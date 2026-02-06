பரவும் பறவைக் காய்ச்சல் : செய்ய வேண்டியதும் - செய்யக்கூடாததும்?
முட்டை மற்றும் கோழி இறைச்சியை சமைக்கும்போது நன்கு அதிக வெப்பநிலையில் வேகவைத்து உண்ண வேண்டும்.
சென்னை அடையார் மற்றும் கிழக்கு கடற்கரை சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களில் காகங்கள் அதிகளவில் உயிரிழந்துள்ளன. இதையடுத்து, உயிரிழந்த காகங்களின் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு போபாலில் உள்ள தேசிய உயர் பாதுகாப்பு விலங்கு நோய்கள் நிறுவனத்திற்கு (NIHSAD) ஆய்விற்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
அதன் ஆய்வு முடிவுகளில், காகங்களுக்கு 'H5N1' ரகப் பறவை காய்ச்சல் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வைரஸ் வேகமாக பரவும் தன்மை கொண்டது என்பதால், தமிழக அரசு சுகாதார முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், பறவை காய்ச்சல் என்றால் என்ன? இது மனிதர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா? பாதுகாப்புடன் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.
பறவைக் காய்ச்சல் (Bird Flu) என்றால் என்ன? பறவைக் காய்ச்சல் என்பது முக்கியமாக பறவைகளை தாக்கும் 'இன்புளுயன்சா ஏ' (Influenza A) வைரஸால் ஏற்படும் ஒரு வகை தொற்று நோயாகும். இது பொதுவாக காட்டுப் பறவைகள், வாத்துகள் மற்றும் கோழிகளிடம் அதிகம் காணப்படும்.
தற்போது காகங்களிடம் கண்டறியப்பட்டுள்ள H5N1 வகை வைரஸ் மிகவும் வீரியமிக்கது. இது பாதிக்கப்பட்ட பறவைகளின் உமிழ்நீர், சளி மற்றும் எச்சங்கள் மூலமாக மற்ற பறவைகளுக்கும், அசுத்தமான பரப்புகள் வழியாக மற்ற உயிரினங்களுக்கும் மிக வேகமாக பரவும் தன்மை கொண்டது.
மனிதர்களுக்கு பரவுமா? பறவைக் காய்ச்சல் மனிதர்களுக்குப் பரவுவது மிகவும் அரிதானது என்றாலும், அது முற்றிலும் ஆபத்தில்லாதது அல்ல. பாதிக்கப்பட்ட அல்லது இறந்த பறவைகளை நேரடியாக வெறும் கைகளால் தொடும்போது, அந்த வைரஸ் மனிதர்களின் கண்கள், மூக்கு அல்லது வாய் வழியாக உடலுக்குள் நுழைய வாய்ப்புள்ளது.
மனிதர்களுக்கு இந்தப் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் காய்ச்சல், இருமல், தொண்டை வலி, தசை வலி மற்றும் கடுமையான சுவாசப் பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும். இதுவரை தமிழகத்தில் மனிதர்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்பட்டதாக எந்தத் தகவலும் இல்லை, இருப்பினும் முன்னெச்சரிக்கை அவசியம்.
தமிழக அரசின் நடவடிக்கைகள் மற்றும் அறிவுறுத்தல்கள்: காகங்களின் இறப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, தமிழக அரசு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. அடையார், வேளச்சேரி, பள்ளிக்கரணை, திருவான்மியூர், OMR மற்றும் ECR பகுதிகளில் தீவிரக் கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இறந்த காகங்களை வெறும் கைகளால் தொடக்கூடாது எனப் பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றை 8 முதல் 10 அடி ஆழமான குழிகளில் புதைக்கவோ அல்லது எரிக்கவோ அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
கோழிப் பண்ணைகள் மற்றும் இறைச்சி விற்பனை நிலையங்களில் கூடுதல் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. கேரளா போன்ற அண்டை மாநில எல்லைகளில் இருந்து வரும் வாகனங்களும் தீவிர சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன.
பின்பற்ற வேண்டிய பாதுகாப்பு முறைகள்:
- உங்கள் வீட்டின் அருகிலோ அல்லது பொது இடங்களிலோ காகங்கள் அல்லது இதர பறவைகள் கூட்டமாக இறந்து கிடப்பதைக் கண்டால், உடனடியாக மாநகராட்சி அல்லது கால்நடைத் துறைக்குத் தகவல் தெரிவிக்கவும்.
- இறந்த பறவைகளை ஒருபோதும் கையுறை (Gloves) இன்றித் தொடக் கூடாது. தப்பித்தவறித் தொட்டுவிட்டால், உடனடியாக சோப்பு போட்டு கைகளை நன்கு கழுவ வேண்டும்.
- முட்டை மற்றும் கோழி இறைச்சியை சமைக்கும்போது நன்கு அதிக வெப்பநிலையில் வேகவைத்து உண்ண வேண்டும். பாதிப்புள்ள பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் வெளியில் செல்லும்போது முகக்கவசம் அணிவது பாதுகாப்பானது.
- முற்றிலும் சமைக்கப்படாத மற்றும் சரிவர சமைக்கப்படாத முட்டை மற்றும் இறைச்சி வகைகளை உண்பதை பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும்.
- வீட்டு ஜன்னல்கள் அல்லது மொட்டை மாடிகளில் பறவைகள் எச்சமிடுவதைத் தவிர்க்கத் தேவையான சுகாதார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்
- பறவைகளுக்கு வைக்கும் தீவனம் மற்றும் தண்ணீர் திறந்த நிலையில் அழுக்காகாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும்.
- இந்தத் தொற்று குறித்துப் பொதுமக்கள் தேவையற்ற பீதி அடைய வேண்டாம் என்றும், அதே சமயம் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் சுகாதாரத் துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
