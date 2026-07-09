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உலகளாவிய புற்றுநோய் பாதிப்பு 2050-க்குள் 70% அதிகரிக்க வாய்ப்பு: WHO எச்சரிக்கை!

நாம் சுவாசிக்கும் காற்று மற்றும் வாழும் சூழலில் கலந்துள்ள நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த மாசுக்கள் உடலுக்குள் கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 9, 2026 at 3:27 PM IST

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உலகில் இன்று நாம் சந்திக்கும் மிகப்பெரிய சவால்களில் ஒன்றாக ஆரோக்கியம் மாறியிருக்கிறது. குறிப்பாக, மருத்துவ துறை எவ்வளவுதான் முன்னேறியிருந்தாலும், 'புற்றுநோய்' என்ற வார்த்தை இன்னும் பல குடும்பங்களில் ஒரு தீராத அச்சத்தையும் கவலையையும் ஏற்படுத்தி வருகிறது. நம்மை சுற்றியுள்ள யாரோ ஒருவருக்கு, ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த நோய் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருப்பதை நாம் அன்றாட வாழ்வில் பார்க்க முடிகிறது.

இந்நிலையில், உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO), ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயமும் உடனடியாக விழித்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு அபாய எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது. தற்போதைய வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களும், முறையான மருத்துவ வசதிகள் அனைவருக்கும் சமமாக கிடைக்காத சூழலும் தொடர்ந்தால், எதிர்காலத்தில் புற்றுநோய் பாதிப்பு கற்பனை செய்ய முடியாத அளவிற்கு உயரும் என்று எச்சரிக்கிறது.

2050ல் நிலை என்ன?

உலக சுகாதார அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள "2026-ம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய புற்றுநோய் நிலை அறிக்கை" (Global Status Report on Cancer 2026) மிகவும் கவலையளிக்கும் விதமாக வந்துள்ளது. உலக நாடுகள் இப்போதே தீவிரமான நடவடிக்கைகளை எடுக்காவிட்டால், வரும் 2050ம் ஆண்டிற்குள் ஒவ்வொரு வருடமும் புதிதாக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை 3.5 கோடியாக (35 மில்லியன்) உயரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போதைய நிலவரப்படி, உலகம் முழுவதும் ஆண்டுதோறும் சுமார் 2.06 கோடி பேருக்கு புதிதாக புற்றுநோய் கண்டறியப்படுகிறது. மேலும், ஒவ்வொரு வருடமும் சுமார் 1 கோடி பேர் இந்த நோயினால் உயிரிழக்கின்றனர். உலக அளவில் மனிதர்களின் மரணத்திற்கு இரண்டாவது மிக முக்கிய காரணமாக புற்றுநோய் உருவெடுத்துள்ளது. இந்த நோய் ஒரு மனிதனை உடல் ரீதியாக பாதிப்பது மட்டுமன்றி, ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தையும் பொருளாதார ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் நிலைகுலைய செய்கிறது என்பதை இந்த அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது.

புற்றுநோய் பாதிப்பு அதிகரிக்க காரணங்கள் என்ன?

அடுத்த 25 ஆண்டுகளில் புற்றுநோய் பாதிப்பு 70% வரை உயர்வதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றின் விவரம் பின்வருமாரு..

  • மக்கள் தொகை வளர்ச்சியும் முதியோர் எண்ணிக்கையும்: உலக மக்கள் தொகை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. அத்துடன் மனிதர்களின் சராசரி ஆயுட்காலமும் நீண்டுள்ளது. வயது அதிகரிக்கும் போது இயல்பாகவே புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் கூடுகின்றன.
  • புகையிலை பயன்பாடு: தவிர்க்கக்கூடிய புற்றுநோய் பாதிப்புகளுக்கு இன்றளவும் மிக முக்கிய காரணமாக இருப்பது புகையிலை மற்றும் சிகரெட் பழக்கம் தான்.
  • மாறிப்போன வாழ்வியல் முறைகள்: போதிய உடற்பயிற்சி இல்லாத சோம்பலான வாழ்க்கை முறை, உடல் பருமன் (Obesity) மற்றும் சத்துக்கள் இல்லாத தவறான உணவு பழக்கவழக்கங்கள் ஆகியவை பாதிப்பை தீவிரமாக்குகின்றன.
  • மதுப்பழக்கம்: ஆல்கஹால் உட்கொள்வது புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கான ஆபத்தை கணிசமாக உயர்த்துகிறது.
  • சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காற்று மாசுபாடு: நாம் சுவாசிக்கும் காற்று மற்றும் வாழும் சூழலில் கலந்துள்ள நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த மாசுக்கள் உடலுக்குள் கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன.
  • தடுக்கக்கூடிய தொற்றுகள்: 'ஹியூமன் பாபிலோமாவாக்சின்' (HPV) போன்ற சில வைரஸ் தொற்றுகள் பிற்காலத்தில் புற்றுநோயாக மாறுகின்றன. இவற்றை முறையான தடுப்பூசிகள் மூலம் தடுக்க முடியும் என்றாலும், இன்னும் பலருக்கு இதுகுறித்த விழிப்புணர்வு இல்லை.

மருத்துவ வசதிகளில் இருக்கும் சமத்துவமின்மை

புற்றுநோய் பாதிப்பு ஒருபுறமிருக்க, அதற்கான சிகிச்சை முறைகள் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் சமமாக கிடைப்பதில்லை என்பது தான் இதில் இருக்கும் ஆகப்பெரிய சோகம். இது குறித்து உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைமை இயக்குனர் டாக்டர் டெட்ரோஸ் அதானம் கெப்ரேயேசஸ் கூறும்போது,

"புற்றுநோய் என்பது நம் அனைவரையும் ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நோய். ஆனால், இந்த நோயில் இருந்து ஒரு மனிதன் உயிர் பிழைப்பது என்பது, அவன் எந்த நாட்டில் பிறந்தான் அல்லது அவனிடம் எவ்வளவு பணம் இருக்கிறது என்பதை பொறுத்து முடிவாக கூடாது. இந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ள மருத்துவ வசதி பற்றாக்குறைகளும், சமத்துவமின்மையும் தவிர்க்க முடியாதவை அல்ல, அவை நாம் எடுத்த தவறான கொள்கை முடிவுகளின் விளைவுதான். நாடுகள் அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டால் இதை நிச்சயம் மாற்றியமைக்க முடியும்" என்கிறார்.

செல்வந்த நாடுகள் அல்லது வசதி படைத்த பிரிவினருக்குப் புற்றுநோயை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறியும் பரிசோதனைகளும் (Screening), நவீன மருந்துகளும், சிறந்த மருத்துவர்களின் ஆலோசனைகளும் எளிதாக கிடைக்கின்றன. ஆனால், ஏழை மற்றும் நடுத்தர வருவாய் கொண்ட நாடுகளை சேர்ந்த மக்களுக்கு தகுந்த நேரத்தில் நோய் கண்டறியப்படுவதோ அல்லது முறையான மருந்துகளோ கிடைப்பதில்லை.

பெரும்பாலான ஏழை மக்கள் நோய் முற்றிய பிறகே மருத்துவமனைக்கு வருகின்றனர். அந்த இறுதிக்கட்டத்தில் சிகிச்சை அளிப்பது மிகவும் கடினமாகவும், அதிக செலவு பிடிக்கக்கூடியதாகவும் மாறிவிடுகிறது. கதிரியக்க சிகிச்சை (Radiation therapy) மற்றும் அத்தியாவசிய மருந்துகள் கிடைக்காததாலும், மருத்துவ செலவுகளை தாங்க முடியாமலும் பல குடும்பங்கள் சிகிச்சையை பாதியிலேயே நிறுத்திவிடுகின்றன. இது மரணங்களின் எண்ணிக்கையை மேலும் அதிகப்படுத்துகிறது.

மாற்றத்திற்கான வழி என்ன?

  • வருமுன் காப்பதே சிறந்தது: புகையிலை கட்டுப்பாட்டு சட்டங்களை கடுமையாக்குதல், ஹெபடைடிஸ் பி மற்றும் ஹெச்பிவி (HPV) போன்ற தடுப்பூசிகளை அனைவருக்கும் கொண்டு சேர்த்தல், ஆரோக்கியமான உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சியை ஊக்குவித்தல் ஆகியவற்றின் மூலம் பாதிப்பை குறைக்கலாம்.
  • ஆரம்பக்கட்டப் பரிசோதனைகள்: மார்பகப் புற்றுநோய், கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் மற்றும் குடல் புற்றுநோய் போன்றவற்றை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்தால் முழுமையாக குணப்படுத்த முடியும். இதற்கான பரிசோதனை முகாம்களை அரசாங்கங்கள் அதிகரிக்க வேண்டும்.
  • அரசுகளின் முதலீடு: அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் தரமான சிகிச்சை, அத்தியாவசிய மருந்துகள் மற்றும் ஆதரவுப் பராமரிப்பு ஆகியவை தடையின்றி கிடைக்க நாடுகள் தங்களின் சுகாதார கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த வேண்டும்.

ஆய்வு:

https://www.who.int/publications/i/item/9789240123977

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TAGGED:

GLOBAL STATUS REPORT ON CANCER
புற்றுநோய் பாதிப்பு
WHO LATEST REPORT ON CANCER
CANCER RATE BY 2050

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