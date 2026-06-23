ஜூஸ் குடித்தால் ரத்த அழுத்தமா? குழந்தைகளுக்கு பழச்சாறு கொடுக்கும் முன் இதை படிங்க!
ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை கப் அல்லது அதற்கு மேல் பழச்சாறு குடித்தவர்களுக்கு, வாரத்திற்கு ஒரு முறைக்கும் குறைவாக குடித்தவர்களை விட உயர் ரத்த அழுத்தம் வருவதற்கான வாய்ப்பு 35 சதவீதம் அதிகமாக உள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.
Published : June 23, 2026 at 11:01 AM IST
குழந்தைகள் பழங்கள் சாப்பிடுவதில்லை என்பதற்காக, பெற்றோர் பலரும் தற்போது ஒரு எளிய வழியை பின்பற்ற தொடங்கியுள்ளனர். அதுதான் பழங்களை ஜூஸாகவோ அல்லது ஸ்மூத்தியாகவோ மாற்றி எதிலாவது ஒன்றில் கலந்து கொடுத்துவிடுவது. பழச்சாறுதானே கொடுக்கிறோம், இதில் என்ன தவறு இருக்க முடியும், உடலுக்கு நல்லதுதானே என்றுதான் நம்மில் பெரும்பாலானோர் நினைக்கிறோம்.
ஆனால், குழந்தைகளுக்கு நாம் அன்போடு கொடுக்கும் இந்த பழச்சாறுகளும், சர்க்கரை கலந்த குளிர்பானங்களும் அவர்கள் வளர்ந்து பெரியவர்களாகும் போது அவர்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு பெரிய வேட்டாக மாறும் என்று எச்சரிக்கிறது சமீபத்தில் வெளியான ஆய்வு.
25 ஆண்டுகள் நடந்த நீண்ட கால ஆய்வு
அமெரிக்க இதய சங்கத்தின் முக்கியமான மருத்துவ இதழான 'சர்க்குலேஷன்' (Circulation) என்பதில் இந்த புதிய ஆய்வு வெளியாகியுள்ளது. குழந்தை பருவத்தில் இருந்தே அதிகளவில் சர்க்கரை கலந்த பானங்களையும், பழச்சாறுகளையும் குடித்து வரும் குழந்தைகளுக்கு, அவர்கள் பெரியவர்களாகும் போது உயர் ரத்த அழுத்தம், அதாவது பிளட் பிரஷர் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருப்பதாக இந்த ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
அமெரிக்காவில் சுமார் இருபத்தைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களிடம், அவர்களின் 9 வயது முதல் 16 வயது வரையிலான சிறுபிராயம் தொட்டு, அவர்கள் பெரியவர்கள் வரை கிட்டத்தட்ட 25 ஆண்டுகள் இந்த ஆய்வு மிகத் துல்லியமாக நடத்தப்பட்டுள்ளது.
ரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் குளிர்பானங்கள்
இந்த ஆய்வின்படி, தினமும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முறை சர்க்கரை கலந்த குளிர்பானங்களை குடித்தவர்களுக்கு, வாரத்திற்கு மூன்று முறைக்கும் குறைவாக குடித்தவர்களை விட உயர் ரத்த அழுத்தம் ஏற்படுவதற்கான ஆபத்து 52 சதவீதம் அதிகமாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
நாம் சாதாரணமாக குடிக்கும் சோடாக்கள், பாக்கெட் ஜூஸ்கள் மற்றும் எனர்ஜி ட்ரிங்க்ஸ் எனப்படும் பானங்கள் இந்த ஆபத்தை மிக வேகமாக அதிகரிக்கின்றன. குறிப்பாக, தினமும் ஒரு சோடா குடிப்பதனால் இந்த ஆபத்து 23 சதவீதமும், விளையாட்டுப் பானங்களினால் 36 சதவீதமும் அதிகரிக்கிறது.
ஆபத்தாக மாறும் பழச்சாறுகள்
பெற்றோர்கள் மிகவும் ஆரோக்கியமானது என்று நம்பும் பழச்சாறுகளும் கூட அதிகளவில் எடுத்து கொள்ளும்போது ஆபத்தானதாக மாறுகின்றன என்பதுதான் இந்த ஆய்வின் மிக முக்கியமான அம்சம். ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை கப் அல்லது அதற்கு மேல் பழச்சாறு குடித்தவர்களுக்கு, வாரத்திற்கு ஒரு முறைக்கும் குறைவாக குடித்தவர்களை விட உயர் ரத்த அழுத்தம் வருவதற்கான வாய்ப்பு 35 சதவீதம் அதிகமாக உள்ளது. பழங்களை அப்படியே சாப்பிடும்போது கிடைக்கும் நன்மைகள், அதை ஜூஸாக மாற்றிக் குடிக்கும் போது கிடைப்பதில்லை என்பதை இது காட்டுகிறது.
இள வயதிலேயே வரும் பாதிப்பு
சிறுவயதில் நாம் பழகும் உணவுப் பழக்கம் நம் வாழ்நாள் முழுவதும் ஆரோக்கியத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்று இந்த ஆய்வை மேற்கொண்ட டொராண்டோ பல்கலைக்கழகத்தின் ஊட்டச்சத்து அறிவியல் துறை இணைப் பேராசிரியர் டாக்டர் வசந்தி மாலிக் தெரிவித்துள்ளார். தற்காலத்தில் மிகவும் இளம் வயதிலேயே பலருக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம் ஏற்படுவதை காண முடிகிறது என்றும், இதை தடுக்க குழந்தை பருவத்திலேயே சரியான உணவு முறையை கற்றுக்கொடுப்பது அவசியம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஆபத்தை குறைக்கும் எளிய மாற்றங்கள்
இந்த ஆபத்திலிருந்து நம் குழந்தைகளை காப்பாற்ற சில எளிய உணவு மாற்றங்களை செய்யலாம் என்கிறது ஆய்வு.
- தினமும் குடிக்கும் ஒரு வேளை சர்க்கரை பானத்திற்கு பதிலாக முழுப் பழங்களை அப்படியே சாப்பிட கொடுக்கலாம். இதனால் உயர் ரத்த அழுத்த ஆபத்து 22 சதவீதம் குறைகிறது.
- பழச்சாறுகளுக்கு பதிலாக முழுப் பழங்களை அப்படியே மென்று சாப்பிட வைப்பதன் மூலம் இந்த ஆபத்தை 19 சதவீதம் குறைக்க முடியும்.
- சர்க்கரை பானங்களுக்கு பதிலாக தாகத்திற்கு தண்ணீரோ அல்லது பாலோ கொடுப்பது இந்த ஆபத்தை 13 சதவீதம் வரை குறைப்பதாக ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள்.
அளவோடு கொடுப்பதே சிறந்தது
பழச்சாறுகளை குறைந்த அளவில் கொடுப்பது பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என்றாலும், அதை அளவோடு மட்டுமே கொடுக்க வேண்டும். மேலும், கடைகளில் வாங்கும் சர்க்கரை கலந்த ஜூஸ்களை தவிர்த்து, வீட்டில் தயாரிக்கும் 100 சதவீதம் ப்ரஷ்ஷான பழச்சாறுகளை மட்டுமே கொடுக்க வேண்டும். எல்லாவற்றையும் விட, பழங்களை ஜூஸாக குடிப்பதை விட, அப்படியே முழுப் பழமாக சாப்பிடும் பழக்கத்தைத்தான் நாம் அதிகம் ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
ஆய்வு:
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.125.077666