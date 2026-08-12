குழந்தைகளை அதிகம் பாதிக்கும் ரத்த புற்றுநோய் - காரணம் என்ன?
குழந்தைகளின் உடலிலுள்ள செல்கள் மிக வேகமாக பிரிந்து வளரக்கூடியவை. அப்படி இயல்பாக செல்கள் பிரியும் தருணத்தில், எதிர்பாராமல் மரபணுவில் ஏற்படும் சிறு மாற்றங்களே லுகேமியா போன்ற நோய்களுக்கு வழிவகுக்கின்றன.
Published : August 12, 2026 at 3:49 PM IST
சார்க் (SAARC) கூட்டமைப்பில் உள்ள எட்டு தெற்காசிய நாடுகளில், புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படும் குழந்தைகளில் பெரும்பாலோர் இந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள் என்ற தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. 'தி லான்செட்' மருத்துவ இதழில் வெளியாகியுள்ள ஆய்வு, தெற்காசிய நாடுகளில் குழந்தைகள் புற்றுநோயின் உண்மையான நிலை என்ன, நாடுகளுக்கு இடையே உள்ள மருத்துவ வசதிகளின் வேறுபாடுகள் எத்தகையவை என்பதை வெளிச்சம் போட்டு காட்டியுள்ளது.
வெறும் பாதிப்பு எண்ணிக்கையை மட்டும் வைத்து பயப்படத் தேவையில்லை என்றாலும், நோயை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவது, சரியான சிகிச்சை அளிப்பது மற்றும் பாதிப்புகளைப் பதிவேடு செய்து கண்காணிப்பது ஆகியவற்றில் நாம் இன்னும் தூரம் செல்ல வேண்டியிருக்கிறது என்பதையே இந்த ஆய்வு நமக்கு உணர்த்துகிறது.
இந்தியாவின் இடம்?
2022-ஆம் ஆண்டின் 'குளோபோகேன்' (GLOBOCAN) தரவுகளின்படி, ஆப்கானிஸ்தான், வங்கதேசம், பூட்டான், இந்தியா, மாலைத்தீவு, நேபாளம், பாகிஸ்தான், இலங்கை ஆகிய எட்டு சார்க் நாடுகளிலும் சேர்த்து மொத்தம் 37,716 குழந்தைகளுக்கு புதிதாக புற்றுநோய் கண்டறியப்பட்டது.
இதில் இந்தியாவில் மட்டும் 25,939 குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதாவது, சார்க் பிராந்தியத்தில் பதிவாகும் மொத்த பாதிப்பில் 10ல் 7 வழக்குகள் (68.8%) இந்தியாவில் தான் உள்ளன. இந்தியாவிற்கு அடுத்தபடியாக பாகிஸ்தானில் 7,841 குழந்தைகள் (20.8%) பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்தியாவில் குழந்தைகள் மக்கள் தொகை மிக அதிகம் என்பதே இந்த பெரிய எண்ணிக்கைக்கு முதன்மை காரணமாகும்.
லுகேமியா - குழந்தைகளை அதிகம் தாக்குவது ஏன்?
சார்க் நாடுகள் அனைத்திலுமே 'லுகேமியா' எனப்படும் ரத்தப் புற்றுநோய்தான் குழந்தைகளை அதிக அளவில் தாக்குகிறது. மொத்த பாதிப்புகளில் பாதியளவு (35% முதல் 50% வரை) லுகேமியாவால் தான் ஏற்படுகின்றன. இதற்கு அடுத்தபடியாக மூளை மற்றும் நரம்பு மண்டலக் கட்டிகள் (12%) இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளன.
பெரியவர்களுக்கு வரும் புற்றுநோய்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கு வரும் புற்றுநோய்களுக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் உண்டு. பெரியவர்களுக்கு புகைபிடித்தல், தவறான உணவு பழக்கம், சுற்றுப்புற சூழல் மாசு போன்ற காரணங்களால் புற்றுநோய் வரலாம். ஆனால், குழந்தைகளுக்கு வரும் புற்றுநோய்க்கு அவர்களின் வாழ்வியல் முறை காரணம் இல்லை.
குழந்தைகளின் உடலிலுள்ள செல்கள் மிக வேகமாக பிரிந்து வளரக்கூடியவை. அப்படி இயல்பாக செல்கள் பிரியும் தருணத்தில், எதிர்பாராமல் மரபணுவில் (DNA) ஏற்படும் சிறு மாற்றங்களே லுகேமியா போன்ற நோய்களுக்கு வழிவகுக்கின்றன. இது தற்செயலாக நடக்கும் உயிரியல் நிகழ்வே தவிர, பெற்றோரின் தவறோ அல்லது தவிர்க்கக்கூடிய ஒரு பழக்கமோ கிடையாது. இதனால்தான் உலகெங்கிலும் சிறுவர்கள் மத்தியில் ரத்தப் புற்றுநோய் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது.
உயிரிழப்புகளும் மருத்துவ வசதி இடைவெளியும்
2022ம் ஆண்டில் மட்டும் சார்க் நாடுகளில் 17,698 குழந்தைகள் புற்றுநோயால் உயிரிழந்துள்ளனர். இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், நோய் பாதிப்புக்கும் உயிரிழப்புக்கும் இடையிலான விகிதம் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் பெருமளவில் மாறுபடுகிறது. உதாரணத்திற்கு, இலங்கையில் இந்நோயால் ஏற்படும் உயிரிழப்பு விகிதம் குறைவாக இருக்கும் சூழலில், ஆப்கானிஸ்தானில் அது மிக அதிகமாக உள்ளது.
அமெரிக்கா, ஐரோப்பா போன்ற வளர்ந்த நாடுகளில் புற்றுநோய் தாக்கும் குழந்தைகளில் 80 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோர் முறையான சிகிச்சையால் முழுமையாக குணமடைந்து விடுகின்றனர். ஆனால், ஆசிய நாடுகளை உள்ளடக்கிய குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருவாய் கொண்ட நாடுகளில் 30 சதவீதத்திற்கும் குறைவான குழந்தைகளே பிழைக்கின்றனர். நோயை தாமதமாக கண்டறிதல், சரியான சிகிச்சை கிடைக்காதது, மருத்துவ செலவை தாங்க முடியாமல் சிகிச்சையை பாதியிலேயே நிறுத்துவது போன்றவையே இந்த அதிக உயிரிழப்புகளுக்கு காரணமாக அமைகின்றன.
சென்னையின் 'புற்றுநோய் பதிவேடு'
புற்றுநோயை ஒழிக்க வேண்டுமானால், முதலில் எங்கு, யாருக்கு, எந்த வகையான புற்றுநோய் வருகிறது என்ற சரியான தரவுகள் தேவை. இந்த விஷயத்தில் சென்னை மாநகரம் ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாக இருக்கிறது. இந்தியாவில் முதன்முறையாக சென்னையில்தான் 'குழந்தைகள் புற்றுநோய் பதிவேடு' (Childhood Cancer Registry) உருவாக்கப்பட்டது.
இங்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட தரவுகளின்படி, சிகிச்சை பெறும் குழந்தைகளில் 60% முதல் 70% பேர் இரண்டு ஆண்டுகளைத் தாண்டி ஆரோக்கியமாக வாழ்கின்றனர் என்பது தெரியவந்துள்ளது. இந்த அமைப்பை நாடு முழுவதும் விரிவுபடுத்தினால் நோயாளிகளை கண்காணிப்பது எளிதாகும்.
WHO முன்னெடுப்பு:
குழந்தைகள் புற்றுநோய் என்பது குணப்படுத்தவே முடியாத ஒன்று அல்ல. ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்தால் வேதிச்சிகிச்சை (Chemotherapy), கதிர்வீச்சு மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகள் மூலம் குழந்தைகளை முழுமையாகக் குணப்படுத்த முடியும்.
உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO), வரும் 2030-ஆம் ஆண்டிற்குள் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படும் குழந்தைகளில் குறைந்தபட்சம் 60 சதவீதத்தினரையாவது காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற இலக்கோடு செயல்பட்டு வருகிறது. ஒரு குழந்தையின் உயிர் பிழைக்கும் வாய்ப்பு, அவர் எந்த நாட்டில் வாழ்கிறார் அல்லது எவ்வளவு பணம் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்து முடிவு செய்யப்பட கூடாது. தெற்காசிய நாடுகள் அனைத்தும் ஒன்றுசேர்ந்து மருத்துவ வசதிகளை மேம்படுத்தினால் மட்டுமே இந்த நிலையை மாற்ற முடியும்.
ஆய்வு:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772368226001009