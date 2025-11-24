ETV Bharat / health

சிக்கன் ஈரல் Vs மட்டன் ஈரல்: அனைவருக்கும் ஏற்றது எது? எதில் சத்து அதிகம்?

பொதுவாக, மட்டன் ஈரலை ஒப்பிடும்போது, சிக்கன் ஈரலில் வைட்டமின் ஏ சத்து அதிகமாக இருக்கும். அதே சமயம், மட்டன் ஈரலில் இரும்புச்சத்து சற்றே அதிகமாக இருக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 24, 2025 at 3:32 PM IST

3 Min Read
சிக்கன் மட்டன் என்றதும் அசைவ பிரியர்களுக்கு எச்சில் ஊறும். அசைவ உணவுகள் சுவையை தாண்டி ஆரோக்கியத்தையும் வழங்குகிறது. அதிலும் குறிப்பாக, சிக்கன் மற்றும் மட்டனின் கல்லீரல் அதாவது ஈரல்களில் ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளது.

இருப்பினும், இந்த இரண்டில் எது ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது? மட்டன் ஈரல் அனைவருக்கும் ஏற்றது இல்லை என்பது உண்மையா? போன்ற கேள்விகள் எழுவதுண்டு. அதற்கான பதிலை இந்த செய்தி தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

இந்த இரண்டு வகையான ஈரல்களுமே விலங்குகளின் முக்கியமான உறுப்பு என்பதால், அவை ஊட்டச்சத்துக்களின் களஞ்சியமாக திகழ்கின்றன. இரண்டிலும் புரதம், இரும்புச்சத்து, வைட்டமின் பி12 மற்றும் வைட்டமின் ஏ போன்ற அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

இருப்பினும், அவற்றின் ஊட்டச்சத்து விவரம், சுவை மற்றும் சமையல் பண்புகளில் சில நுட்பமான வேறுபாடுகள் உள்ளன. இந்த வேறுபாடுகளை புரிந்துகொள்வது, தேவைகளுக்கு ஏற்ப எது சிறந்தது என்பதைத் தீர்மானிக்க உதவும்.

ஊட்டச்சத்து மற்றும் வேறுபாடுகள்: பொதுவாக, மட்டன் ஈரலை ஒப்பிடும்போது, சிக்கன் ஈரலில் வைட்டமின் ஏ சத்து அதிகமாக இருக்கும். அதே சமயம், மட்டன் ஈரலில் இரும்புச்சத்து சற்றே அதிகமாக இருக்கும். புரதத்தைப் பொறுத்தவரை, இரண்டுமே உயர்தரமான புரதத்தின் சிறந்த ஆதாரங்களாகும். கொழுப்பு சத்தைப் பார்க்கும்போது, மட்டன் ஈரலுடன் ஒப்பிடுகையில் சிக்கன் ஈரலில் பொதுவாக கொழுப்பு குறைவாக இருக்கும். எனவே, குறைந்த கொழுப்பு உணவை விரும்புவோருக்கு சிக்கன் ஈரல் ஒரு நல்ல தேர்வாக அமையும்.

யாருக்கு எது நல்லது?

  • ரத்த சோகை உள்ளவர்கள் அல்லது அதிக இரும்புச்சத்து தேவைப்படும் நபர்கள் மட்டன் ஈரலைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம், ஏனெனில் இதில் இரும்புச்சத்து சற்று அதிகமாக உள்ளது.
  • வைட்டமின் ஏ-வை அதிகம் உட்கொள்ள விரும்புவோர் சிக்கன் ஈரலைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இது கண் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் முக்கியம்.
  • கொழுப்பு உட்கொள்ளலைக் கட்டுப்படுத்த விரும்புவோர் அல்லது எடை நிர்வாகத்தில் உள்ளவர்கள் சிக்கன் ஈரலை ஒரு சிறந்த தேர்வாகக் கருதலாம், ஏனெனில் இதில் கொழுப்பு பொதுவாகக் குறைவாக இருக்கும்.
  • இரண்டுமே நல்ல புரதம் மற்றும் வைட்டமின் பி12 மூலங்கள் என்பதால், குழந்தைகளின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கு இரண்டுமே நல்லவை.
கோப்புப்படம் (Getty Images)

சிக்கன் ஈரல் அனைவருக்கும் ஏற்றது இல்லையா?

பொதுவாக, சிக்கன் (கோழியின் இறைச்சி) வளர்ப்பு முறைகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஹார்மோன்கள் அல்லது ஆண்டிபயாடிக் எச்சங்கள் குறித்து சில கவலைகள் உள்ளன. மேலும், கோழி இறைச்சியில் இருக்கும் தோல் பகுதியில் அதிக கொழுப்புச் சத்து உள்ளது.

சிக்கன் ஈரலைப் பொறுத்தவரை, இது உறுப்பு இறைச்சி பிரிவில் வருகிறது. இது ஊட்டச்சத்து அடர்த்தி மிகுந்தது. ஒரு கோழி ஆரோக்கியமற்ற முறையில் வளர்க்கப்பட்டிருந்தால், அதன் கல்லீரலிலும் சில நச்சுப் பொருட்கள் சேர்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஏனெனில் கல்லீரல் என்பது உடலின் நச்சு நீக்கி உறுப்பு ஆகும்.

தரமான, இயற்கையாக வளர்க்கப்பட்ட கோழிகளின் ஈரலைத் தேர்ந்தெடுப்பது சிறந்தது. இரண்டு ஈரல்களுமே மிக அதிக அளவிலான கொலஸ்ட்ராலைக் கொண்டிருப்பதால், ஏற்கனவே அதிக கொலஸ்ட்ரால் உள்ளவர்கள் அல்லது இதய நோய் உள்ளவர்கள் இதை அளவோடு உட்கொள்வது அவசியம்.

சுருக்கமாகச் சொன்னால், சிக்கன் ஈரல் மற்றும் மட்டன் ஈரல் இரண்டும் ஆரோக்கிய நன்மைகளைக் கொண்டவை. இவை இரண்டும் வெவ்வேறு ஊட்டச்சத்துக்களின் தீவிரமான ஆதாரங்களாக இருப்பதால், 'ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது' என்பது தனிப்பட்ட உடல்நலத் தேவைகள் மற்றும் சுவையைப் பொறுத்தது.

இரும்புச்சத்துக்கு மட்டன் ஈரலையும், குறைவான கொழுப்பு மற்றும் அதிக வைட்டமின் ஏ-க்கு சிக்கன் ஈரலையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இரண்டு ஈரல்களுமே ஒரு சமச்சீர் உணவின் மிகச் சிறந்த பகுதியாக இருக்கும். ஈரலில் சூப், ஃப்ரை, குழம்பு அல்லது வறுத்து உட்கொள்ளலாம்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

