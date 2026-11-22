கருப்பை வாய் புற்றுநோய்: 1 கோடி சிறுமிகளுக்கு ஹெச்பிவி தடுப்பூசி செலுத்தி இந்தியா சாதனை
கருப்பை வாய் புற்றுநோயை ஆரம்ப நிலையிலேயே தடுக்கும் வகையில், 14 வயது பெண் குழந்தைகளுக்கு ஹெச்பிவி தடுப்பூசி செலுத்தும் திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கி வைத்தார்.
Published : November 22, 2026 at 8:01 AM IST
புது டெல்லி: கருப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பு நடவடிக்கையாக 9 மாதத்தில் 1 கோடிக்கு அதிகமான பெண் குழந்தைகளுக்கு ஹெச்பிவி தடுப்பூசி செலுத்தி 87 சதவீத இலக்கை எட்டியுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
இந்தியாவில் பெண்களிடையே ஏற்படும் புற்றுநோய்களில் மார்பக புற்றுநோய்க்கு பின்னர், கருப்பை வாய் புற்றுநோய் (Cervical Cancer) இரண்டாவது மிக முக்கியமான பாதிப்பாக உள்ளது. உலக அளவில் கருப்பை வாய் புற்றுநோயால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளில் சுமார் 25% இந்தியாவில் மட்டுமே நிகழ்கின்றன என சர்வதேச அளவிலான புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த சூழலில், கருப்பை வாய் புற்றுநோயை ஆரம்ப நிலையிலேயே தடுக்கும் வகையில், 14 வயது பெண் குழந்தைகளுக்கு ஹெச்பிவி தடுப்பூசியை (HPV Vaccine) இலவசமாக செலுத்தும் திட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது.
இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தாண்டு பிப்ரவரி மாதம் தேசிய ஹெச்பிவி தடுப்பூசி செலுத்தும் இத்திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தார். இத்திட்டத்தின் கீழ் இந்தியப் பதிவாளர் ஜெனரல் (RGI) 2021 மக்கள் தொகை தரவுகளின்படி, இந்தியா முழுவதும் சுமார் 1.2 கோடி பெண் குழந்தைகள் தடுப்பூசி செலுத்த தகுதியானவர்களாக கண்டறியப்பட்டனர்.
அதன்படி, அந்தந்த மாநில அரசின் ஒருங்கிணைப்புடன் பெண் குழந்தைகளுக்கு ஒரு தவணை தடுப்பூசி செலுத்தும் திட்டத்தை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமல்படுத்தி வருகிறது.
1 கோடி பெண் குழந்தைகளுக்கு ஹெச்பிவி தடுப்பூசி செலுத்தி சாதனை
இந்நிலையில், இத்திட்டத்தின் கீழ் இந்தியா முழுவதும் 1 கோடிக்கும் அதிகமான பெண் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக செய்தி அறிக்கை வெளியிட்ட மத்திய சுகாதாரத்துறை, 9 மாதங்களில் சுமார் 87 சதவீத இலக்கை எட்டி சாதனை புரிந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளது. மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான வலுவான ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் சுகாதார ஊழியர்களின் பங்களிப்பினால் குறுகிய காலத்தில் இவ்வளவு பெரிய இலக்கை அடைய முடிந்ததாக அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
100 சதவீத இலக்கை எட்டிய 6 மாநிலங்கள்
இந்தியாவில் அதிகபடியாக குஜராத், உத்தரப் பிரதேசம், ஆந்திரப் பிரதேசம், மிசோரம், மத்தியப் பிரதேசம், பீகார் ஆகிய ஆறு மாநிலங்கள் 100 சதவீத இலக்கு எட்டப்பட்டுள்ளன.
மேலும், அசாம் (95.63%), தெலங்கானா (95.28%), கர்நாடகா (93.16%) மற்றும் உத்தராகண்ட் (90.17%) ஆகிய மாநிலங்கள் 90 சதவீதத்திற்கு மேல் இலக்கை எட்டியுள்ளன.
அந்த வரிசையில், சத்தீஸ்கர் (86.21%) மற்றும் ராஜஸ்தான் (85.23%), கேரளம் (77.02%), தமிழ்நாடு (76.12%), ஓடிசா (74.90%), தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி மற்றும் டாமன் மற்றும் டையூ ஆகிய யூனியன் பிரதேசம் (72.99%) ஆகியவை 70 சதவீதத்திற்கு மேல் கடந்துள்ளன.
தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் உத்தர பிரதேசம் முதலிடத்தில் உள்ளது. அங்கு 29.33 லட்சம் பெண் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த வரிசையில் பீகார் (13.70 லட்சம்), குஜராத் (7.75 லட்சம்) ஆகியவை அடுத்தத்தடுத்து உள்ளது.
பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பிற்கு முக்கியத்துவம்
நாடு முழுவதும் உள்ள பெண் குழந்தைகளுக்கு ஹெச்பிவி தடுப்பூசியை செலுத்தும் வகையில், பள்ளியின் ஆசிரியர்கள், சுகாதார நிலையங்கள், மருத்துவமனைகளின் வழியாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது.
குழந்தைகளின் பெற்றோர்களின் ஒப்புதலுடன் பெண் குழந்தைகளுக்கு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அரசு மருத்துவமனைகளில் இலவசமாக ஒரு தவணை தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இதில் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், பயிற்சி பெற்ற மருத்துவர்களின் கண்காணிப்பில் தடுப்பூசி செலுத்தப்படுவதுடன், தடுப்பூசி மையங்கள், 24×7 சுகாதார நிலையங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன் மூலம், தடுப்பூசி செலுத்திய பின் ஏற்படக்கூடிய அரிதான பக்கவிளைவுகளை (AEFI) உடனடியாகக் கண்டறியவும், கண்காணிக்கவும், கையாளவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது என சுகாதரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
கருப்பை வாய் புற்றுநோய் இல்லாத நிலை என்ற இலக்கை அடைய தொடர்ந்து, மீதமுள்ள பெண் குழந்தைகளுக்கும் ஹெச்பிவி தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் என்றும், 14 வயது உள்ள பெண் குழந்தைகள் கொண்ட பெற்றோர் அல்லது பாதுகாப்பாளர்கள் அருகில் உள்ள அரசு சுகாதார நிலையங்களில் மூலம் இலவசமாக தடுப்பூசியை செலுத்திக்கொள்ள முன்வர வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
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யு-வின் மூலம் சான்றிதழை பதிவிறக்கம் செய்யலாம்
இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நாடு முழுவதும் பெண் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் விவரங்கள் டிஜிட்டல் வடிவில் யு-வின் (U-WIN) இணையதளம் மூலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது.
இதன் மூலம் நிகழ்நேரம் கண்காணிப்பு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த இணையதளம் வாயிலாக பெற்றோர் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த அருகில் உள்ள சுகாதார நிலையத்தில் முன்பதிவு செய்யவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதுமட்டுமின்றி, தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டவர்கள் அதற்கான சான்றிதழை இந்த இணையதளத்தில் மூலம் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
இதன் மூலம் மக்களுக்கு இதன் செயல்முறை எளிமையாக்கப்படுவதுடன், வெளிப்படைத்தன்மையும் உறுதி செய்யப்படுகிறது.
இதுகுறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜெ.பி.நட்டா கூறுகையில், “இந்த குறிப்பிடத்தக்க சாதனை என்பது மாநிலங்கள், சுகாதார நிபுணர்கள், முன்கள சுகாதாரப் பணியாளர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களின் கூட்டு பங்களிப்பை பிரதிபலிக்கிறது.
பெண் குழந்தைகளுக்கு அரசு சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் யூ-வின் (U-WIN) மூலம் இலவசமான, பாதுகாப்பான ஹெச்பிவி தடுப்பூசி கிடைப்பதால், இந்தியா கருப்பை வாய் புற்றுநோய் இல்லாத எதிர்காலத்தை நோக்கி முன்னேறி வருகிறது” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.