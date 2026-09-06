மன அழுத்தம் புற்றுநோயை உண்டாக்குமா? மறைமுக பாதிப்பு குறித்து மருத்துவர் எச்சரிக்கை!
மன அழுத்தம் நேரடியாக புற்றுநோயை உண்டாக்கவில்லை என்றாலும், அது மறைமுகமாக பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
Published : September 6, 2026 at 11:21 AM IST
வாழ்க்கையில் அவ்வப்போது ஏற்படும் கவலைகளும், தொடர்ச்சியாக நீடிக்கும் மன அழுத்தமும் உடலின் ஒட்டுமொத்த இயக்கத்தையும் பாதிக்கக்கூடியவை. உடற்பயிற்சியின்மை, தவறான உணவுமுறை, புகைபிடித்தல் போன்ற பழக்கங்கள் புற்றுநோய்க்கு வழிவகுக்கும் என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம்.
அதே நேரத்தில், அதிகப்படியான மன அழுத்தமும் புற்றுநோயை உருவாக்குமோ என்ற அச்சம் பலரிடமும் உள்ளது. இந்த அச்சம் உண்மையா என்பதை புரிந்துகொள்வது மிகவும் அவசியம். ஒருவருக்கு புற்றுநோய் உருவாகிறது என்றால், அதற்கு பின்னால் பலவிதமான காரணங்கள் அமைந்திருக்கும்.
வயது, மரபணு ரீதியான மாற்றங்கள், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்கள் என பல விஷயங்கள் இதில் அடங்கும். இந்த நிலையில், மன அழுத்தம் மட்டுமே நேரடியாக புற்றுநோயை உண்டாக்கிவிடுமா என்ற கேள்விக்கு, "ஆம்" என்றோ "இல்லை" என்றோ ஒரே வார்த்தையில் பதில் சொல்லிவிட முடியாது. மருத்துவ உலகம் இந்த தொடர்பை எப்படி பார்க்கிறது என்பதை விரிவாக உணர்ந்து கொள்வது, அடிப்படையற்ற பயத்தை தவிர்க்க உதவும்.
மன அழுத்தத்தின் போது உடலில் என்ன நடக்கிறது?
நமக்கு ஏற்படும் மன அழுத்தத்திற்கு உடல் உடனடியாக எதிர்வினையாற்றுகிறது. புனே ஹடப்சரில் உள்ள சஹயாத்ரி சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனையின் மூத்த புற்றுநோய் மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் துஷார் பாட்டீல் இது குறித்து பேசுகையில், "மன அழுத்தம் ஏற்படும் போது, நமது உடல் 'கார்டிசோல்' மற்றும் 'அட்ரினலின்' போன்ற ஹார்மோன்களை அதிக அளவில் சுரக்கிறது.
குறுகிய கால சவால்களை அல்லது ஆபத்துகளை சமாளிக்க இது ஒரு இயல்பான, தேவையான எதிர்வினைதான். ஆனால், இந்த மன அழுத்தம் தொடர்ந்து நீடித்து, உடல் எப்போதும் அதே நிலையில் இருக்கும் போதுதான் சிக்கலே தொடங்குகிறது" என்கிறார்.
நீண்டகால மன அழுத்தம் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலவீனப்படுத்தக்கூடும். உடலுக்குள் ஏற்படும் வீக்கங்கள் (Inflammation) மற்றும் செல்லுலார் செயல்பாடுகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த இது வழிவகுக்கிறது. ஆய்வகங்களில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில், மன அழுத்த ஹார்மோன்கள் கட்டிகளின் வளர்ச்சியை சுற்றியுள்ள சூழலை பாதிக்கலாம் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
மன அழுத்தம் நேரடியாக புற்றுநோயை ஏற்படுத்துமா?
ஆய்வக சோதனைகளில் சில மாற்றங்கள் தென்பட்டாலும், ஒருவருக்கு ஏற்படும் மன அழுத்தம் நேரடியாக புற்றுநோயை உண்டாக்கும் என்பதற்கு போதிய மனித பரிசோதனை சான்றுகள் இல்லை. 19 முன்னணி ஆய்வுகளை ஒருங்கிணைத்து நடத்தப்பட்ட ஒரு சமீபத்திய விரிவான மதிப்பாய்வில், மன அழுத்தத்திற்கும் புற்றுநோய் உருவாவதற்கும் எந்தவித நேரடி அல்லது நிலையான தொடர்பும் இல்லை என்பது தெளிவாகியுள்ளது.
இது குறித்து டாக்டர் துஷார் பாட்டீல் மேலும் விளக்கும்போது, "மன அழுத்தத்திற்கும் புற்றுநோய்க்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருப்பது போல தோன்றுவதற்கும், மன அழுத்தமே புற்றுநோயை உருவாக்குவதற்கும் இடையே மிகப்பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது. 'உங்களுக்கு ஏற்பட்ட மன அழுத்தத்தால் தான் புற்றுநோய் வந்தது' என்று எந்தவொரு நோயாளியிடமும் கூற முடியாது.
புற்றுநோய் என்பது மரபணு மாற்றங்கள், வயது, புகையிலை மற்றும் மதுப் பயன்பாடு, உடல் பருமன், கிருமித் தொற்றுகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் போன்ற பலவற்றின் கூட்டு விளைவாகும்" என்று சுட்டிக்காட்டுகிறார்.
மறைமுக பாதிப்புகளும் தவறான பழக்கவழக்கங்களும்
மன அழுத்தம் நேரடியாக புற்றுநோயை உண்டாக்கவில்லை என்றாலும், அது மறைமுகமாக பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. நீண்டகால மன அழுத்தத்தில் இருக்கும் நபர்கள், அதிலிருந்து விடுபட தவறான வழிகளை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடும்.
- அதிக அளவில் புகைபிடித்தல் அல்லது மது அருந்துதல்.
- முறையற்ற தூக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சி செய்யாமல் இருப்பது.
- சத்து குறைவான அல்லது ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளை உட்கொள்வது.
இந்த மறைமுக பழக்கவழக்கங்கள் தான் புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்பை பல மடங்கு அதிகரிக்கின்றன. எனவே, மன அழுத்தம் நேரடியாக இல்லாவிட்டாலும், மனிதர்களின் பழக்கங்களை மாற்றுவதன் மூலம் ஆபத்தை அதிகப்படுத்துகிறது.
புற்றுநோய் சிகிச்சையில் மன அழுத்தத்தின் பங்கு
புற்றுநோய் கண்டறியப்பட்ட பிறகு, நோயாளியின் மனநிலை மிகவும் முக்கியமானது. மன அழுத்தத்தினால் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள், நோய் குணமடைவதிலும் சிகிச்சையின் முடிவுகளிலும் ஏதேனும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா என்பது குறித்து தொடர்ந்து ஆராய்ச்சிகள் நடந்து வருகின்றன. இதிலும் தெளிவான முடிவுகளை எட்ட கூடுதல் ஆய்வுகள் தேவைப்படுகின்றன.
இருப்பினும், "புற்றுநோய் வந்ததற்காக நோயாளிகள் ஒருபோதும் தங்களையே குறை கூறி கொள்ளக் கூடாது" என்று வலியுறுத்தும் டாக்டர் பாட்டீல், "மன அழுத்தத்தை குறைப்பது, நல்ல தூக்கம், சீரான உடற்பயிற்சி மற்றும் குடும்பத்தின் உணர்வுப்பூர்வமான ஆதரவு ஆகியவை நோயிலிருந்து மீண்டு வரவும், சிகிச்சையை எளிதாக கையாளவும் பெரிதும் உதவும். எனவே, மன அழுத்த மேலாண்மையை ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தின் ஒரு பகுதியாக பார்க்க வேண்டும்" என்றார்.
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