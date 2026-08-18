நாய் வளர்க்கும் டீனேஜ் பிள்ளைகளுக்கு பதற்றம் குறைவு - சர்வதேச ஆய்வில் தகவல்!
நாய்க்கு நேரம் தவறாமல் உணவு வைப்பது, அதை நடைபயிற்சிக்கு அழைத்து செல்வது மற்றும் குளிப்பாட்டுவது போன்ற வேலைகளை செய்யும் பிள்ளைகளிடம் நேர்மறை எண்ணங்களும், பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் தைரியமும் அதிகமாக இருக்கிறது.
Published : August 18, 2026 at 4:04 PM IST
10 முதல் 19 வயதிற்குள் இருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு தங்கள் வயதையொத்த நண்பர்கள் மற்றும் சக மாணவர்களுடன் பேசுவதற்கோ, பழகுவதற்கோ ஒருவித தயக்கமும் பயமும் இருப்பது உண்டு. "நாம் பேசுவதைப் பார்த்து மற்றவர்கள் சிரித்து விடுவார்களோ?" அல்லது "நம்மிடம் ஏதேனும் குறை கண்டுபிடித்து விடுவார்களோ?" என்ற பயம் இந்த வயதில் இயல்பாகவே வந்துவிடும்.
இதனை 'சமூகப் பதற்றம்' (Social Anxiety) என்பார்கள். சுமார் 10-ல் ஒரு குழந்தைக்கு இந்த மனநிலை இருப்பதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இப்படிப்பட்ட சூழலில், வீட்டில் ஒரு நாய் வளர்ப்பதும், அதை அன்போடு கவனித்து கொள்வதும் பிள்ளைகளின் இந்த பயத்தை போக்கி, மனதை தைரியமாக்க உதவுகிறது என்று ஒரு புதிய ஆய்வு கூறுகிறது. அமெரிக்காவில் உள்ள டஃப்ட்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் மேற்கொண்ட இந்த ஆய்வை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.
டீனேஜில் வரும் பாதிப்பு
டீனேஜ் வயதில் பிள்ளைகள் தங்களை பற்றிய சுய அடையாளத்தை தேடத் தொடங்குவார்கள். இந்த சமயத்தில் பெற்றோர், குடும்பத்தை விட தங்கள் நண்பர்களின் சேர்க்கைக்கே அவர்கள் அதிக முக்கியத்துவம் தருவார்கள். இந்த மனமாற்றத்தின் போது சில குழந்தைகளுக்கு இயல்பாகவே மனதளவில் பல ஏற்ற இறக்கங்களும், பதற்றமும் அதிகமாகிவிடும்.
இதனைப் புரிந்து கொள்ள, 13 முதல் 17 வயது வரையிலான 514 பிள்ளைகளிடமும் அவர்களின் பெற்றோரிடமும் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டுத் தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. சமூகப் பதற்றம் கொண்ட பிள்ளைகள், தங்கள் வீட்டில் உள்ள நாயுடன் எந்த முறையில் பழகுகிறார்கள் என்பதையும், நண்பர்கள் மற்றும் சக மனிதர்களால் ஏற்படும் மன அழுத்தத்தை அவர்கள் எவ்வாறு எதிர்கொள்கிறார்கள் என்பதையும் ஆய்வாளர்கள் கூர்ந்து கவனித்தனர்.
நாய் எப்படி ஒரு பாலமாக இருக்கிறது?
இந்த ஆய்வை நடத்திய பேராசிரியர் மேகன் முல்லர் இது பற்றி கூறும்போது, "டீனேஜ் பிள்ளைகளுக்குக் குடும்பத்திற்கும் வெளி உலக நண்பர்களுக்கும் இடையே நாய் ஒரு பாலமாக இருக்கிறது. நாய் என்பது பெற்றோர் கிடையாது, ஆனால் அது குடும்பத்தில் ஒருவராகவே பழகி அவர்களுக்குத் தேவையான ஆறுதலைத் தருகிறது. இதனால் நாயுடன் பழகும் பிள்ளைகளால் தங்கள் உணர்ச்சிகளை எளிதாகக் கட்டுப்படுத்த முடிகிறது" என்கிறார்.
நாயுடன் பிள்ளைகள் எப்படி பழகுகிறார்கள் என்பதை பொறுத்தே அவர்களின் மனநிலையும், பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் முறையும் மாறுகிறது என்று இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
- நாய்க்கு நேரம் தவறாமல் உணவு வைப்பது, அதை நடைபயிற்சிக்கு அழைத்து செல்வது மற்றும் குளிப்பாட்டுவது போன்ற வேலைகளை செய்யும் பிள்ளைகளிடம் நேர்மறை எண்ணங்களும், பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் தைரியமும் அதிகமாக இருக்கிறது. நாயுடன் நேரத்தை செலவிடும் தோழமை உணர்வு, நண்பர்கள் மத்தியில் ஏற்படும் பயத்தையும் தயக்கத்தையும் குறைக்க பெரிதும் உதவுகிறது.
- நாய் செருப்பை கடிப்பது அல்லது வீட்டை அசுத்தம் செய்வது போன்ற நேரங்களில் பிள்ளைகளுக்கு ஏற்படும் சிறு கோபமும் விரக்தியும், அவர்களின் மன அழுத்தத்தை அதிகப்படுத்தி விடுகிறது. இதனால் அவர்கள் பிரச்சனைகளைக் கண்டு ஓடி ஒளியும் பழக்கத்திற்குத் தள்ளப்படுகிறார்கள்.
- மனிதர்களை விட நாயையே தங்கள் ஒரே நண்பனாக நினைக்கும் பிள்ளைகளிடம் மன அழுத்தத்தைச் சமாளிக்கும் திறன் குறைவாக இருக்கிறது. வெளி உலகில் நல்ல நண்பர்கள் இல்லாத போதுதான், ஒரு குழந்தை நாயை மட்டுமே முழுமையாகச் சார்ந்திருக்கத் தொடங்குகிறது என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள்.
நாயின் குணம் மற்றும் அது குழந்தைகளுடன் ஒத்து பழகும் விதம் ஆகியவை பிள்ளைகளின் மனநலத்தை எந்த அளவுக்கு மாற்றுகின்றன என்பது குறித்து ஆய்வாளர்கள் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறார்கள். சுருக்கமாகச் சொன்னால், உங்கள் வீட்டு டீனேஜ் பிள்ளைகளுக்குப் பிறரிடம் பேசுவதில் தயக்கமும் பயமும் இருந்தால், அவர்களிடம் ஒரு நாயைப் பராமரிக்கும் பொறுப்பை கொடுத்துப் பாருங்கள். அது அவர்களின் மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து, அவர்களை ஒரு தைரியமான மனிதராக மாற்ற நிச்சயமாக உதவும்.
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