலம் வாழ முடியும்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.