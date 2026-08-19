மார்பகப் புற்றுநோய்: கர்ப்பகாலத்திலும் தாய்ப்பால் கொடுக்கும் காலத்திலும் வருமா?
கர்ப்பகாலத்தில் தாய்ப்பால் சுரப்பதற்காக மார்பகங்கள் பெரிதாவது, மென்மையாவது, சில சமயங்களில் சிறிய கட்டிகள் போல் தோன்றுவது இயல்பான ஒன்றுதான்.
Published : August 19, 2026 at 8:00 AM IST
கர்ப்பகாலம் மற்றும் தாய்ப்பால் கொடுக்கும் காலம் என்பது ஒரு பெண்ணின் வாழ்வில் மிகவும் அழகான, நெகிழ்ச்சியான கட்டம். இந்த நேரத்தில் தாயின் உடலில் இயல்பாகவே பல மாற்றங்கள் நிகழும். குறிப்பாக, மார்பகங்களில் அளவிலும் வடிவத்திலும் மாற்றங்கள் ஏற்படுவது இயல்புதான். ஆனால், இந்த இயல்பான மாற்றங்களுக்கு நடுவே நாம் கவனிக்க தவறவிடும் சில விஷயங்களை பற்றி தெளிவாக புரிந்து கொள்வது அவசியம்.
கர்ப்பமாக இருக்கும்போதோ அல்லது குழந்தை பிறந்த பிறகு தாய்ப்பால் கொடுக்கும் காலகட்டத்திலோ (குழந்தை பிறந்து ஒரு வருடம் வரை) அரிதாக சில பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனை மருத்துவ உலகில் ‘கர்ப்பகால மார்பக புற்றுநோய்’ (Pregnancy-associated breast cancer) என்று அழைக்கிறார்கள்.
இயல்பான மாற்றமா?
கர்ப்பகாலத்தில் தாய்ப்பால் சுரப்பதற்காக மார்பகங்கள் பெரிதாவது, மென்மையாவது, சில சமயங்களில் சிறிய கட்டிகள் போல் தோன்றுவது இயல்பான ஒன்றுதான். இதனாலேயே பெரும்பாலான பெண்கள், "சரி, குழந்தை பிறக்கப் போகிறது, அதான் மார்பகத்தில் கட்டி மாதிரி இருக்கிறது" என்று நினைத்து அலட்சியமாக விட்டுவிடுகிறார்கள்.
ஆனால், அனைத்து கட்டிகளும் இயல்பானவை அல்ல. சாதாரண மாற்றங்களுக்கும், கவனிக்க வேண்டிய அறிகுறிகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை உணர்வது ரொம்பவே முக்கியம்.
அறிகுறிகளில் கவனம்
தலேகான் டிஜிஹெச் ஆன்கோ லைஃப் கேன்சர் சென்டரின் அறுவை சிகிச்சை புற்றுநோய் நிபுணர் அக்கிலா பொம்மா ரெட்டி, "கர்ப்பகாலத்தில் மார்பக புற்றுநோய் கண்டறியப்படுவது அரிதான ஒன்றுதான். ஆனால், அந்த நேரத்தில் உடலில் ஏற்படும் இயல்பான மாற்றங்கள், ஆரம்பகட்ட எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை மறைத்துவிடக்கூடும்.
இதனால் பெண்கள் தங்களுக்குள் இருக்கும் பிரச்னையை அறியாமல் அமைதியாகவே சகித்து கொள்கிறார்கள். அதனால்தான், புதிதாக ஏதேனும் கட்டியோ அல்லது வழக்கத்திற்கு மாறான மாற்றங்களோ தெரிந்தால் அதை ஒருபோதும் அலட்சியப்படுத்தாமல் உடனே மருத்துவரிடம் காட்ட வேண்டும்" என்கிறார்.
இதற்கு காரணம் என்ன?
கர்ப்பமாக இருப்பதனாலோ அல்லது தாய்ப்பால் கொடுப்பதனாலோ மட்டுமே புற்றுநோய் வருவதில்லை. ஏற்கனவே உடலில் உருவாக தொடங்கியிருந்த புற்றுநோய், கர்ப்பகாலத்தில் ஏற்படும் வேகமான உடல் மாற்றங்களால் வெளிப்புறத்திற்கு தெரிய வரலாம்.
குடும்பத்தில் யாருக்கேனும் புற்றுநோய் இருந்த வரலாறு, மரபணு காரணங்கள், தாமதமான கர்ப்பம் அல்லது ஏற்கனவே மார்பகத்தில் இருந்த சில பிரச்சனைகள் ஆகியவை இதற்கான வாய்ப்பை சற்றே அதிகரிக்கலாம் என்கிறார் மருத்துவர்.
கவனிக்க வேண்டிய அறிகுறிகள்:
உங்களுக்கு கர்ப்பகாலத்திலோ அல்லது தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போதோ கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
- கரையும் வரை மறையாமல், தொடர்ந்து ஒரே இடத்தில் இருக்கும் கட்டி
- மார்பகத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட்டும் காணப்படும் வீக்கம்
- தோலில் சுருக்கம் அல்லது குழிகள் போன்ற அமைப்பு ஏற்படுதல்
- மார்பகப் பகுதியில் சிவந்து போதல்
- தாய்ப்பாலை தவிர்த்து, முலைக்காம்பிலிருந்து வேறு ஏதேனும் திரவம் அல்லது ரத்தம் கசிவது
- முலைக்காம்பு உள்நோக்கி இழுத்துக் கொள்ளுதல்
- அக்குள் பகுதியில் கட்டி அல்லது வீக்கம் தோன்றுவது
சிகிச்சை முறைகளும், குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பதும்:
புற்றுநோய் என்று உறுதி செய்யப்பட்டால், "தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் ஆபத்தோ?" என்ற பயம் அனைவருக்கும் வரும். ஆனால், நவீன மருத்துவத்தில் தாயையும் குழந்தையையும் பாதுகாப்பாக வைக்கும் வகையில் சிகிச்சைகள் உள்ளன.
கர்ப்பகாலத்திலேயே பாதுகாப்பாக அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ள முடியும். தேவைப்பட்டால், மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின்படி குறிப்பிட்ட மாதங்களுக்கு பிறகு கீமோதெரபி (Chemotherapy) வழங்கப்படுகிறது.
தாய்ப்பால் கொடுப்பதைப் பொறுத்தவரை, தாய் எடுத்துக்கொள்ளும் சிகிச்சைகள் குழந்தைக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாதவரை தாராளமாகத் தாய்ப்பால் கொடுக்கலாம்.
கடைசியாக மருத்துவர் அக்விலா பொம்மா ரெட்டி நமக்குச் சொல்லும் முக்கியமான அறிவுரை இதுதான். "மார்பகத்தில் தொடர்ந்து மாற்றம் இருந்தால் அதை அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள். அதே நேரத்தில், மருத்துவர் பரிசோதித்து உறுதி செய்யும் வரை, 'ஐயோ இது புற்றுநோயாக இருக்குமோ' என்று நினைத்துப் பயந்து பதற்றமடையவும் தேவையில்லை".
பெண்கள் தங்கள் உடலின் மாற்றங்களைத் தினமும் கவனிப்பதும், சந்தேகம் இருந்தால் தயங்காமல் மருத்துவரிடம் சென்று ஆலோசிப்பதும் மட்டுமே இதிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கும் சிறந்த வழியாகும்.