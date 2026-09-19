மனிதர்களை விட AI தரும் ஆறுதலை விரும்பும் இளைஞர்கள்: என்ன சொல்கிறது சர்வதேச ஆய்வு?
மனிதர்கள் எப்போதும் சீரான மனநிலையில் இருப்பதில்லை. நாம் சோர்வாக இருக்கும்போதோ அல்லது என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் இருக்கும்போதோ பிறருக்கு சரியான ஆறுதல் வழங்க முடியாமல் போகலாம்.
Published : September 19, 2026 at 7:00 AM IST
நமது வாழ்க்கையில் கவலை, மன அழுத்தம் அல்லது கோபம் வரும்போது, அதை யாரிடமாவது பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றுவது இயற்கை. ஆனால், தற்காலத்தில் பலரும் தங்களின் மன உணர்வுகளையும், கவலைகளையும் மனிதர்களிடம் சொல்வதற்கு பதிலாக, 'செயற்கை நுண்ணறிவு' (AI) எனப்படும் சாட்பாட்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள தொடங்கியுள்ளனர்.
பள்ளி, கல்லூரி செல்லும் இளைஞர்கள் மற்றும் வளர்ந்து வரும் தலைமுறையினரிடையே இந்த பழக்கம் மிக வேகமாக பரவி வருகிறது. பொதுவாக, ஒரு மனிதன் தரும் ஆதரவையும் ஆறுதலையும் விட ஒரு இயந்திரம் தரும் பதில் எந்த அளவுக்கு சிறந்ததாக இருக்க முடியும் என்ற கேள்வி நமக்கு எழலாம்.
ஆனால், சமீபத்திய ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் சோதனைகளில் பலரும் மனிதர்களின் பதில்களை விட செயற்கை நுண்ணறிவின் பதில்களே அதிக ஆறுதல் தருவதாக கூறியுள்ளது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மன அழுத்ததிற்கு AI தரும் ஆறுதல்
மாஞ்செஸ்டர் மற்றும் டர்ஹாம் பல்கலைக்கழகங்களை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், மனிதர்கள் எழுதும் ஆறுதல் செய்திகளுக்கும், செயற்கை நுண்ணறிவு உருவாக்கும் செய்திகளுக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை கண்டறிய ஐந்து கட்ட சோதனைகளை நடத்தினர்.
கோபம், பயம் மற்றும் சோகம் போன்ற உணர்வுகள் நிறைந்த சூழ்நிலைகளை மக்கள் எதிர்கொண்டபோது, அவர்களுக்கு மனிதர்கள் எழுதிய பதில்களும், AI எழுதிய பதில்களும் முகவரி குறிப்பிடாமல் படிக்க கொடுக்கப்பட்டன. இதில் கோபம் மற்றும் பயம் சார்ந்த சூழ்நிலைகளில், AI கொடுத்த பதில்களே அதிக ஆதரவாகவும் ஆறுதலாகவும் இருந்ததாக மக்கள் மதிப்பிட்டுள்ளனர்.
இதுமட்டுமன்றி, சுமார் 23 ஆய்வுகளை ஆய்வு செய்த மற்றொரு அறிக்கையிலும், மனிதர்களை விட AI அளிக்கும் பதில்கள் அதிக அனுதாபத்துடனும் (Empathic), அக்கறையுடனும் இருப்பதாக மக்கள் கருதுவது தெரியவந்துள்ளது. ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதைக் "செயற்கை நுண்ணறிவின் சாதகமான அம்சம்" (AI Advantage) என்று அழைக்கிறார்கள்.
செயற்கை நுண்ணறிவின் இந்த சிறப்பிற்கு காரணம் என்ன?
மனிதர்கள் எப்போதும் சீரான மனநிலையில் இருப்பதில்லை. நாம் சோர்வாக இருக்கும்போதோ அல்லது என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் இருக்கும்போதோ பிறருக்கு சரியான ஆறுதல் வழங்க முடியாமல் போகலாம். ஆனால், AI எந்த நேரத்திலும் தெளிவாக, கட்டமைக்கப்பட்ட பதில்களை தருகிறது.
குறிப்பாக, வெறுமனே "கவலைப்படாதே" என்று சொல்லாமல், அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற செயல்முறை சார்ந்த யோசனைகளை (Actionable Support) AI வழங்குகிறது. உதாரணமாக, பயமாக இருக்கும் ஒருவரிடம், நடைப்பயிற்சி செல்லுங்கள் அல்லது மூச்சு பயிற்சி செய்யுங்கள் என எளிமையான தீர்வுகளை உடனடியாக அளிக்கிறது. இத்தகைய நடைமுறை சாத்தியமான உதவிகளே மனிதர்களுக்கு அதிக ஆறுதலை தருகின்றன.
இருப்பினும், இதில் ஒரு முக்கியமான கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் உள்ளது. அளவுக்கு அதிகமான ஆலோசனைகளை அள்ளி வீசினால், அது எதிர்தரப்பில் உள்ளவரை எரிச்சலடைய செய்யலாம். எனவே, ஒருவருக்கு அறிவுரை தேவைப்படுகிறதா என்பதை முதலில் கேட்டு தெரிந்து கொண்டு, அதற்கு பிறகு ஒரே ஒரு எளிமையான தீர்வைச் சொல்வதே சிறந்தது.
மனித உறவுகளையே தேர்ந்தெடுப்பது ஏன்?
செயற்கை நுண்ணறிவு எவ்வளவு சிறப்பாக பேசினாலும், மனிதர்கள் அளிக்கும் ஆதரவிற்கே மக்கள் அதிக முக்கியத்துவம் தருவதையும் இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
ஒரு செய்தி செயற்கை நுண்ணறிவால் உருவாக்கப்பட்டது என்று தெரிந்தவுடனேயே, மக்கள் அதை உணர்வுபூர்வமாக எடுத்துக்கொள்வது குறைகிறது. ஒன்பது வெவ்வேறு ஆய்வுகளில், ஒரே மாதிரியான செய்தி தான் என்றாலும், அது ஒரு மனிதரால் எழுதப்பட்டது என்று சொல்லப்பட்டபோது மக்கள் அதை அதிக உணர்வுப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டனர். சற்று நேரம் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தாலும், மனிதர்களிடம் பேசுவதையே பெரும்பாலானோர் விரும்புகின்றனர்.
இதற்கு மிக முக்கியமான காரணம், ஒரு மனிதன் நமக்கு நேரம் ஒதுக்கி பேசும்போது, அவர் தன் நேரத்தையும் உணர்வையும் நமக்காக செலவிடுகிறார் என்ற உணர்வு நமக்கு கிடைக்கிறது. மேலும், நம் குடும்பத்தினர் அல்லது நண்பர்கள் அளிக்கும் ஆறுதலில் அவர்களுக்கு நம்மை பற்றிய தனிப்பட்ட புரிதலும், தொடர்ச்சியான அன்பும் இருக்கும்.
செயற்கை நுண்ணறிவால் "கொஞ்ச நேரம் நடந்து விட்டு வாருங்கள்" என்று ஆலோசனை கூற மட்டுமே முடியும். ஆனால், நம்முடன் கூடவே நடந்து வந்து ஆறுதல் சொல்ல ஒரு நண்பரால் மட்டுமே முடியும்.
நாம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய பாடம்
இந்த ஆராய்ச்சிகள் குறுகிய காலக் உரையாடல்களை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டவை. பல மாதங்களாக சாட்பாட்களையே நம்பி இருப்பது அல்லது தீவிர மனநலப் பிரச்சனைகளின் போது அதை பயன்படுத்துவது எந்த மாதிரியான விளைவுகளைத் தரும் என்பது இன்னும் முழுமையாக தெரியவில்லை.
ஆனால், இந்த ஆய்விலிருந்து நாம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான பாடம் ஒன்று உள்ளது:
- நண்பரோ அல்லது உறவினரோ கவலையில் இருக்கும்போது, அவர்களுக்கு ஆலோசனை தேவையா என்பதை முதலில் கேளுங்கள்.
- அவர்களுக்கு ஆலோசனை தேவைப்பட்டால், அவர்களால் செய்யக்கூடிய எளிய, நடைமுறை சாத்தியமான ஒரு வழிகாட்டுதலை மட்டும் வழங்குங்கள்.
செயற்கை நுண்ணறிவு நமக்கு சரியான வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுக்க உதவலாம். ஆனால், மனித உறவுகள் மட்டுமே உண்மையான அன்பையும், வாழ்நாள் முழுவதுமான ஆதரவையும் தர முடியும். AI-ன் நல்ல அம்சங்களைப் புரிந்துகொண்டு, மனித உறவுகளை மேலும் பலப்படுத்த பயன்படுத்துவதே அறிவுடைமை என்கிறது ஆய்வு.
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