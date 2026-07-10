உடல், மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் கால்பந்து விளையாட்டு - இத்தனை நன்மைகளா?
இன்றைய காலகட்டத்தில் உடல் எடையை குறைப்பது பலருக்கும் பெரும் கவலையாக இருக்கிறது. கால்பந்து ஒரு அதிக ஆற்றல் தேவைப்படும் விளையாட்டு என்பதால், விளையாடும் போது உடலில் உள்ள தேவையற்ற கொழுப்புகள் வேகமாக கரைகின்றன.
Published : July 10, 2026 at 12:42 PM IST
உலகமே ஆவலோடு எதிர்பார்த்து காத்துக்கொண்டிருந்த 2026 உலக கோப்பை கால்பந்து திருவிழா தற்போது மிக விறுவிறுப்பாக தொடங்கி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. உலகின் தலைசிறந்த வீரர்கள் மைதானத்தில் பந்தோடு பாய்வதையும், கோல் அடிப்பதையும் டிவியில் பார்க்கும் போது, நமக்கே அறியாமல் ஒரு சுறுசுறுப்பு தொற்றிக்கொள்கிறது.
நம் தெருக்களிலோ அல்லது மைதானத்திலோ இறங்கி நாமும் விளையாட மாட்டோமா என்ற ஆசை எல்லோருக்குள்ளும் எழும். இந்த உலக கோப்பை என்பது வெறும் பொழுதுபோக்கு மட்டுமல்ல, நாமும் சுறுசுறுப்பாக மாற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை நமக்குள் விதைக்கும் ஒரு அருமையான வாய்ப்பு.
மாலை நேரத்தில் நம் நண்பர்களோடு சேர்ந்து சாதாரணமாக ஒரு மைதானத்திலோ அல்லது திறந்த வெளியிலோ விளையாடினாலே அது நம் உடலுக்கும் மனதிற்கும் கிடைக்கும் நன்மைகள் ஏராளம். அவை என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
இதயத்தை வலுவாக்குகிறது
கால்பந்து விளையாடும்போது நாம் ஒரே இடத்தில் அமைதியாக நிற்பதில்லை. பந்தை பிடிக்க ஓடுவது, திடீரென திசை மாறி ஓடுவது, கொஞ்ச நேரம் மெதுவாக நடப்பது என உடல் தொடர்ந்து இயக்கத்திலேயே இருக்கும். உடற்பயிற்சி கூடத்தில் ஒரே சீராக செய்யும் பயிற்சிகளை விட, இப்படி மாறி மாறி உடலுக்கு கொடுக்கும் வேலை நம் இதயம் மற்றும் நுரையீரலின் செயல்திறனை இயற்கையாகவே பலமடங்கு அதிகரிக்கிறது. இதனால் ரத்த ஓட்டம் சீராகி, இதயம் எப்போதும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்.
தசைகளையும் எலும்புகளையும் பலப்படுத்துகிறது
வயதாக ஆக நம் உடலின் பலம் குறைவது இயற்கை. ஆனால் கால்பந்து விளையாட்டில் நாம் ஓடும்போதும், பந்தை தடுக்கும்போதும், குதிக்கும்போதும் நம் உடலின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் நல்ல வேலை கிடைக்கிறது. இது நம் கால்களில் உள்ள தசைகளையும், மூட்டுகளையும், எலும்புகளையும் பலப்படுத்துகிறது. குறிப்பாக, பந்தை உதைப்பதற்கும் ஓடுவதற்கும் பயன்படும் தொடை மற்றும் கணுக்கால் பகுதிகள் இதனால் நல்ல வலிமை பெறுகின்றன.
உடல் சமநிலையும் சுறுசுறுப்பும் கூடுகிறது
விளையாடும் போது நம் கண்ணும், உடலும் ஒன்றாக இணைந்து செயல்பட வேண்டும். பந்து நம்மிடம் இருக்கும்போது, அதை எப்படி நகர்த்த வேண்டும், எதிரே வரும் நபரைக் கடந்து எப்படி செல்ல வேண்டும் என மூளை நொடிப் பொழுதில் கணக்கு போடும். இந்த தொடர் பயிற்சி நம் உடலின் சமநிலையை (Balance) அதிகரிக்கும். திடீரென கீழே விழாமல் உடலை சமாளிக்கும் திறனும், சுறுசுறுப்பும் நமக்குள்ளே தானாகவே வந்துவிடும்.
உடல் எடையை குறைக்க உதவுகிறது
இன்றைய காலகட்டத்தில் உடல் எடையை குறைப்பது பலருக்கும் பெரும் கவலையாக இருக்கிறது. கால்பந்து ஒரு அதிக ஆற்றல் தேவைப்படும் விளையாட்டு என்பதால், விளையாடும் போது உடலில் உள்ள தேவையற்ற கொழுப்புகள் வேகமாக கரைகின்றன. பிடிக்காத ஒரு உடற்பயிற்சியை கட்டாயத்தின் பேரில் செய்வதை விட, நண்பர்களுடன் சேர்ந்து ஆசை ஆசையாக இந்த விளையாட்டை விளையாடும்போது, அலுப்பே தெரியாமல் உடல் எடையைக் கட்டுக்குள் வைக்க முடியும்.
மன உறுதியை வளர்க்கிறது
வாழ்க்கையை போலவே கால்பந்து விளையாட்டிலும் வெற்றியும் தோல்வியும் சகஜம். ஒரு போட்டியில் நம் அணி பின்தங்கி இருக்கும்போது, சோர்ந்து போகாமல் எதிர்த்து போராடி வெல்ல நினைக்கும் குணம் நமக்குள்ளே ஒரு பெரிய மன உறுதியை தரும். வாழ்க்கையில் ஏதேனும் தோல்வியோ அல்லது ஏமாற்றமோ வந்தால், அதிலிருந்து எப்படி மீண்டு வர வேண்டும் என்ற பக்குவத்தை இந்த விளையாட்டு நமக்கு எதார்த்தமாக கற்றுக்கொடுக்கிறது.
நல்ல நட்பு வட்டத்தை உருவாக்குகிறது
மனிதர்களாகிய நமக்கு எப்போதும் மற்றவர்களின் துணையும், பேசிப் பழக ஒரு கூட்டமும் தேவை. கால்பந்து என்பது பலரை ஒன்றிணைக்கும் ஒரு நல்ல பாலம். ஒரு அணியாக சேர்ந்து விளையாடும்போது, சக வீரர்களோடு வாழ்நாள் முழுமைக்குமான நல்ல நட்பு உருவாகிறது. மைதானத்தில் ஒருவருக்கொருவர் கொடுத்து கொள்ளும் ஆதரவு, வாழ்க்கையிலும் நமக்கு ஒரு நல்ல நண்பர்கள் வட்டத்தையும், பாதுகாப்பான உணர்வையும் தேடித்தருகிறது.
மன அழுத்தத்தை போக்குகிறது
காலையிலிருந்து வேலை, மொபைல் போன், கணினி திரை என ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நமக்கு, மாலை நேரத்தில் கால்பந்து விளையாடுவது சிறந்த பயிற்சியாகும். மைதானத்தில் இறங்கி விளையாட தொடங்கிவிட்டால், உலகத்து கவலைகள் எல்லாம் மறந்துபோகும். விளையாடி முடித்த பின் கிடைக்கும் அந்த நிம்மதியும், சாதித்த உணர்வும் நம் மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து, மனதை எப்போதும் புத்துணர்ச்சியோடு வைத்திருக்க உதவும்.
விளையாட்டை எப்படி தொடங்குவது?
கால்பந்து விளையாடப் பெரிய அளவில் பணமோ அல்லது ஆடம்பரமான பொருட்களோ தேவையில்லை. ஒரு பந்தும், விளையாட கொஞ்சம் இடமும் இருந்தாலே போதும், உடனே தொடங்கிவிடலாம். உங்கள் வீட்டின் அருகில் இருக்கும் சிறிய மைதானங்களிலோ அல்லது நண்பர்களுடனோ சேர்ந்து நீங்கள் விளையாடலாம்.
ஒரு முக்கிய குறிப்பு:
கால்பந்து உடலுக்கு மிகவும் நல்லது என்றாலும், பல வருடங்களாக விளையாடாமல் இருந்துவிட்டு, திடீரென எடுத்த உடனே வேகமாக விளையாடக் கூடாது. விளையாடத் தொடங்கும் முன் உடலை தயார்படுத்தும் எளிய அசைவுகளை (Warm-up) செய்வது நல்லது. மெதுவாக ஆரம்பித்து, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேகத்தை அதிகரிப்பதே காயங்கள் ஏற்படாமல் தடுக்கும்.
ஆய்வு:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29371223/