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கொழுப்பு கல்லீரல் பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் சீரக தண்ணீர - தினமும் எவ்வளவு குடிக்கணும் தெரியுமா?

சீரகத்தில் உள்ள சக்திவாய்ந்த ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள், உடலில் உள்ள செல்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, கல்லீரல் செல்கள் பாதிப்படைவதைத் தடுக்கின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 24, 2026 at 5:17 PM IST

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இன்றைய நவீன சூழலில் நம்முடைய உணவுப் பழக்கவழக்கங்களும், அன்றாட வாழ்க்கை முறையும் முற்றிலும் மாறிவிட்டன. இதன் விளைவாக, முன்பெல்லாம் வயதானவர்களுக்கு மட்டுமே வந்த பல உடல்நலப் பிரச்சனைகள், தற்போது இளைஞர்களையும் சேர்த்து பலரையும் பாதிக்க தொடங்கியுள்ளன.

அவற்றில் மிக முக்கியமானதுதான் கொழுப்பு கல்லீரல் நோய். இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் (ICMR) தரவுகளின்படி, இந்தியாவில் சுமார் 16 முதல் 32 சதவீத மக்கள் இந்த கொழுப்பு கல்லீரல் பாதிப்பால் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். அதாவது, ஏறத்தாழ 12 கோடி இந்தியர்கள் இந்த நோயின் பிடியில் இருக்கிறார்கள் என புள்ளிவிவரங்கள் கூறுகின்றன.

கல்லீரலில் அளவுக்கு அதிகமாக கொழுப்பு தேங்குவது, ஆரம்பத்தில் பெரிய அறிகுறிகளை காட்டாது என்றாலும், நாளடைவில் இது கல்லீரல் வீக்கம், செரிமான கோளாறுகள் மற்றும் கல்லீரல் செயலிழப்பு போன்ற தீவிரமான ஆரோக்கிய பாதிப்புகளுக்கு வழிவகுத்துவிடும். இதனால், ஆரம்ப கட்டத்திலேயே கல்லீரலில் உள்ள கொழுப்பை குறைக்க பலரும் பல்வேறு இயற்கை வழிமுறைகளையும், எளிய வீட்டு வைத்தியங்களையும் தேட தொடங்குகின்றனர்.

அப்படி நம் சமையலறையிலேயே கிடைக்கக்கூடிய, கல்லீரல் ஆரோக்கியத்திற்கு பெரிதும் உதவக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பாரம்பரியப் பொருள் தான் சீரகம். காலங்காலமாக ஜீரணத்தை சீராக்க நாம் பயன்படுத்தும் சீரகத்தை கொண்டு தயாரிக்கப்படும் சீரக தண்ணீர், கொழுப்பு கல்லீரல் அபாயத்தை எப்படி குறைக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

  • சீரக தண்ணீர் கொழுப்பு கல்லீரல் அபாயத்தை குறைக்குமா?

இரவில் ஒரு ஸ்பூன் சீரகத்தை தண்ணீரில் ஊறவைத்து, மறுநாள் காலையில் அதனை வெறும் வயிற்றில் குடிப்பது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு பெரும் நன்மைகளை தருகிறது. சீரகத்தில் உள்ள இயற்கையான வேதிப்பொருட்கள் கல்லீரலின் செயல்பாட்டை ஊக்குவிக்கின்றன என்கிறது NIH ஆய்வு

  • செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது

சீரகம் உடலில் உள்ள ஜீரண என்சைம்களின் சுரப்பை தூண்டுகிறது. இது நாம் சாப்பிடும் உணவில் உள்ள கொழுப்பு, புரதம் மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்டுகளை உடல் எளிதாக உடைத்து உறிஞ்சுவதற்கு உதவுகிறது. மேலும், வயிறு உப்புசம், வாயு தொல்லை மற்றும் அஜீரணக் கோளாறுகளையும் இது பெருமளவில் குறைக்கிறது.

  • கல்லீரல் கொழுப்பை குறைக்கிறது

தினமும் 3 கிராம் என்ற அளவில் தொடர்ந்து மூன்று மாதங்கள் சீரகத்தை உணவிலோ அல்லது தண்ணீராகவோ சேர்த்து வரும்போது, அது உடலில் உள்ள தேவையற்ற கொழுப்பின் அளவை குறைத்து, இடுப்பு சுற்றளவை குறைக்க உதவுகிறது என மருத்துவ ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. முக்கியமாக, கல்லீரலில் கொழுப்பு படிவதை தடுத்து, கொழுப்பை உடல் வேகமாக செயலாக்க இது வழிவகுக்கிறது.

  • ரத்த சர்க்கரை மற்றும் வளர்சிதை மாற்றம்

வெறும் வயிற்றில் சீரக தண்ணீர் குடிப்பதால் உடலின் வளர்சிதை மாற்றம் (Metabolism) அதிகாலையிலேயே சீராக தொடங்குகிறது. இது இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும், இன்சுலின் அளவை சீராக வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது. இதன் மூலம் உடலில் தேவையின்றி கொழுப்பு சேர்வது தடுக்கப்படுகிறது.

  • ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் நிறைந்தது

சீரகத்தில் உள்ள சக்திவாய்ந்த ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள், உடலில் உள்ள செல்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, கல்லீரல் செல்கள் பாதிப்படைவதைத் தடுக்கின்றன. இது கல்லீரல் நோய் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகராமல் தடுக்க உதவுகிறது.

வெறும் வயிற்றில் குடிப்பதன் முக்கியத்துவம்

காலையில் வெறும் வயிற்றில் சீரக தண்ணீரை குடிக்கும்போது, நம் செரிமான மண்டலம் காலியாக இருப்பதால், அதில் உள்ள நற்பண்புகளை நம் உடல் மிக எளிதாகவும் வேகமாகவும் உறிஞ்சி கொள்கிறது. இது குடல் மற்றும் கல்லீரலுக்கு இடையேயான தொடர்பை பலப்படுத்தி, உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்ற உதவுகிறது.

சீரக தண்ணீர் தயாரிக்கும் முறை

ஒரு தேக்கரண்டி சீரகத்தை இரவே ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரில் ஊறவைக்கலாம் அல்லது காலையில் தண்ணீரில் போட்டு நன்றாக கொதிக்க வைக்கலாம்.

காலையில் லேசான வெதுவெதுப்பான சூட்டில் இந்த தண்ணீரை குடிப்பது நல்லது. இதில் சர்க்கரை அல்லது தேன் என எதையும் சேர்க்க கூடாது. சர்க்கரை சேர்த்தால் அது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை உயர்த்தி, கல்லீரலுக்கு மேலும் அழுத்தத்தை கொடுத்து சீரகத்தின் பலனை குறைத்துவிடும்.

பக்க விளைவுகள் உண்டா?

  • சீரக தண்ணீர் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது என்றாலும், அதனை அளவோடு மட்டுமே எடுத்து கொள்ள வேண்டும். அதிகமாக குடித்தால் சிலருக்கு அஜீரணம் அல்லது வயிற்று உபாதைகள் ஏற்படலாம்.
  • கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் எரிச்சலூட்டும் குடல் நோய்க்குறி (IBS) உள்ளவர்கள் சீரக தண்ணீரை தங்கள் அன்றாட உணவில் சேர்த்து கொள்ளும் முன் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
  • கொழுப்பு கல்லீரல் பாதிப்பில் ஆரம்பக் கட்டத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே இது ஒரு சிறந்த துணை பொருளாக உதவும். தீவிரமான கல்லீரல் பாதிப்பு உள்ளவர்கள் இதற்கு பதிலாக முறையான மருத்துவ சிகிச்சையை மேற்கொள்ள வேண்டியது கட்டாயமாகும்.

வேறு என்ன செய்யலாம்?

  • சுத்திகரிக்கப்பட்ட சர்க்கரை, மைதா மற்றும் துரித உணவுகள் போன்ற கார்போஹைட்ரேட் உணவுகளை முற்றிலும் குறைத்து கொள்ள வேண்டும்.
  • உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கவும், கல்லீரலில் உள்ள கொழுப்பை கரைக்கவும் தினமும் உடற்பயிற்சி செய்வது அவசியம்.
  • உடல் எடையை சீராகப் பராமரிப்பதன் மூலம் கல்லீரலுக்கு ஏற்படும் தேவையற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்கலாம்.
  • மது அருந்தும் பழக்கத்தை கைவிடுவது கல்லீரலின் வடிகட்டும் திறனை மேம்படுத்தி, கல்லீரல் திசுக்கள் சேதமடைவதைத் தடுக்கும்.

ஆய்வு:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34328087/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4627178/

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TAGGED:

கொழுப்பு கல்லீரல் நோய்
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