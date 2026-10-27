வகுப்பில் மற்ற குழந்தைகளை விட உங்கள் குழந்தையின் உயரம் குறைவாக இருக்கிறதா? மருத்துவர் கூறும் காரணம்!
கர்ப்ப காலத்தில் கருவின் வளர்ச்சிக்கு தகுந்த எடை இல்லாமல் குறைவான எடையில் பிறந்த குழந்தைகள், தங்கள் குழந்தை பருவம் முழுவதும் சற்று மெதுவான வளர்ச்சியை கொண்டிருக்கலாம்.
Published : October 27, 2026 at 11:22 AM IST
குழந்தைகள் வளரும் பருவத்தில் அவர்களின் உயரம் குறித்து பெற்றோருக்கு ஏற்படும் கவலைகள் இயல்பானவையே. வகுப்பில் உள்ள மற்ற குழந்தைகளை ஒப்பிடும்போது தன் குழந்தை மட்டும் கொஞ்சம் உயரம் குறைவாக தெரிவதை உணரும்போது, பலரும் பதறிப்போகிறார்கள். ஆனால், ஒவ்வொரு குழந்தையின் உடல் வளர்ச்சியும் தனித்துவமானது என்பதை முதலில் நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
உயர குறைவு எப்போது பிரச்சனையாகிறது?
சில நேரங்களில் குழந்தைகளின் உயரம் பற்றிய கவலை பெற்றோரின் மனத்தில் அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் உண்மையில் அங்கு எந்தவொரு மருத்துவ பிரச்சனையும் இருக்காது. பூப்பு எய்துவதற்கு முந்தைய ஆண்டுகளில், அதாவது நான்காம் வயதிலிருந்து குழந்தைகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சராசரியாக 4 முதல் 6 சென்டிமீட்டர் வரை வளர்கிறார்கள்.
இந்த வளர்ச்சி வேகம் சீராக இருக்கிறதா என்பதை குழந்தைகள் நல மருத்துவர் பரிசோதித்து சொல்வார். இதில் தான் குழந்தையின் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கான முதல் குறிப்பு அடங்கியுள்ளது.
ஒரே வகுப்பில் படிக்கும் குழந்தைகளிடம் உள்ள வயது வித்தியாசம்
மகாராஷ்டிரா ஜுபிடர் மருத்துவமனையின் குழந்தைகள் நலத் துறை இயக்குநரான டாக்டர் சுதிர் சானே இதுகுறித்து விளக்குகையில், "ஒரே வகுப்பில், ஒரே கல்வி ஆண்டில் படிக்கும் குழந்தைகளுக்கு இடையே 9 முதல் 12 மாதங்கள் வரை வயது வித்தியாசம் இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
இந்த சிறிய வயது வித்தியாசமே கிட்டத்தட்ட 3 முதல் 4 சென்டிமீட்டர் (சுமார் 1.5 அங்குலம்) வரை உயர வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். குழந்தைகளுக்கும் பெற்றோருக்கும் இந்த உண்மையை நாம் புரியவைக்க வேண்டும்.
அதனால்தான் வழக்கமான மருத்துவ பரிசோதனைகளின்போதே குழந்தைகள் நல மருத்துவர்கள் பிரத்யேக வளர்ச்சி விளக்கப்படங்களை (Growth Charts) பயன்படுத்தி உயரத்தை அளவிடுகிறார்கள்.
இந்த 4 முதல் 6 சென்டிமீட்டர் சீரான வளர்ச்சியில் ஏதேனும் மாற்றம் தென்பட்டால், அது தைராய்டு கோளாறு அல்லது வளர்ச்சி ஹார்மோன் குறைபாடு போன்ற உள் பிரச்சனைகளின் ஆரம்ப அறிகுறியாக இருக்கக்கூடும்" என்று குறிப்பிடுகிறார்.
இந்த வளர்ச்சி பட்டியல்கள் இணையதளத்தில் எளிதாக கிடைக்கின்றன. பெற்றோர்கள் ஒவ்வொரு பிறந்த நாளின்போதும் தங்கள் குழந்தையின் உயரத்தையும் எடையையும் வீட்டில் அளந்து குறித்து வைத்துக்கொள்வதை வழக்கமாக கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்துகிறார்.
பூப்பு எய்தும் காலமும் உயரமும்
வகுப்பில் ஒரு குழந்தை மற்றவர்களைவிட உயரம் குறைவாக தெரிவதற்கு மற்றொரு முக்கிய காரணம், அவர்கள் பூப்பு எய்தும் காலத்திலுள்ள வித்தியாசமாகும். குழந்தை பூப்பு பருவத்திற்குள் நுழையும்போது, அதன் வளர்ச்சி வேகம் திடீரென அதிகரிக்கும்.
இந்த துரித வளர்ச்சி பூப்புக்காலம் முடியும் வரை தொடரும். பொதுவாக, பெண்களுக்கு மாதவிடாய் தொடங்கிய ஒரு வருடத்திற்கு பிறகும், சிறுவர்களுக்கு 16 முதல் 18 வயது வரையிலும் இது நீடிக்கும் என்கிறார் டாக்டர் சுதிர் சானே.
எனவே, தாமதமாக பூப்பு எய்தும் குழந்தைகள் ஆரம்பத்தில் தங்கள் மற்ற குழந்தைகளை விட உயரம் குறைவாக தோன்றினாலும், அவர்கள் உயரம் அடைவதற்கு அதிக ஆண்டுகள் அவகாசம் கிடைக்கும். உங்கள் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் குழந்தையின் பூப்பு நிலையை பரிசோதித்து, அவர்களின் முழுமையான வளர்ச்சி திறனை துல்லியமாக கணிக்க முடியும்.
இதற்கு மருத்துவ துறையில் 'வளர்ச்சி மற்றும் பூப்புத் தாமதம்' (Constitutional delay in growth and puberty)என்று பெயர். ஒன்பது அல்லது பத்தாம் வகுப்பு வரை வகுப்பில் உயரம் குறைவாக இருந்துவிட்டு, திடீரென ஒரே ஆண்டில் உயரம் கூடும் மாணவர்களை நாம் பார்த்திருக்கவில்லையா?
முந்தைய ஆண்டுகளின் வளர்ச்சி பட்டியல்கள் கையில் இருந்தால், மருத்துவரால் இதை எளிதில் கண்டறிந்து குழந்தைக்கு தேவையான தைரியத்தை கொடுக்க முடியும். இதன் மூலம் தன் உயரம் குறைவு என்ற தாழ்வுமனப்பான்மையிலிருந்து குழந்தைகள் விடுபட முடியும்.
பிறக்கும்போதைய எடையும் மரபணு காரணிகளும்
குழந்தை பிறக்கும்போது அதன் எடை எவ்வளவு இருந்தது என்பது மிக முக்கியம். கர்ப்ப காலத்தில் கருவின் வளர்ச்சிக்கு தகுந்த எடை இல்லாமல் குறைவான எடையில் பிறந்த குழந்தைகள், தங்கள் குழந்தை பருவம் முழுவதும் சற்று மெதுவான வளர்ச்சியை கொண்டிருக்கலாம். இத்தகைய சிறப்பு குழந்தைகளுக்காக இப்போது நவீன மருத்துவ சிகிச்சைகளும் கிடைக்கின்றன.
மேலும், ஒரு குழந்தையின் உயரம் என்பது பெருமளவில் அவர்களின் பெற்றோரின் உயரத்தையே சார்ந்துள்ளது. உயரமான பெற்றோர்களின் குழந்தைகள் பொதுவாக உயரமாகவும், குறைவான உயரம் உள்ளவர்களின் குழந்தைகள் அதற்கு தகுந்தபடியும் இருப்பார்கள். பெற்றோரின் உயரத்தை கொண்டு குழந்தையின் வருங்கால உயரத்தை மருத்துவரால் துல்லியமாக கணிக்க முடியும். இதற்கு 'பெற்றோர் இடைப்பட்ட உயரம்' (Mid-parental height) என்று பெயர்.
பெற்றோர்கள் தவிர்க்க வேண்டிய சில தவறான நம்பிக்கைகள்
குழந்தை உயரம் குறைவாக இருக்கிறதே என்பதற்காக கடைகளில் விற்கும் டானிக்குகளும், பசியை தூண்டும் மருந்துகளும் ஒருபோதும் உதவாது என்பதை பெற்றோர் உணர வேண்டும். உடல் உடற்பயிற்சிகள் நல்லதுதான் என்றாலும், தொங்குவது (Hanging on a rod) அல்லது ஸ்டிரெச்சிங் உடற்பயிற்சிகள் செய்வதால் மட்டும் குழந்தைகளின் உயரம் திடீரென அதிகரித்துவிடாது.
ஒரு குழந்தையின் உயரம் என்பது மரபணு, குடும்பப் பின்னணி, ஹார்மோன்கள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த உடல்நலம் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது. உயரம் என்பது குறிப்பிட்ட வயதுடன் நின்றுபோக கூடியது என்பதால், உங்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சி குறித்து ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால், தாமதிக்காமல் உடனே குழந்தைகள் நல மருத்துவரிடம் கலந்தாலோசிப்பது நல்லது.
வகுப்பில் உள்ள மற்ற குழந்தைகளை விட சற்று உயரம் குறைவாக இருக்கும் பெரும்பாலான குழந்தைகள் முற்றிலும் ஆரோக்கியமானவர்கள்தான்.